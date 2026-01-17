16.01.2026, 12:43 50891
Жителя Туркестанской области приговорили к лишению свободы по делу об истязании своего отца
Туркестан. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Туркестанской области приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об истязании своего 70-летнего отца, сообщает пресс-служба Туркестанского областного суда.
Приговором суда подсудимому С. назначено окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Подсудимый С. систематически избивал своего 70-летнего отца, который с 2020 года находился в плохом состоянии здоровья и испытывал трудности с передвижением. В результате побоев потерпевшему были причинены физические и психические страдания, а также вред здоровью средней тяжести", - добавили в суде.
Напомним, в сентябре шокирующие кадры, на которых житель Туркестанской области издевается над своим пожилым отцом, появились в соцсетях. Подозреваемого задержали.
новости по теме
16.01.2026, 16:17 39421
Полиция расследует заявление о многолетней травле и попытке суицида школьницы в Уральске
Уральск. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция проводит расследование после заявлений о многолетней травле и попытке суицида девочки-подростка в Уральске.
Согласно информации, появившейся в соцсетях, в Уральске ученица 10-го класса в течение многих лет терпела издевательства и травлю со стороны сверстников. В итоге девочка пыталась свести счеты с жизнью, выпрыгнув с пятого этажа.
Девочка получила тяжелые травмы и сейчас проходит лечение и психологическую реабилитацию дома - отец подчеркивает, что она категорически отказывается возвращаться в прежнюю школу", - говорится в публикации.
В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что по данной информации проводится всестороннее и объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, с приоритетным обеспечением прав и безопасности несовершеннолетнего.
Все доводы и заявления родственников приняты и находятся на контроле, проверяются в установленном законом порядке. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сказано в сообщении полиции.
Иная информация в интересах следствия, а также в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетней не подлежит разглашению до завершения необходимых процессуальных действий.
Ранее стало известно о зверских издевательствах школьников над 13-летней девочкой в Актау. Школьницу насиловали, избивали и снимали происходящее на телефон. После случившегося девочка погрузилась в сильную депрессию, ей потребовалось тяжелое медикаментозное лечение. Несколько раз она пыталась свети счеты с жизнью. Сейчас она переведена на домашнее обучение.
16.01.2026, 15:41 41881
Ущерб в 6,5 млрд тенге: из Грузии экстрадировали возглавлявшую финпирамиду казахстанку
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан экстрадирована организатор финансовой пирамиды, незаконно привлекшей более 6,5 млрд тенге, которая длительное время скрывалась от следствия за рубежом, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
В Казахстан экстрадирована гражданка РК, подозреваемая в организации и руководстве финансовой пирамидой World Busines Consulting. По данным следствия, в 2018-2022 годах через сеть подразделений компании в различных регионах страны было незаконно привлечено более 6,5 млрд тенге под предлогом получения высокой доходности.
Сообщается, что структура действовала в Астане и ряде других городов, а к противоправной деятельности были причастны несколько соучастников, которые ранее уже осуждены к реальному лишению свободы.
После совершения преступления подозреваемая скрылась от органов следствия и была объявлена в международный розыск. В ноябре 2025 года она была задержана на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее в области Абай была пресечена деятельность финпирамиды под видом потребительского кооператива.
16.01.2026, 14:45 43716
Расследование жестокого убийство девушки в Шымкенте: создана спецгруппа
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел сделало заявление о расследовании уголовного дела о жестоком убийстве девушки в Шымкенте, передает корреспондент агентства.
Ход расследования уголовного дела по факту убийства девушки в городе Шымкенте находится на контроле Министерства внутренних дел. По всем изложенным в публичном пространстве фактам и доводам, касающимся возможного непринятия своевременных мер со стороны сотрудников полиции Шымкента, назначена служебная проверка. В настоящее время подозреваемый с санкции суда арестован. Создана специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников", - говорится в сообщении.
В МВД заверили, что в рамках уголовного дела по результатам проводимых следственных действий будет дана правовая оценка всем действиям подозреваемого.
Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых тщательно проверяются и анализируются все поступающие сведения, в том числе видеозаписи с камер видеонаблюдения", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Шымкенте задержали подозреваемого в жестоком убийстве 21-летней девушки. Она погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Вчера стало известно, что подозреваемого арестовали.
Ранее в Шымкенте несовершеннолетняя заявила о похищении и изнасиловании.
16.01.2026, 13:57 47651
В Шымкенте несовершеннолетняя заявила о похищении и изнасиловании
Шымкент. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Несовершеннолетняя девушка из города Шымкента заявила о похищении и изнасиловании, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
Информация о произошедшем распространилась в Сети.
