26.01.2026, 17:23 41391
Кражи на 212 млн тенге: задержана группа контейнерных грабителей на маршруте КНР - Европа
Фото: Polisia.kz
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищениях грузов из контейнеров железнодорожных составов, сообщает Polisia.kz.
В апреле 2025 года транспортные полицейские задержали шестерых человек, жителей Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. С августа 2024 года по апрель 2025 года злоумышленники систематически совершали кражи грузов из контейнеров, следовавших по международному маршруту КНР - Европа.
В ходе досудебного расследования доказана причастность группы к четырем эпизодам краж. Предметами хищения стали камеры видеонаблюдения, детские коляски и автомобильные запчасти.
Общая сумма ущерба, причиненного владельцам грузов, превысила 212 млн тенге.
Причиненный материальный ущерб полностью возмещен. Вина всех участников группы полностью доказана. По решению суда каждому назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы", - рассказали в полиции.
26.01.2026, 16:07 43901
Оформляли кредиты на инвалидов и малоимущих: участникам ОПГ вынесен приговор
Материальный ущерб потерпевшим превысил 240 млн тенге
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Астаны вынес обвинительный приговор участникам организованной преступной группы, причастной к масштабной мошеннической схеме в сфере потребительского и автокредитования, сообщили в столичной прокуратуре.
Как рассказали в прокуратуре Астаны, мошенники предлагали гражданам услуги по списанию действующих потребительских кредитов. Взамен потерпевшим предлагали оформить новые кредитные договоры, в том числе автокредиты, обещая самостоятельно погашать ежемесячные платежи.
Жертвами схемы становились социально уязвимые категории граждан - лица с низким уровнем дохода, а также инвалиды. Находясь в сложном финансовом положении, потерпевшие соглашались на условия злоумышленников, рассчитывая на облегчение долговой нагрузки.
Однако обещания выполнены не были, а причиненный материальный ущерб потерпевшим превысил 240 млн тенге.
Организатор группы приговорен к 9 годам лишения свободы, остальные участники получили наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что аферисты угрозой заставляли беззащитных граждан оформлять на себя автозаймы, а автомобили продавали за рубеж.
26.01.2026, 15:21 45241
Связали скотчем и оставили: в Таразе расследуют дело об истязании
Сейчас потерпевшая находится в безопасности в интернате
Тараз. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе расследуют дело об истязании женщины 1996 года рождения, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
В социальных сетях распространилась фотография лежащей на полу женщины со связанными руками и ногами, рот заклеен скотчем.
В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Истязание".
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Сотрудники полиции тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято обоснованное процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", - прокомментировали в полиции.
В офисе уполномоченного по правам ребенка сообщили, что потерпевшая, 1996 года рождения, в настоящее время находятся в интернате.
Ранее, полтора месяца назад, у опекуна, которая истязала потерпевшую - связывала ее, были изъяты несовершеннолетние дети по факту причинения им телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Ранее жителя Туркестанской области приговорили к лишению свободы по делу об истязании своего отца.
26.01.2026, 10:56 51866
КНБ Казахстана раскрыл схему фиктивного производства медизделий
Государству нанесен ущерб на сумму 4,5 млрд тенге
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции КНБ раскрыла преступную схему фиктивного производства медицинских изделий, подозреваемые задержаны.
Раскрыта и пресечена масштабная схема фиктивного отечественного производства медицинских изделий. Руководство АО "OrdaMed", используя поддельные документы о наличии собственного производства в Казахстане, получило незаконные преференции в льготных поставках 28 наименований медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения, жизненно необходимого для обеспечения благополучия и здоровья населения. При этом фактически готовое оборудование поставлялось из-за рубежа. В результате государству нанесен ущерб на сумму 4,5 млрд тенге", - проинформировали в КНБ.
По данным комитета, в ходе обысков у руководства компании изъяты инвестиционные монеты на сумму более 1 млрд тенге, арестованы доли участия в компаниях Interdentica, Erkin Brand и OrdaMed.
