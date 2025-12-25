Насиловали, избивали и снимали на телефон: о зверских издевательствах школьников над 13-летней девочкой стало известно в Актау

Рассказать друзьям

Актау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области заведено уголовное дело после сообщений о надругательстве и жестокой травле 13-летней девочки.





Информация о жестоком надругательстве над 13-летней девочкой появилась на странице фонда "Не молчи" в соцсетях. Согласно информации, еще в сентябре 2024 года семиклассницу после школы затащили на стройку, где подвергли групповому изнасилованию и жестоким побоям. Канцелярским ножом на руке изверги вырезали ей ругательное слово. Происходящее снимали на телефон.





Сообщается, что случаев насилия было несколько. Пострадавшая девочка долгое время не рассказывала о происходящем родителям.





По данным фонда, после случившегося школьница погрузилась в сильную депрессию, ей потребовалось тяжелое медикаментозное лечение. Несколько раз она пыталась свети счеты с жизнью. Сейчас она переведена на домашнее обучение.





Также авторы публикации утверждают, что насильники не задержаны и до сих пор находятся на свободе.





В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Изнасилование несовершеннолетней". Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.





Напомним, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений против детей , совершаемых в том числе и самими несовершеннолетними.





В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.





В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.





В Акмолинской области насильник девочки получил пожизненный срок. В Туркестанской области изверг изнасиловал и задушил несовершеннолетнюю.





В Кызылординской области девушку принуждали заниматься проституцией и принимать наркотики.





Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.



