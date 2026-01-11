10.01.2026, 10:49 41286
В результате поножовщины в Экибастузе скончался мужчина, одну женщину госпитализировали
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Экибастуз. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - 9 января 2026 года в полицию поступил вызов о происшествии в одной из квартир города Экибастуза, в результате которого погиб мужчина.
В ходе бытового конфликта, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, одному из участников были нанесены множественные ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия. Кроме того, еще одна женщина получила ножевые ранения и была доставлена в медицинское учреждение", - проинформировали в департаменте полиции Павлодарской области.
По данным полиции, "подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Проводятся все необходимые следственные действия".
Ранее сообщалось, что в результате конфликта с соседом в Кызылорде скончались мать и дочь.
новости по теме
09.01.2026, 19:32 64406
Транснациональную наркогруппировку ликвидировали в Кыргызстане
Изъята крупная партия наркотиков афганского происхождения весом 136 килограммов
Рассказать друзьям
Бишкек. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана пресечена деятельность транснациональной организованной преступной наркогруппировки, длительное время занимавшейся контрабандой и сбытом наркотических средств афганского происхождения в особо крупном размере через Кыргызскую Республику, сообщили в пресс-службе СБНОН.
В результате успешно проведенной специальной операции сотрудниками МВД Кыргызской Республики пресечена и ликвидирована деятельность членов транснациональной организованной преступной наркогруппировки, состоящий из граждан России, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. В ходе следственно-оперативных мероприятий задержаны 7 членов данной организованной преступной наркогруппировки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в местах временного и постоянного проживания задержанных, а также в специально оборудованных тайниках, в том числе на автомашинах, изъята крупная партия наркотических средств афганского происхождения весом 136 килограммов 855 граммов.
Кроме того, изъята и арестована в доход государства крупная сумма денежных средств в национальной и иностранной валюте: 44 700 долларов США, 8 000 000 узбекских сумов, 2 000 рублей, 396 000 сомов", - проинформировали в ведомстве.
Следственной службой МВД Кыргызстана возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 262, 282, 285, 378 УК КР. По остальным участникам данной организованной преступной наркогруппировки и их коррумпированным связям следствие продолжается, уточнили в СБНОН.
09.01.2026, 14:00 73966
Мать и дочь убиты в результате конфликта с соседом в Кызылорде
Подозреваемый задержан
Рассказать друзьям
Кызылорда. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде были убиты женщина и ее 34-летняя дочь. Подозреваемым оказался сосед погибших.
Информация о двойном убийстве, произошедшем в ночь на 8 января, появилась в соцсетях.
В департаменте полиции Кызылординской области сообщили, что по подозрению в убийстве двух женщин задержан сосед погибших.
Заведено уголовное дело. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.
Поводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в полиции.
09.01.2026, 13:37 75571
Сборы 2,2 млрд тенге на "лечение" ребенка: в Астане вынесен приговор по громкому делу о мошенничестве
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор супругам Т., признанным виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили в суде.
Как установлено в ходе разбирательства, в период с 2020 по 2024 годы супруги организовали систематический сбор пожертвований на лечение своего сына, у которого после рождения в 2019 году были диагностированы тяжелые заболевания. Для привлечения средств использовалась таргетированная реклама в социальных сетях.
В результате на банковские счета супругов и матери осужденной поступило около 2,2 млрд тенге, из которых порядка 1,4 млрд тенге составили благотворительные пожертвования. При этом, по данным суда, лишь 6,4 млн тенге были фактически направлены на лечение ребенка.
Основная часть собранных средств была использована на личные нужды. В частности, супруги приобрели недвижимость и транспортные средства: две квартиры на сумму 47 млн тенге, земельные участки стоимостью 8 млн тенге, автомобили Lexus RX 300, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry 75 и Toyota Land Cruiser Prado. Кроме того, почти 9,7 млн тенге было потрачено на брендовые товары и участие в азартных играх.
Судом также установлено, что 481 млн тенге были израсходованы на оплату рекламной платформы Facebook Ads, а 349,5 млн тенге - на погашение долговых обязательств. Часть средств размещалась на депозитных счетах, что позволило получать дополнительный доход в виде процентов.
Кроме того, действия Т. содержат признаки легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.
Приговором суда супруги признаны виновными и осуждены к 7 годам лишения свободы путем частичного сложения наказаний. Также им назначено лишение права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором пожертвований, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества.
Осужденной предоставлена отсрочка отбывания наказания сроком на 2 года из-за нахождения на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
Напомним, в 2025 году было завершено громкое разбирательство в отношении главы фонда Biz birgemiz Перизат Кайрат. Активистка была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. Позже выяснилось, что в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В июле 2025 года Перизат Кайрат была приговорена к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаева - к 7. Они обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере. В сентябре стало известно, что имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе.
