23.01.2026, 11:10 42071
Из-за непогоды ограничено движение транспорта на участке дороги Сарыозек - Коктал в области Жетысу
Ограничения связаны с ухудшением погодных условий
Талдыкорган. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - 23 января 2026 года в 12.00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Сарыозек - Коктал, 45-68-й километр, участок от поселка Сарыозек до перевала Алтын Емел, сообщили в пресс-службе нацкомпании "КазАвтоЖол".
Ориентировочное время открытия дороги - 23 января 2026 года в 17.00", - проинформировали в компании.
23.01.2026, 15:07 33086
Причиной утечки данных из "Кунделика" назвали человеческий фактор
Информация была получена из информационных систем людей, у которых были соответствующие учетные записи до 2020 года
Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун на брифинге в СЦК прокомментировал утечку данных школьников из системы "Кунделик".
По словам Дмитрия Муна, согласно проведенному расследованию, как такового взлома системы не было.
Физического либо логического взлома кода не было. Причина - человеческий фактор", - сказал вице-министр.
Он уточнил, что опубликованные денные были актуальны в 2020 году.
Информация была получена из информационных систем людей, у которых были соответствующие учетные записи", - сказал он.
По его словам, разработчик "Кунделик" понес ответственность, компания была оштрафована.
Штрафы за утечки данных и кибербезопасности повышаем каждый год", - добавил спикер.
23.01.2026, 08:16 49666
Temu оштрафовали в Польше за манипуляции со скидками
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский маркетплейс Temu оштрафовали в Польше за манипуляции со скидками. Теперь онлайн-площадка должна выплатить властям страны 1,7 миллиона долларов, передает pap.pl.
Внушительный штраф на китайский маркетплейс наложило польское Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK). Согласно законодательству страны, продавец обязан указывать минимальную стоимость товара за последние 30 дней. Это позволяет покупателям реально оценивать размер скидки и выгодность сделки. Temu нарушил это требование и не указал информацию о минимальной цене товара за месяц.
Кроме того, Temu известен политикой демпинга цен, геймификацией скидок и слоганом "Покупай как миллиардер". К примеру, маркетплейс якобы продает объективно дорогие вещи, такие как игровые приставки Playstation или Nintendo за "смешные" деньги - 990 тенге и меньше. Хитрость заключается в том, что купить товар по такой цене можно лишь в определенное время и в условиях очень ограниченного количества товара. Пока охотники за скидками стремятся "поймать момент", маркетплейс обрушивает на них огромное количество рекламы и маркетинговых уловок, заставляя тратить деньги на совершенно ненужные товары. Поэтому шансы приобрести дорогую приставку за бесценок стремятся к нулю. О том, как работают такие схемы и почему купить Playstation за 990 тенге на Temu - нереально, пользователи часто рассказывают в социальных сетях.
Стоит отметить, что некоторые отечественные инфлюенсеры все же рекламируют китайский маркетплейс. Утверждают, что выбранные на Temu товары можно получить бесплатно, если соблюсти ряд условий. Однако пользователи социальных сетей рассказывают, что для получения возможно бесплатных товаров из Китая необходимо убедить десятки человек зарегистрироваться в приложении маркетплейса. Схема по своей структуре напоминает сетевой маркетинг или даже финансовую пирамиду.
То, что маркетинговые ходы Temu очень похожи на мошеннические уловки, казахстанцы заметили давно. На Reddit ранее обсуждали навязчивую рекламу, объявления о продаже топовых смартфонов по цене булки хлеба и пакета молока и крайне низкое качество продаваемых на маркетплейсе товаров.
Кроме того, казахстанские СМИ писали о том, что китайские маркетплейсы делают пользователей зависимыми. Навязывание таймеров обратного отсчета, реферальных систем и игровых скидок загоняет в цикл трат и обмена данными. В итоге пользователь может провести до 2-3 суток чистого времени, только чтобы получить дешевые призы или сомнительные скидки, при этом потратив десятки тысяч тенге.
