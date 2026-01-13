12.01.2026, 17:38 51256
В Астане раскрыта схема хищения 850 млн тенге в службе скорой помощи
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане раскрыта крупная схема хищения бюджетных средств на станции скорой медицинской помощи. Ущерб государству составил 850 млн тенге, уголовное дело направлено в суд, сообщили в столичной прокуратуре.
В Астане была пресечена противоправная деятельность, осуществлявшаяся в период с 2020 по 2023 годы.
В ходе расследования установлены факты незаконного списания автодеталей санитарного транспорта, а также заключения мнимых договоров на оказание услуг. В результате значительная часть автомобилей скорой помощи была выведена из эксплуатации из-за хищения комплектующих, что привело к снижению количества рабочего автотранспорта.
В настоящее время автопарк службы "103" полностью восстановлен", - отметили в прокуратуре.
По делу задержаны четыре человека, включая двух руководителей среднего звена и директора станции скорой медицинской помощи. Их действия квалифицированы по статьям Уголовного кодекса РК "Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в особо крупном размере".
Уголовное дело направлено в суд.
