В Казахстане тысячи бесплатных медпрепаратов оказались в продаже

Фото: Акимат Алматы

Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начинается поэтапное внедрение цифровой системы оплаты проезда Avtobys - современного решения для общественного транспорта, уже работающего в 24 городах Казахстана и Кыргызстана. Система разработана отечественным технологическим холдингом Innoforce и внедряется в Алматы как часть перехода к цифровому управлению городской транспортной системой. Об этом сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы.





Avtobys предоставляет пассажирам широкий выбор удобных способов оплаты проезда. Жители и гости города смогут оплачивать поездки банковскими картами, транспортными картами, а также с помощью Apple Pay и Google Pay. Кроме того, доступна оплата через мобильное приложение Avtobys - по QR-коду, Bluetooth, NFC или по номеру транспорта, а также через приложения банков и сотовых операторов. Такой подход позволяет выбрать привычный и быстрый способ оплаты без дополнительных действий.





Для льготных категорий пассажиров предусмотрено онлайн-оформление тарифа непосредственно в мобильном приложении Avtobys. Это исключает необходимость посещения офисов и оформления бумажных документов, делая процесс максимально простым и доступным.





Avtobys - это не только способ оплаты, но и комплексная цифровая платформа управления перевозками. Пассажиры получают доступ к отслеживанию движения общественного транспорта в реальном времени, прогнозу прибытия на остановки и удобному планированию маршрутов. Перевозчики и контрольно-ревизионные службы используют цифровые инструменты, повышающие точность контроля и снижающие количество неучтенных поездок. Диспетчерские службы видят актуальную картину по каждому маршруту, а город получает агрегированную аналитику по пассажиропотоку, загрузке линий и потребностям в субсидировании",- отметили в управлении.





Для начала работы пассажирам достаточно установить приложение Avtobys в Google Play или App Store, зарегистрироваться по номеру телефона и пополнить смарт-кошелек. Все основные функции системы собраны в одном приложении, без необходимости посещения сервисных центров.





Внедрение Avtobys в Алматы будет проходить поэтапно. На первом этапе система начнет работать на части маршрутов, после чего будет последовательно масштабироваться на весь городской общественный транспорт. Такой формат позволит обеспечить стабильную работу сервиса, адаптацию перевозчиков и комфортный переход для пассажиров.