Эксперты считают, что все вышеназванное - это приемы, которые стимулируют выброс дофамина, делая платформу такой же затягивающей, как азартные игры, соцсети и видеоигры. А вся механика и провоцирование поведенческой зависимости похожи на игровые автоматы.
21.01.2026, 18:59 133841
Команда Джеки Чана прибыла в Актау
В числе рассматриваемых локаций для съемок новой части "Доспехов Бога" будет Бозжыра, набережная Актау и другие топовые места
Актау. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлена команда Джеки Чана, прибывшая в Актау, сообщает Lada.kz.
В составе делегации около 15-20 человек. Точный перечень локаций (для съемок кино. - Прим. ред.) пока не определен, в числе рассматриваемых объектов будет Бозжыра, набережная Актау и другие топовые места", - ответили на запрос редакции в акимате Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что Джеки Чан прилетел в Алматы. Тогда визит звезды в страну вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Люди строили догадки, по какому поводу герой боевиков приехал в Казахстан. В казахстанской медиакомпании сообщили, что визит Джеки Чана в Алматы имел рабочий характер. Позже стало известно, что съемки новой части "Доспехов Бога" пройдут в Казахстане, в Мангистау.
21.01.2026, 17:12 138251
Депутат призвал привлечь бывших министров к ответственности за хищения в ФСМС
Фото: ФСМС
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о подготовке обращения в Генеральную прокуратуру по фактам вывода средств из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Об этом он сообщил 21 января 2026 года в кулуарах парламента.
По словам мажилисмена, речь идет о нарушениях, по которым до сих пор не дана правовая оценка. Он подчеркнул, что ответственность должны понести должностные лица, ранее работавшие в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
По тем фактам, по которым еще не дана правовая оценка, на этой неделе мы направим заявление в Генеральную прокуратуру. Деньги были похищены, и справедливость должна восторжествовать - виновные обязаны понести наказание", - цитирует депутата издание Zakon.kz.
Депутат уточнил, что, по его мнению, ответственность должны нести бывшие высокопоставленные чиновники, включая экс-министров и бывших вице-министров, при которых принимались соответствующие приказы.
Эти решения принимались при них, и они их не отменяли. Нынешний министр, не снимая с нее возможной ответственности, по крайней мере вникла в критику и отменила дефекты, на которые мы указывали. Если вопрос не будет окончательно решен, мы поднимем его и по ней", - заявил он.
Бакытжан Базарбек также напомнил о ранее выявленных фактах хищений.
Вчера президент четко сказал, что правоохранительные органы должны четко разобраться, и все те, кто причастен к мошенническим действиям и выводу средств, должны понести ответственность. Мы с депутатом Муратом Абеновым еще в конце мая - начале июня 2025 года поднимали вопросы о хищениях средств ОСМС и в "СК-Фармации". По "СК-Фармации" уже возбуждено уголовное дело, и, по нашей информации, следственные действия продолжаются", - резюмировал мажилисмен.
Ранее Фонд медстрахования обязали возместить в республиканский бюджет почти 3,8 млрд тенге.
Напомним, Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
После выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда было принято решение передать ФСМС в ведение Минфина.
20.01.2026, 16:23 191891
Незаконное четырехэтажное здание сносят в Алматы
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный незаконный объект в Алматы сносят по решению суда, сообщили в акимате города.
Под снос попало четырехэтажное здание на улице Нусупбекова. Ранее в отношении собственника принимались административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта, однако требования предписания не были исполнены.
8 мая 2025 года решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы иск управления на снос удовлетворен. После решение суда поступило в департамент юстиции на исполнение", - рассказали в ведомстве.
Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей.
Ранее управление градостроительного контроля Алматы сообщило о сносе пристройки из металлоконструкций на фундаменте на улице Осипенко.
Напомним, в Алматы усилят требования к строительству в горной местности.
20.01.2026, 12:18 201916
Казахстан отстает от соседних стран ЦА по ощущению личной безопасности граждан
Фото: depositphotos.com
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан отстает от соседних стран в Центральной Азии по ощущению личной безопасности граждан, сообщает finprom.kz.