Несовершеннолетняя девушка из Шымкента заявила, что ее против воли похитили, привезли в дом, затем родственники подозреваемого уговаривали ее остаться, а после отказа написать собственноручное письмо о том, что она не имеет претензий, родственники единогласно организовали изнасилование. По ее словам, никого не привлекли к ответственности", - пишет инстаграм-паблик egovpress.
Журналист информационного агентства Kazakhstan Today обратился за комментарием в департамент полиции города.
По заявлению жительницы города Шымкента полицией возбуждено уголовное дело. Все участники доставлены в управление полиции. Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий для установления всех обстоятельств дела. По окончании расследования будет принято процессуальное решение", - заявили в пресс-службе.
Ранее в Мангистауской области заведено уголовное дело после сообщений о надругательстве и жестокой травле 13-летней девочки.
15.01.2026, 20:47 98101
Житель Алматинской области убил жену в ходе семейной ссоры
Конаев. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Рыскулов Алматинской области задержан и водворен в изолятор временного содержания 45-летний мужчина, подозреваемый в убийстве супруги, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Предварительно установлено, что в ходе семейного конфликта сельчанин нанес два ножевых ранения гражданской супруге, в результате чего спустя несколько часов пострадавшая скончалась. Женщину с ранами обнаружили родственники", - проинформировали в полиции.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства", - уточнили в ДП.
Ранее на 14 лет осудили казахстанца за жестокое убийство жены в области Жетысу.
15.01.2026, 19:08 103151
В Алматы осудили троих бывших сотрудников Fly Arystan за хищение более миллиарда тенге
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении троих бывших сотрудников авиакомпании Fly Arystan, обвиняемых в присвоении и хищении вверенных денежных средств, а также их легализации, сообщили в пресс-службе суда.
Установлено, что подсудимые, являясь менеджерами и (один из них. - Прим. ред.) директором департамента, в период с 2019 по 2024 годы присвоили денежные средства. На похищенные средства ими были приобретены движимое и недвижимое имущество", - проинформировали в суде.
Как отметили в пресс-службе, подсудимые вину не признали.
Приговором суда двое признаны виновными и им назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Третий подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - уточнили в суде.
Также поясняется, что иск потерпевшей стороны удовлетворен, ущерб взыскан с подсудимых в солидарном порядке. Имущество, добытое преступным путем, конфисковано в счет возмещения ущерба потерпевшей стороне.
Напомним, в декабре 2024 года журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале написал, что "в авиакомпании Air Astana выявили хищения более чем на миллиард тенге".
Позже в пресс-службе авиакомпании сообщили, что руководство Fly Arystan выявило факты хищения денежных средств и обратилось в аудиторскую компанию для проведения независимого расследования, по результатам которого нарушения подтвердились.
15.01.2026, 16:09 114206
В Шымкенте арестовали подозреваемого по делу об убийстве девушки
Шымкент. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте арестовали подозреваемого по делу об убийстве 21-летней девушки, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. В отношении подозреваемого с санкции суда избрана мера пресечения - арест. По всем доводам и фактам, изложенным родными погибшей, проводится проверка. Правовая оценка будет дана по результатам досудебного расследования", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на личном контроле начальника ДП Шымкента.
Как сообщалось ранее, в Шымкенте задержали подозреваемого в жестоком убийстве 21-летней девушки. Она погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось.
15.01.2026, 10:56 102841
АФМ проводит расследование в отношении руководителя частных клиник по факту хищения средств ФСМС
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Столичным департаментом АФМ при координации прокуратуры проводится расследование в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования, сообщили в агентстве.
В 2022 году между Фондом и клиниками заключены договоры на оказание медицинских услуг на общую сумму 2,4 млрд тенге, включая услуги передвижного медицинского поезда. После начала реализации проекта руководитель клиник организовал мошенническую схему, заключавшуюся в внесении в информационную систему заведомо ложных сведений о пациентах, фактически не получавших медицинскую помощь, с отражением фиктивных диагнозов и услуг. Ежедневный план регистрации составлял от 90 до 150 таких пациентов. В результате клиники незаконно получили выплаты из средств фонда за фактически не оказанные медицинские услуги в размере 682 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что "в январе 2024 года часть преступного дохода - 364 млн тенге - выведена на личные счета руководителя и его супруги".
Подозреваемый помещен под стражу. С санкции суда на его имущество наложен арест: загородный дом в Испании, квартиру в Астане, а также автомашину. Расследование продолжается", - отметили в АФМ.
