Повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз планируют с 2026 года
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК вновь предлагает повысить верхний предел базы для исчисления взносов в систему ОСМС с 10 до 50 МЗП.
Соответствующие поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования опубликованы на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 января 2025 года.
В результате в систему ОСМС поступит дополнительно порядка 234 млрд тенге в год и произойдет переход от регрессивного обложения ставками взносами ОСМС на плоскую шкалу обложения.
Решение о повышении верхнего предела базы для исчисления взносов в систему ОСМС - необходимый шаг, направленный на обеспечение стабильности и устойчивости системы ОСМС. Эти изменения коснутся не всех, а порядка 9% всех наемных работников и их работодателей. Этот шаг также важен с точки зрения справедливого распределения финансовой нагрузки. В настоящее время человек с заработной платой 800 тысяч тенге платит взносы в размере 16 тысяч тенге, что почти равняется взносам человека с доходом более 1 миллиона тенге - 17 тысяч тенге. Это несоответствие устраняется новым подходом, который позволит более справедливо распределить нагрузку, особенно для поддержки более уязвимых слоев населения", - пояснили в Минздраве.
Таким образом, предлагаемый проект закона позволит:
- расширить государственные гарантии в части ранней диагностики социально-значимых заболеваний;
- повысить доступность медицинской помощи в системе ОСМС для 1 млн человек;
- обеспечить простоту и понятность пакетов медицинской помощи, повысить финансовую устойчивость системы здравоохранения с одновременным созданием стимулов для полноценного участия граждан в системе ОСМС.
Ранее Минздрав уже выступал с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
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