Согласно Глобальному докладу безопасности - 2025, опубликованному Gallup, 73% людей по всему миру чувствуют себя в безопасности, гуляя ночью в одиночестве в городе или районе своего проживания (...) Среди стран Центральной Азии самый высокий уровень восприятия собственной безопасности был отмечен в Таджикистане: 95%. Следом идут Узбекистан и Кыргызстан: 86% и 77% соответственно. В Казахстане доля респондентов, ощущающих себя в безопасности, гуляя в одиночестве ночью в городе или районе своего проживания, оказался ниже среднемирового значения: 67%. По Туркменистану нет данных", - заявили аналитики.
Между тем, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, согласно опросу, который касался восприятия собственной безопасности, проведенному в апреле и мае 2025 года среди 18 тыс. казахстанцев в возрасте от 15 лет, показатели были несколько иными.
При этом различия между оценками Gallup и БНС во многом объясняются методологией опросов. Gallup фиксирует восприятие безопасности при прогулках в одиночестве ночью, тогда как БНС оценивает ощущение безопасности вне зависимости от времени суток и с более детальной градацией ответов. В результате данные не противоречат друг другу напрямую, а отражают разные аспекты субъективного чувства безопасности", - отметили они.
Тем временем самый высокий уровень восприятия безопасности пришелся на Азиатско-Тихоокеанский регион: 79%. Следом идут Западная Европа, а также Ближний Восток и Северная Африка.
В Северной Америке и постсоветской Евразии доли респондентов, ощущающих себя в безопасности, гуляя в одиночестве ночью в городе или районе своего проживания, составил 72% и 71%", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
В частности, толпа жестоко избила юношу в Алматы.
В Жамбылской области нынешней осенью произошло сразу несколько убийств среди школьников. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
Судья оказалсяочень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкоса и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
19.01.2026, 19:00 240856
Жителя Жамбылской области оштрафовали за выстрел в камеру "Сергек"
Правонарушителю назначен штраф в размере 196 тысяч тенге
Тараз. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Байзакским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении подсудимого, выстрелившего в камеру автоматической фиксации нарушений "Сергек" в Жамбылской области, сообщили в пресс-службе суда.
На трассе Сарыкемер - Туймекент - Акшолак гражданин М. умышленно повредил камеру автоматической фиксации нарушений "Сергек", произведя выстрел из пневматического ружья. В результате его действий был причинен материальный ущерб ТОО І.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в суде правонарушитель полностью признал свою вину и сообщил о частичном возмещении причиненного ущерба.
Постановлением суда М. признан виновным и ему назначен штраф в размере 196 тысяч тенге", - уточнили в суде.
19.01.2026, 14:51 223811
В Казахстане начнут действовать новые правила регулирования санитарно-защитных зон
Теперь СЗЗ будет определяться в один этап, а не в два, как это было раньше
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начнут действовать новые правила регулирования санитарно-защитных зон промышленных и производственных объектов, сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Главное изменение - упрощен порядок установления таких зон. Теперь СЗЗ будет определяться в один этап, а не в два, как это было раньше. Для новых предприятий границы зоны будут устанавливаться на стадии экспертизы проекта. Для действующих объектов изменения границ будут рассматриваться санитарно-эпидемиологическими службами", - говорится в сообщении.
Кроме того, все данные о СЗЗ, включая их точные границы, будут передаваться в местные исполнительные органы и отображаться на публичной кадастровой карте.
Это позволит заранее учитывать такие зоны при строительстве жилых домов, школ, детских садов и других социальных объектов. Новые правила помогут сделать градостроительное планирование более прозрачным и снизить риски размещения жилья рядом с промышленными объектами. Изменения вступают в силу с 1 июля 2026 года", - добавили в комитете.
Ранее сообщалось, что Казахстане обсуждают создание крупного промышленного парка с глубокой переработкой сырья.
