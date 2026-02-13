12.02.2026, 13:30 21881
Дорожный конфликт перерос в массовую драку в Шымкенте
Фото: кадр из видео
Шымкент. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожный конфликт перерос в жестокую массовую драку прямо на улице Шымкента, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
По факту нарушения общественного порядка на проезжей части возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Все участники инцидента оперативно установлены и задержаны. Дорожный конфликт перерос в открытую драку, чем были грубо нарушены общественный порядок и безопасность граждан. Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что проводится комплекс следственных действий.
Действиям каждого будет дана принципиальная правовая оценка", - заверили в ДП.
Ранее в Шымкенте между водителями и пассажирами автомашин произошел конфликт, в ходе которого участники произошедшего получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
