Оборот более 50 млн тенге: в Актобе ликвидирован интернет-наркомагазин

Актобе. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актобе ликвидирован интернет-магазин по продаже психотропных веществ, - В городе Актобе ликвидирован интернет-магазин по продаже психотропных веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.





Общий оборот магазина составил более 50 млн тенге. Преступная схема канала интернет-наркомагазина организована в приложении Telegram в форме бесконтактной связи, движение денег проводилось по банковским картам дропперов", - говорится в сообщении.





Подчеркивается, что по всем указанным фактам проведены досудебные расследования.





По результатам оперативно-следственных мероприятий установлены и задержаны 6 лиц на территории Карагандинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях и в городе Астане. Изъято более 10 килограммов психотропных веществ. В результате наступательных процессуальных действий следственных органов интернет-магазин полностью ликвидирован",- добавили в прокуратуре.





Напомним, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, продолжают фиксироваться в разных регионах страны.





К примеру, 4 декабря сообщалось, что в Шымкенте выявили международную наркосеть, действовавшую через Telegram. Задержано 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты дропперов и нелицензированные криптобиржи.





8 декабря появилась информация о том, что лабораторию по выращиванию запрещенных растений выявили полицейские в одной из квартир Ауэзовского района города Алматы. Возбуждено уголовное дело.





Позже появилась информация о задержании подозреваемого в организации интернет-магазина по продаже наркотиков в ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также продолжаются следственно-оперативные мероприятия. 14 декабря в пункте пропуска "Айша-биби" Жамбылской области Пограничной службой КНБ пресечена попытка провоза крупной партии наркотических веществ. Обнаружено 36 упаковок с подозрительным веществом, на отдельных из которых имелась маркировка "999". Экспертизой установлено, что изъятые вещества общим весом более 30 кг являются наркотиками, из которых: героин - 0,999 кг, опий - 3,620 кг и гашиш - 25,949 кг.