09.01.2026, 11:54 80111
Деятельность 20 преступных групп пресек КНБ в 2025 году
Проводятся досудебные расследования
Рассказать друзьям
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры пресечена деятельность представителей 20 преступных групп, сообщили в Комитете национальной безопасности РК.
По подозрению в совершении убийств, вымогательств, незаконного хранения наркотиков и оружия задержано более 70 человек, включая разыскиваемых казахстанскими и иностранными правоохранительными органами лиц. В ходе расследования совершенных преступлений изъято 30 единиц огнестрельного и 11 травматического оружия, а также денежные средства", - проинформировали в КНБ.
По всем фактам проводятся досудебные расследования.
09.01.2026, 11:27 81911
Подозреваемая в мошенничестве на 130 млн тенге возвращена из Турции в Казахстан
Фото: скриншот из видео ГП
Рассказать друзьям
Кызылорда. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой и НЦБ Интерпола МВД РК при содействии МИД РК из Турции возвращена гражданка Казахстана, разыскиваемая за неоднократное мошенничество, сообщили в Генпрокуратуре.
Подозреваемая в 2024 году в городе Кызылорде, обещая потерпевшим приобрести ювелирные изделия по заниженной цене, обманным путем завладела их денежными средствами. В результате ее преступных действий пострадали восемь человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 130 млн тенге. После совершения преступлений фигурантка скрылась за пределами страны и была объявлена в международный розыск. В ходе розыскных мероприятий она была задержана на территории Турции", - проинформировали в ведомстве.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
09.01.2026, 10:49 83021
На 14 лет осужден казахстанец за жестокое убийство жены в области Жетысу
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетысу рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве жены.
22 июня 2025 года около 00.00 часов Ж., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вывел за ворота дома потерпевшую Д. и нанес многочисленные удары по жизненно важным частям тела, в результате чего впоследствии потерпевшая скончалась в больнице. Вина подсудимого подтверждается заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и другими материалами дела", - проинформировали в суде.
Сообщается, что суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание, приближенное к максимальному пределу, в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
По данным суда, доводы потерпевшей о том, что убийство совершено путем волочения и что она была беременна, не нашли своего подтверждения заключениями соответствующих судебно-медицинских экспертиз и показаниями допрошенных в суде экспертов.
Кроме того, суд удовлетворил частично иск о возмещении морального вреда потерпевшей на сумму в размере 20 млн тенге.
Ранее жителя Атырау приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги.
08.01.2026, 15:25 108751
Объявлен в розыск подозреваемый по делу о пропаже семьи в Атырауской области
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Атырау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что подозреваемый по делу о пропаже и убийстве членов одной семьи объявлен в розыск.
Подозреваемый в убийстве жителей села Жангельди объявлен в розыск.
Подозреваемый в преступлении - 29-летний житель Махамбетского района. Также проверяется причастность других лиц", - сказано в сообщении полиции.
Напомним, 25 декабря прошлого года в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. В начале января 2026 года тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области.
08.01.2026, 14:36 91786
Недобросовестные сельхозкомпании украли 271 млн тенге субсидий в Туркестанской области
Фигуранты дела приговорены к различным срокам лишения свободны
Рассказать друзьям
Туркестан. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области вынесен приговор группе лиц за хищение 271 млн тенге сельскохозяйственных субсидий, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как установило следствие, в период с 2020 по 2023 годы отдельные крестьянские хозяйства использовали данные из информационной системы "Идентификация сельскохозяйственных животных" (ИСЖ) о скоте, который фактически уже был реализован третьими лицами.
Только КХ "Береке" незаконно использовало сведения о 440 головах крупного рогатого скота (КРС) и 5088 головах мелкого рогатого скота (МРС), оформив на них субсидии",- отметили в ведомстве.
Общая сумма ущерба государству составила 271 млн тенге, что квалифицируется как особо крупный размер.
Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет 6 месяцев. В бюджет взыскано 140 млн тенге.
Проверка показала, что хищения стали возможны из-за отсутствия должного контроля со стороны ветеринарной службы. Дополнительно прокуратурой расследуются аналогичные факты хищений на сумму свыше 300 млн тенге, которые в ближайшее время будут направлены в суд", - добавили в прокуратуре.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
11.01.2026, 11:23На реке Есиль появится водохранилище на 873 млн кубометров 11.01.2026, 10:272696Пожар в мебельном цехе потушили в Алматинской области 04.01.2026, 11:28439426Авиарейсы задерживаются из-за непогоды в Астане и Алматы 06.01.2026, 12:41418296Новые возможности сотрудничества в сфере промышленности обсудили в Эр-Рияде 06.01.2026, 12:42417871Казахстан провел ежегодную церемонию установки флагов новых стран - членов Совета Безопасности ООН 06.01.2026, 12:45417421В Маскате обсуждены итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 06.01.2026, 12:47416941Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 30.12.2025, 19:18725966В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 29.12.2025, 13:42610961Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52610911В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12608166Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров 29.12.2025, 16:34608131Вновь назначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?