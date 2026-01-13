В Астане раскрыта схема хищения 850 млн тенге в службе скорой помощи

Рассказать друзьям

Атырау. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В международный розыск объявили дочь убитых в Атырауской области пенсионеров, а также ее мужа, который проходит по делу подозреваемым, сообщает телеканал - В международный розыск объявили дочь убитых в Атырауской области пенсионеров, а также ее мужа, который проходит по делу подозреваемым, сообщает телеканал КТК





В начале января в Кызылкогинском районе в сарае собственного дома были обнаружены тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи. Их 33-летний сын и 35-летняя дочь до сих пор не найдены.





Между тем родные убитых рассказали, что получали голосовые сообщения уже в то время, когда 66-летний мужчина и его супруга были мертвы.





После обнаружения останков двух человек в розыске остаются четверо. Не прекращается работа по поиску двоих потерпевших. Также в международный розыск как пропавшая без вести объявлена младшая дочь пенсионеров, а также ее муж. Он разыскивается как подозреваемый", - сообщил официальный представитель ДП Атырауской области Мейирим Ердаулет.



