В результате поножовщины в Экибастузе скончался мужчина, одну женщину госпитализировали

Лишь 6,4 млн тенге были фактически направлены на лечение ребенка

Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор супругам Т., признанным виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом - Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор супругам Т., признанным виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили в суде.





Как установлено в ходе разбирательства, в период с 2020 по 2024 годы супруги организовали систематический сбор пожертвований на лечение своего сына, у которого после рождения в 2019 году были диагностированы тяжелые заболевания. Для привлечения средств использовалась таргетированная реклама в социальных сетях.





В результате на банковские счета супругов и матери осужденной поступило около 2,2 млрд тенге, из которых порядка 1,4 млрд тенге составили благотворительные пожертвования. При этом, по данным суда, лишь 6,4 млн тенге были фактически направлены на лечение ребенка.





Основная часть собранных средств была использована на личные нужды. В частности, супруги приобрели недвижимость и транспортные средства: две квартиры на сумму 47 млн тенге, земельные участки стоимостью 8 млн тенге, автомобили Lexus RX 300, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry 75 и Toyota Land Cruiser Prado. Кроме того, почти 9,7 млн тенге было потрачено на брендовые товары и участие в азартных играх.





Судом также установлено, что 481 млн тенге были израсходованы на оплату рекламной платформы Facebook Ads, а 349,5 млн тенге - на погашение долговых обязательств. Часть средств размещалась на депозитных счетах, что позволило получать дополнительный доход в виде процентов.





Кроме того, действия Т. содержат признаки легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.





Приговором суда супруги признаны виновными и осуждены к 7 годам лишения свободы путем частичного сложения наказаний. Также им назначено лишение права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором пожертвований, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества.





Осужденной предоставлена отсрочка отбывания наказания сроком на 2 года из-за нахождения на иждивении несовершеннолетнего ребенка.