С санкции суда взяты под стражу технический директор АО "OrdaMed", бывший председатель правления и начальник производственного управления. Проводятся досудебные расследования", - отметили в КНБ.
Иная информация разглашению не подлежит.
25.01.2026, 10:29 74911
По факту жестокого обращения с барсуками в Акмолинской области завели уголовное дело
При проведении земляных работ по ремонту автодороги обнаружены шесть особей барсука, которые впоследствии были забиты
Кокшетау. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области начато уголовное расследование по факту жестокого обращения с барсуками, обнаруженными во время дорожных работ, сообщили в департаменте полиции региона.
В пресс-службе полиции уточнили, что проверка проведена по видеозаписи.
Предварительно установлено, что в ноябре прошлого года при проведении земляных работ по ремонту автодороги барсуки были обнаружены работниками подрядной организации. В настоящее время по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело. Все участники происшествия установлены", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что окончательная правовая оценка действиям нарушителей будет дана по результатам расследования. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия.
24.01.2026, 18:26 100171
До 10 лет лишения свободы: казахстанцам напомнили об ответственности за принуждение к браку
Фото: depositphotos.com
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре напомнили казахстанцам об ответственности за принуждение к браку, передает корреспондент агентства.
Принуждение к браку и похищение человека - преступление, запрещенное законом. С 16 сентября 2025 года действует статья 125-1 УК РК "Принуждение к браку". За похищение и принуждение к браку или сожительству предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет", - заявили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что освобождение потерпевшего не освобождает от ответственности.
Брак возможен только по добровольному согласию", - добавили в Генпрокуратуре.
Напомним, в сентябре прошлого вступила в силу новая поправка "Принуждение к браку". Норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству. В октябре в Шымкенте и Кызылординской области были зарегистрированы первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак.
24.01.2026, 13:25 108636
Убийство 19-летнего парня в Рудном: подозреваемые задержаны
Фото: depositphotos.com
Костанай. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кокшетау задержаны двое подозреваемых в убийстве 19-летнего парня в Рудном, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
В одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен 19-летний житель Рудного с ножевыми ранениями. По данному факту расследуется уголовное дело. Предварительно установлено, что молодые люди знакомы между собой. Причиной убийства послужил конфликт, связанный с личными взаимоотношениями", - заявили в ДП.
Напомним, вчера стало известно, что в Костанайской области разыскивают двоих подростков по подозрению в убийстве.
Ранее сообщалось, что подростковая преступность резко выросла в Казахстане. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В Жамбылской области школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. В Таразе в День знаний во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен ножом в область сердца.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
24.01.2026, 11:30 111816
Подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями экстрадирован из Испании
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Казахстана, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, экстрадирован из Испании, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Он подозревается в том, что в 2020 году, являясь сотрудником таможенных органов, путем внесения ложных сведений в информационную базу незаконно освободил владельцев 8 автомашин от уплаты таможенных пошлин в бюджет на общую сумму свыше 45 млн тенге. Фигурант более трех лет скрывался от органов уголовного преследования и находился в международном розыске, после чего был задержан в Испании", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - добавили в пресс-службе.
Ранее подозреваемый в совершении тяжких преступлений экстрадирован из Грузии в Казахстан.
23.01.2026, 20:33 103991
В Костанайской области разыскивают двоих подростков по подозрению в убийстве
Фото: Depositphotos
Рудный. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном разыскивают несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве 19-летнего парня, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
23 января в одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен с ножевыми ранениями 19-летний житель Рудного. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых", - проинформировали в полиции.
Как уточнили в ДП, в настоящее время принимаются меры к их задержанию.
Предварительно установлено, что молодые люди были знакомы. Мотивы и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий", - отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что подростковая преступность резко выросла в Казахстане. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В Жамбылской области школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. В Таразе в День знаний во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен ножом в область сердца.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
