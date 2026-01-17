В Шымкенте несовершеннолетняя заявила о похищении и изнасиловании

Рассказать друзьям

Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан экстрадирована организатор финансовой пирамиды, незаконно привлекшей более 6,5 млрд тенге, которая длительное время скрывалась от следствия за рубежом, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.





В Казахстан экстрадирована гражданка РК, подозреваемая в организации и руководстве финансовой пирамидой World Busines Consulting. По данным следствия, в 2018-2022 годах через сеть подразделений компании в различных регионах страны было незаконно привлечено более 6,5 млрд тенге под предлогом получения высокой доходности.





Сообщается, что структура действовала в Астане и ряде других городов, а к противоправной деятельности были причастны несколько соучастников, которые ранее уже осуждены к реальному лишению свободы.





После совершения преступления подозреваемая скрылась от органов следствия и была объявлена в международный розыск. В ноябре 2025 года она была задержана на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину.





В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.





Ранее в области Абай была пресечена деятельность финпирамиды под видом потребительского кооператива.



