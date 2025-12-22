21.12.2025, 11:21 101811
В Алматинской области открыли модернизированную сейсмостанцию
Фото: МЧС
Рассказать друзьям
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области вблизи села Кастек открыли модернизированную сейсмостанцию "Кастек", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сейсмостанция "Кастек", основанная в 1976 году и расположенная в 4 километрах к югу от одноименного села, является важным объектом мониторинга сейсмической активности Северного Тянь-Шаня. В рамках модернизации возведено современное модульное здание, оснащенное всем необходимым для круглосуточной научной работы и проживания специалистов: офисным помещением, комнатами отдыха, кухней с бытовой утварью, а также душевой и санитарным узлом. Станция оснащена новым высокотехнологичным оборудованием, позволяющим значительно повысить точность наблюдений и оперативность передачи сейсмологических данных", - заявили в ведомстве.
В ходе церемонии открытия глава МЧС Чингис Аринов вручил сотрудникам сейсмоинститута ключи от специализированного автотранспорта для обслуживания станции и проведения полевых исследований.
Напомним, в январе прошлого года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
новости по теме
22.12.2025, 15:46 3536
В Казахстане учрежден Совет по управлению государственным долгом
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации Комплекса мероприятий по обеспечению устойчивости государственных финансов и повышению сбалансированности макроэкономической политики Республики Казахстан на 2025-2027 годы, в стране создан Совет по управлению государственным долгом, сообщили в Национальном банке Казахстана.
Деятельность совета будет направлена на формирование мер, способствующих повышению глубины, ликвидности и эффективности рынка государственных ценных бумаг, снижению стоимости государственных заимствований, а также формирование соответствующих бенчмарков для рынка квазигосударственного сектора и корпоративных эмитентов.
Основными задачами совета станут принятие согласованных решений по управлению государственным долгом, развитию рынка государственных ценных бумаг и формированию политики их выпуска на внутреннем и внешнем рынках с учетом макроэкономических условий и долговой устойчивости.
Создание совета по управлению государственным долгом отражает приверженность Нацбанка и правительства эффективной координации фискальной и денежно-кредитной политики, а также приоритизации задач по развитию внутреннего рынка ценных бумаг. Развитие эффективного и ликвидного рынка государственных ценных бумаг рассматривается как важный элемент повышения устойчивости государственных финансов, формирования рыночных ориентиров по доходностям и создания основы для дальнейшего развития фондового рынка страны", - рассказали в Нацбанке.
Ранее депутат мажилиса Олжас Нуралдинов заявил, что государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги. По словам премьер-министра Бектенова, уровень государственного долга Казахстана на сегодня составляет 23,6% к ВВП. Сгласно общепризнанной мировой методологии, такой уровень госдолга признается низким.
22.12.2025, 12:21 14596
С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока. Эта уникальная практика, инициированная МВД, направлена на упрощение получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Первые удостоверения личности будут бесплатными при первичной выдаче. И, кстати, при замене удостоверений личности именно по истечении срока они также будут изготавливаться без оплаты государственной пошлины", - сказал председатель Комитета миграционной службы Аслан Аталыков.
С начала года Комитетом миграционной службы выдано: 1,9 млн удостоверений личности, 1,1 млн паспортов гражданина РК, 303 тысячи детских паспортов.
В этом году казахстанский паспорт укрепил позиции в мировом рейтинге: граждане Казахстана могут без визы посещать 79 стран. Среди стран Центральной Азии Казахстан занимает лидирующую позицию, опередив Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Рейтинг возглавляют Сингапур (193 направления), Япония и Южная Корея (по 190).
МВД Казахстана активно внедряет цифровизацию в сфере документирования. Электронное оформление паспортов теперь доступно не только внутри страны, но и за ее пределами - в 99 загранучреждениях в 71 стране мира. Казахстанцы за рубежом могут получить паспорт в течение 30 дней вместо прежних 6 месяцев. Работа по цифровизации и упрощению выдачи документов будет продолжена для еще большего удобства граждан.
Кроме того, в 2025 году в тестовом режиме запустили такой пилотный проект, как онлайн-документирование.
В рамках этой услуги предусмотрена так называемая система биометрической идентификации. То есть искусственный интеллект определяет живость лица, качество фотографии, подходит ли она стандартам, нет ли там фотошопа. На следующий год, если тест будет успешен, намереваемся запустить проект в "боевую среду", - сказал Аслан Аталыков.
Как сообщалось ранее, паспорта с новым уровнем защиты начали выдавать в Казахстане.
21.12.2025, 17:53 83426
Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Санкт-Петербург. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Акорды.
В международном аэропорту Пулково президента встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что лидер Казахстана посетит Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ.
