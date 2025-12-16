15.12.2025, 16:40 36366
Насильника девочки приговорили к пожизненному лишению свободы в Акмолинской области
Кокшетау. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Насильник несовершеннолетней получил пожизненный срок в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, по делу об изнасиловании несовершеннолетней отсутствовали прямые улики, записи камер видеонаблюдения и очевидцы, способные указать на подозреваемого. Единственными ключевыми обстоятельствами по делу стали показания потерпевшей. Тем не менее следователю удалось установить лицо, причастное к совершению преступления.
Проведенный комплекс следственных действий и судебных экспертиз позволил задержать подозреваемого и избрать в отношении него меру пресечения. После сбора достаточной доказательственной базы материалы были направлены в суд. В декабре суд приговорил насильника к пожизненному лишению свободы.
Ранее убийца и насильник малолетней девочки получил пожизненный срок в Атырауской области.
Напомним, что в Казахстане выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних
Уральск. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области задержали подозреваемого в организации интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Иностранный гражданин 1997 года рождения был задержан в арендованном коттедже. При личном обыске у него изъяты два свертка с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета. Дополнительно при обыске коттеджа обнаружены ZIP-пакет с аналогичным веществом, мобильный телефон iPhone 11 и ноутбук Acer с материалами, предположительно используемыми для распространения синтетических наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое вещество - мефедрон общим весом 2,62 грамма", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Также продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
13.12.2025, 10:54 104761
В Алматы с начала 2025 года выявлено около 600 наркопреступлений
Фото: Depositphotos
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала 2025 года выявлено порядка 600 наркопреступлений, более 260 из которых связаны со сбытом запрещенных веществ, сообщает Polisia.kz.
Мы фиксируем все виды наркопреступлений, включая бесконтактные схемы распространения через тайники и электронные платежи. За отчетный период задержано 91 лицо, причастное к закладкам. Ликвидированы две лаборатории синтетических наркотиков, изъято оборудование и прекурсоры на крупные суммы", - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.
Кроме того, к уголовной ответственности привлечены свыше 440 человек, включая 28 иностранных граждан. Также заблокировано более 1,5 тысячи банковских карт и свыше 1 тысячи криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приостановлены операции на сумму более 68 млн тенге.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
12.12.2025, 18:58 129976
В Алматы предотвратили вооруженный конфликт на улице
Конфликт возник между посетителями и охранниками ночного клуба
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сотрудники специального отряда быстрого реагирования пресекли серию конфликтов, предотвратив возможные последствия для граждан, сообщили в департаменте полиции города.
Сначала на пульт полиции поступил вызов о том, что около одного из ночных клубов двое мужчин с масками на лицах и большим ножом прибыли для разрешения конфликта. Благодаря быстрому реагированию сотрудников СОБР потенциально опасная ситуация была локализована на месте, мужчины обезврежены, и ситуация не переросла в преступление", - проинформировали в полиции.
В ходе проверки выяснилось, что конфликт возник между посетителями и охранниками клуба.
Сразу после этого поступил вызов о конфликте между мужчиной и женщиной недалеко от этого района. Полицейские прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. Женщина ударила мужчину бутылкой по лицу. Сотрудники СОБР оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили участников инцидента в подразделение полиции для разбирательства", - рассказали в ДП.
Напоминаем, что о резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
12.12.2025, 16:00 134151
В Кызылординской области задержали двух подозреваемых в вымогательстве $10 тысяч
Возбуждено уголовное дело
Кызылорда. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области задержали двух подозреваемых в вымогательстве у жителей другой области $10 тысяч, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух жителей Шиелийского района, которые путем угроз применения насилия вымогали у жителей другой области денежные средства в сумме 10 000 долларов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Задержанные находятся под стражей на два месяца, ведется расследование", - добавили в полиции.
Ранее в Караганде задержали подозреваемого в вымогательстве $700 тысяч у основательницы торговой сети.
12.12.2025, 11:46 142116
МВД Казахстана раскрыло 39 фактов торговли людьми
Фото: Depositphotos
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP-трафик" пресечен ряд тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми. Всего зарегистрировано 39 таких фактов, шесть из которых в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает официальный портал ведомства Polisia.kz.
В частности, в Алматы пресечена деятельность преступной группы, причастной к продаже новорожденных. Организаторы, используя сложные жизненные обстоятельства молодых девушек, склоняли их за вознаграждение передавать младенцев третьим лицам. Все фигуранты задержаны. Расследуется более 20 уголовных дел. Подозреваемым грозит наказание до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В области Абай выявлена преступная деятельность, связанная с эксплуатацией граждан путем вовлечения их в принудительный труд. Возбуждено 11 уголовных дел, материалы направляются в суд.
