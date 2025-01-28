В ФСМС выявили многомиллиардные нарушения

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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата РК провела государственный аудит эффективности деятельности Фонда социального медицинского страхования и его филиалов в 2024 году, по итогам которого выявлены нарушения на десятки миллиардов тенге, передает корреспондент агентства.





Аудитом проведена самостоятельная сверка данных единой платежной системы по 2 категориям "Платные услуги" и "Оплата за счет ОСМС и ГОБМП". Установлено, что одним и тем же лицам оказаны услуги как за счет платных услуг, так и за счет средств ГОБМП и ОСМС в количестве 10,4 тысячи услуг на сумму 4,2 миллиарда тенге", - доложил член ВАП Нурлан Нуржанов на правительственном часе в мажилисе парламента РК.





Как сообщил докладчик, соисполнителями медицинских услуг не обеспечено документального подтверждения порядка 56 миллионов оказанных медицинских услуг на 28 миллиардов тенге (бюджетные средства и активы ОСМС), что является следствием отсутствия интегрированной и прозрачной информационной системы.





При этом единая система оплаты медицинской помощи на архитектуре e-Densaulyq (ЕСОМП), предусмотренная в "Дорожной карте по совершенствованию системы ОСМС на 2023 год" не реализована, хотя сроки неоднократно продлевались.





По результатам аудита объем выявленных фактов, повлекших возможные потери и упущенную выгоду, составил 34 миллиарда тенге. В связи с этим материалы направлены в Генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения", - заявил Нурлан Нуржанов.





Также аудит выявил отсутствие единой информационной среды во всей системе здравоохранения и ключевых государственных органов.





При сверке данных информационных систем министерств здравоохранения, внутренних дел и юстиции выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 миллионов тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж. Это связано с отсутствием синхронизации информационных систем государственных органов с информационной системой фонда Saqtandyrý", - дополнил спикер.





По подсчетам аудиторов, неэффективное использование средств, выделенных на амбулаторное лекарственное обеспечение и оказание медуслуг за счет ГОБМП, составило 31 миллиард тенге, из которых средства Национального фонда составляют 13,2 миллиарда тенге.





Фондом не представлена регулярная финансовая отчетность с отражением операций по поступлению и расходованию средств из республиканского бюджета, а также поступивших средств системы ОСМС в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Кроме того, медицинскими организациями Восточно-Казахстанской области установлены факты неведения бухгалтерского учета по лекарственным средствам в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения в общей сумме 1,3 млрд тенге", - отметил Нурлан Нуржанов.





Он также обратил внимание на финансирование первичной медико-санитарной помощи по тарифу комплексного подушевого норматива, оплата за которое проводится по количеству прикрепленного населения, без фактического оказания медицинских услуг.





Ранее сообщалось, что почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг.





Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.





Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.





Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.





Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.





В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.



