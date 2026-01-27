Оформляли кредиты на инвалидов и малоимущих: участникам ОПГ вынесен приговор

Рассказать друзьям

Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Астаны вынес обвинительный приговор участникам организованной преступной группы, причастной к масштабной мошеннической схеме в сфере потребительского и автокредитования, сообщили в столичной прокуратуре.





Как рассказали в прокуратуре Астаны, мошенники предлагали гражданам услуги по списанию действующих потребительских кредитов. Взамен потерпевшим предлагали оформить новые кредитные договоры, в том числе автокредиты, обещая самостоятельно погашать ежемесячные платежи.





Жертвами схемы становились социально уязвимые категории граждан - лица с низким уровнем дохода, а также инвалиды. Находясь в сложном финансовом положении, потерпевшие соглашались на условия злоумышленников, рассчитывая на облегчение долговой нагрузки.





Однако обещания выполнены не были, а причиненный материальный ущерб потерпевшим превысил 240 млн тенге.





Организатор группы приговорен к 9 годам лишения свободы, остальные участники получили наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет.





Приговор не вступил в законную силу.