Кроме того, в ходе регулярных проверок ночных развлекательных заведений пресекаются факты вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в различные формы эксплуатации в Шымкенте, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях.
В столице полицейскими совместно с прокуратурой проведены рейды в районе железнодорожного вокзала по улице Гете. По итогам мероприятий восемь лиц привлекаются к уголовной ответственности за организацию и содержание притонов для сексуальной эксплуатации граждан.
В Акмолинской области пресечена деятельность религиозной группы, которая организовала духовный центр, пропагандирующий беспорядочные половые связи и отказ от семейных ценностей. В ходе обыска обнаружена религиозная литература, атрибуты и ритуальные предметы. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.
Ранее в Астане, Алматы и Шымкенте выявлена деятельность организаторов "элитного эскорта", занимавшихся вербовкой молодых девушек в различных ночных клубах и барах. Установлены факты их преступной деятельности по организации сводничества. Уголовные дела направлены в суд.
11.12.2025, 18:30 173721
Казахстанца задержали за взлом банковских счетов в Германии
Причиненный ущерб составляет несколько сотен тысяч евро
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 9 декабря 2025 года Комитет национальной безопасности Казахстана при координации Генеральной прокуратуры РК и во взаимодействии с Федеральной криминальной полицией Германии провел оперативные мероприятия по пресечению трансграничной киберпреступной деятельности.
По данным КНБ, в Алматинской области был выявлен и задержан гражданин Казахстана, которого подозревают в незаконном доступе к банковским счетам и персональным данным с использованием компьютерных технологий на территории Федеративной Республики Германия. По предварительной оценке, причиненный ущерб составляет несколько сотен тысяч евро.
Во время обысков у задержанного изъяли технические устройства для хранения данных и другие вещественные доказательства.
Следственные мероприятия продолжаются.
С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
11.12.2025, 11:07 188336
АФМ завершило расследование дела о незаконном привлечении более 1 млрд тенге от дольщиков в Абайской области
Пострадали более 60 граждан
Семей. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении руководства ТОО "Dala SK Construction" и ряда аффилированных компаний, занимавшихся незаконным привлечением средств граждан под видом долевого строительства, сообщили в пресс-службе АФМ.
В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилых комплексов без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора. С целью привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной, а также о предоставлении беспроцентной рассрочки. Однако из шести запланированных башен жилого комплекса Irtysh Riverside возведен лишь каркас одного здания", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, "в октябре 2024 года ТОО "Dala SK Construction" привлечено к административной ответственности по трем статьям КоАП (незаконное строительство, строительство объектов без ПСД, занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без разрешения или направление уведомления), строительные работы приостановлены".
Несмотря на судебные решения, руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, создавая видимость успешности проекта. Реклама о продаже квартир и рассрочке продолжала распространяться для привлечения новых покупателей. В результате с 64 гражданами заключены фиктивные договоры бронирования. Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 1 млрд тенге. Полученные деньги выведены на счета других аффилированных компаний Усть-Каменогорска, где также велось незаконное строительство", - уточнили в агентстве.
Отмечается, что наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе две квартиры, 10 земельных участков, шесть автомашин.
Организатор помещен под стражу. Иная информация разглашению не подлежит", - добавили в АФМ.
10.12.2025, 19:16 200536
Полиция пресекла сбыт крупной партии наркотиков в Жамбылской области
Фото: Кадр из видео
Тараз. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе задержали 30-летнего гражданина Республики Узбекистан за сбыт и хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
При личном обыске у задержанного в кармане брюк был обнаружен сверток с синтетическим наркотическим средством "A-PVP" весом 2,011 г. Далее по месту жительства иностранного гражданина был обнаружен пакет с наркотическими средствами "A-PVP" общим весом 166,09 г", - проинформировали в полиции.
Как рассказали в ДП, помимо самих наркотиков у подозреваемого изъяты предметы, свидетельствующие о намерении заниматься сбытом: весы и около 1500 зип-пакетов для расфасовки. Общий вес изъятых синтетических наркотиков "A-PVP" (более 168,2 г) квалифицируется как особо крупный размер.
По данному факту начато досудебное расследование по 3 части статьи 297 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление каналов поставки и других возможных сообщников", - отметили в пресс-службе.
Ранее в Шымкенте выявили международную наркосеть, оборот которой составил 7 млн долларов США.
