Житель Туркестанской области жестоко избил пожилого отца
Туркестан. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространяются кадры жестокого избиения пожилого мужчины сыном в Туркестанской области. В полиции региона прокомментировали инцидент.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - проинформировали в департаменте полиции Туркестанской области.
Полицейские проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее решение.
Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в пресс-службе.
В Казахстане ликвидировали девять нарколабораторий
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Девять нарколабораторий ликвидировано в Казахстане с июня 2025 года в рамках спецоперации "Қарасора-2025", сообщает Polisia.kz.
Ликвидировано девять нарколабораторий, пресечена деятельность трех организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной. Работа в данном направлении продолжается", - говорится в сообщении.
В рамках спецоперации выявлено 677 наркопреступлений, в том числе 242 факта сбыта и 220 фактов незаконного культивирования. Изъято 2 тонны марихуаны, 47 кг гашиша, 3 тонны растения каннабис, 155 кг синтетических наркотиков и 8,5 тонны прекурсоров, уничтожено более 27 тысяч кустов наркосодержащих растений.
Для успешного выполнения задач привлечены спецподразделения МВД и Национальной гвардии МВД РК, применяются дроны и вертолетная техника. Только за три месяца проведено 40 авиационных вылетов, в ходе которых выявлено 20 наркопосевов, уничтожено и изъято свыше 5 тысяч кустов наркосодержащих растений общим весом более 1 тонны", - отметили в МВД.
В области Улытау пресечен канал поставки наркотиков из южных регионов в центральный и северный Казахстан. Задержана преступная группа из четырех человек. У них изъяты автомобили высокой проходимости, нарезное оружие с боеприпасами, а также 103 кг марихуаны.
В Жамбылской области задержаны двое граждан, занимавшихся заготовкой марихуаны с целью дальнейшей продажи. Изъято свыше 206 кг наркотического средства.
В Западно-Казахстанской области в частном секторе выявлена теплица, в которой осуществлялось незаконное культивирование высококонцентрированной конопли. Изъято 47 кустов общим весом около 135 кг.
В Туркестанской области в труднодоступных горных районах созданной спецгруппой с участием подразделений Национальной гвардии МВД РК задержаны трое граждан, у которых изъято нарезное огнестрельное оружие, а также свыше 650 кг конопли и около 48 кг растения мак.
При проведении операции в городах Жезказгане и Сатпаеве выявлен факт поставки наркосодержащей продукции под видом легального товара. В результате из незаконного оборота изъято более 43 тонн мака.
Подозреваемых в создании наркомаркета казахстанцев задержали в Черногории
Бар. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух подозреваемых в создании наркомаркета казахстанцев задержали в городе Бар в Черногории, сообщает Polisia.kz.
Следствием установлено, что в начале 2024 года подозреваемые организовали интернет-магазин по продаже наркотических и психотропных веществ, действовавший через мессенджер Telegram (...) В настоящее время задержанные помещены под стражу на территории Черногории", - добавили в полиции.
В частности, они подозреваются в совершении тяжких преступлений, включая:
- незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта;
- склонение к их потреблению;
- участие в организованной преступной группе;
- дачу взятки должностному лицу.
Ранее в Костанае к восьми годам приговорили организаторов наркошопа в Telegram.
Убийство и похищение ребенка в Талгаре: что известно к этому часу
Конаев. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили.
Позже официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - обрез изъят. Девочка передана матери. Ее осмотрели медики.
В департаменте полиции Алматинской области рассказали подробности произошедшего, по фактам убийства мужчины и похищения малолетней возбуждены уголовные дела.
По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из ружья в брата потерпевшей, который скончался на месте происшествия. После совершенного преступления подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся", - говорится в сообщении.
По информации комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, для оказания психологической помощи на место выехали сотрудники Центра психологической поддержки и оказывают помощь. Также на месте находится региональный уполномоченный по правам ребенка Алматинской области.
Дополнено 07.09.2025, 17.33
6 сентября прокуратурой области возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района, выразившегося в непринятии должных мер и задержанию подозреваемого в изнасиловании, совершившего резонансное убийство мужчины и похищение малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат Талгарского района", - сообщили в прокуратуре Алматинской области.
В ведомстве добавили, что дело принято в производство специальных прокуроров, ход расследования находится на особом контроле прокуратуры области.
В ЗКО экс-глава райотдела ЖКХ получил срок за коррупцию
Уральск. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам проверки, проведенной прокуратурой Сырымского района, выявлены нарушения при строительстве дороги, допущенные бывшим начальником отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе следствия установлено, что бывший руководитель, злоупотребив должностными полномочиями при строительстве дороги, допустил незаконные действия, повлекшие причинение государству ущерба на сумму более 56 млн тенге.
Районный суд признал бывшего начальника отдела виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны завершено рассмотрение резонансного дела о хищении денежных средств в сфере государственного оборонного заказа.
Крупнейшая в истории Казахстана партия: более 13 тонн кокаина изъяли в Алматы
Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности реализована многоходовая операция по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия кокаина весом 13 тонн 183 килограмма.
По информации КНБ, маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны.
По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Иная информация разглашению не подлежит.
Обманувший предпринимателей на 126 млн тенге мошенник экстрадирован из Кыргызстана
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован подозреваемый в совершении серии мошенничеств на территории Алматинской области.
Как рассказали в Генпрокуратуре, в период с 2019 по 2022 годы злоумышленник с сообщниками проводил аферы с продажей торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков региона. Таким образом он обманул 11 предпринимателей на общую сумму 126 млн тенге.
Затем подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. Задержать его удалось в Бишкеке.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор. За инкриминируемое деяние уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, из России экстрадировали подозреваемого в насилии несовершеннолетнего.
В Акмолинской области пациента заставили заплатить 1,5 млн тенге за лечение, которое оказывается в рамках ГОБМП
Кокшетау. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атбасарском районе исполняющий обязанности заведующего терапевтическим отделением многопрофильной межрайонной больницы заставил пациента заплатить за лечение, которое оказывается бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи, сообщили в пресс-службе суда Акмолинской области.
Согласно материалам суда, в июле текущего года подсудимый, который занимал должность заведующего терапевтическим отделением, принял пациента с сахарным диабетом и острым коронарным синдромом сердца.
Зная, что в Астане пациенту окажут бесплатное лечение в рамках ГОБМП, медработник решил обмануть больного и предложил ему платное лечение у столичного кардиохирурга за 1,5 млн тенге. При этом реальной договоренности с кардиохирургом у подсудимого не было.
Больной согласился на озвученные условия и перевел медику-мошеннику оговоренную сумму через банковское приложение.
Суд приговорил медработника к двум годам ограничения свободы и лишил права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
В августе за экстремизм осудили 12 казахстанцев
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В августе 2025 года за совершение террористических и экстремистских преступлений осуждены 12 граждан Казахстана, пресс-служба КНБ РК.
11 из них пропагандировали идеи терроризма, оправдывали насилие и призывали к религиозной вражде, а еще 1 готовился к выезду за рубеж, чтобы вступить в террористическую организацию.
Все они решением суда были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.
Напомним, в июле 2025 года по материалам КНБ за террористические преступления осуждено 7 граждан Казахстана.
