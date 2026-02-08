Телефонная ОПГ под руководством иностранца обманула казахстанцев на 125 млн тенге

Рассказать друзьям

Туркестан. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Туркестанской области завершила досудебное расследование по делу об организованной группе интернет- и телефонных мошенников, которые за 2024-2025 годы причинили ущерб 21 потерпевшему на сумму свыше 125 млн тенге, рассказали в пресс-службе ведомства.





В Туркестанской области завершено досудебное расследование по уголовному делу о мошенничестве и создании ОПГ.





Как установило следствие, в период 2024-2025 годов иностранец, находясь в Казахстане, создал и возглавил организованную преступную группу, участники которой путем интернет- и телефонного мошенничества причинили материальный ущерб 21 потерпевшему на общую сумму свыше 125 млн тенге.





Мошенники обзванивали своих жертв с мобильных номеров, представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные деньги.





В ходе досудебного расследования потерпевшим возвращено 20 млн тенге. На 3 автотранспортных средства подозреваемых наложен арест. Оставшаяся сумма ущерба будет взыскана в принудительном порядке в судебном процессе.





В отношении 20 подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 2 подозреваемых объявлен международный розыск.