20.12.2025, 16:45 145706
Токаев предложил создать международную водную организацию под эгидой ООН
Рассказать друзьям
Токио. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На полях саммита диалога "Центральная Азия - Япония" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил создать новую международную организацию для координации и объединения международных усилий по водной проблематике, сообщили в пресс-службе Акорды.
Можно было бы разработать совместную программу по развитию водного хозяйства с включением таких критически важных мер, как обмен передовыми технологиями водосбережения, совместные научные исследования и сотрудничество в сфере дистанционного зондирования Земли. Казахстан предлагает создать новую международную организацию под эгидой ООН - UN Water International Organization, которая могла бы объединить разрозненные мандаты других организаций по водной проблематике. Приглашаем японских политиков, общественных деятелей, предпринимателей, экспертов принять участие в региональном экологическом саммите, который состоится в Астане в апреле следующего года", - выступил глава государства.
Президент отметил, что развитие сельского хозяйства непосредственно связано с обеспечением водной безопасности, а Центральная Азия уже ощущает дефицит водных ресурсов.
За последние 20 лет обеспеченность водой на душу населения в регионе снизилась почти на 30%. При этом около 70% водных ресурсов являются трансграничными. Продолжающееся обмеление Каспийского моря вызывает большую обеспокоенность, а экологическая катастрофа Арала стала трагическим примером нерационального использования водных ресурсов. Казахстан ценит вклад японского агентства международного сотрудничества JICA в решение сложных водных проблем Центральной Азии и заинтересован в дальнейшем укреплении взаимодействия с этим авторитетным институтом", - подчеркнул Токаев.
Ранее сообщалось, что Казахстан принял председательство в формате "Центральная Азия - Япония".
20.12.2025, 16:16 147106
Президент РК посетит Санкт-Петербург
Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Рассказать друзьям
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит Санкт-Петербург в ближайшие дни, сообщает Акорда.
21-22 декабря президент Касым-Жомарт Токаев посетит Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезия.
20.12.2025, 10:54 161461
Казахстан принял председательство в формате "Центральная Азия - Япония"
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Токио. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председательство в формате "Центральная Азия - Япония" переходит к казахстанской стороне, сообщает Акорда.
По итогам первого саммита "Центральная Азия - Япония" была принята Токийская декларация. Главы государств Центральной Азии и премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее президент Казахстана обозначил приоритеты сотрудничества с Японией в ключевых отраслях.
20.12.2025, 10:46 162566
Президент Казахстана обозначил приоритеты сотрудничества с Японией в ключевых отраслях
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Токио. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На первом саммите "Центральная Азия - Япония" президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил ключевые направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе Акорды.
Развитие "чистой" энергетики рассматривается нами как стратегический долговременный приоритет. Казахстан заинтересован в привлечении японских компетенций, инноваций и инвестиций в проекты по добыче и переработке традиционных энергоносителей с применением "зеленых" технологий", - сказал президент.
По его словам, в условиях геополитической нестабильности и растущего спроса на энергию углеводородные ресурсы сохранят свое важное значение в обеспечении устойчивости мировой экономики.
Мы исходим из необходимости сбалансированного и справедливого энергетического перехода. Казахстан входит в десятку мировых стран по добыче угля. Уголь занимает около 70% в энергетическом балансе нашей страны. Поэтому рассчитываем на привлечение самых передовых технологий для превращения этого природного актива в мощный источник энергии", - подчеркнул Токаев.
Он отметил, что ядерная энергетика занимает важное место в "зеленой" повестке. Казахстан обеспечивает порядка 40% мировых поставок ядерного топлива. Это крайне важно, учитывая, что почти 10% мировой электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями.
Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и передовых технологий Японии в сфере атомной энергетики открывает благоприятные возможности для успешного сотрудничества в этой стратегически важной отрасли, прежде всего путем внедрения инноваций. Особый интерес представляют проекты в области управления ядерными отходами, ядерной безопасности, подготовки высококвалифицированных кадров, включая сферу гражданской защиты", - выступил глава государства.
Кроме того, президент напомнил, что Центральная Азия обладает значительными запасами редкоземельных элементов и других критически важных минералов, необходимых для глобального энергетического перехода. Регион может стать надежным звеном в глобальных цепочках их поставок для обеспечения чистых и энергоэффективных производств.
Казахстан рассчитывает на активизацию сотрудничества с Японией в сфере разведки, добычи и переработки таких ресурсов. При этом приоритетное значение придаем созданию полноценного промышленного кластера с упором на глубокую переработку и формирование устойчивых производственных цепочек. Поэтому Казахстан приветствует запущенный совместно с Японией проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов и повышение экологической устойчивости", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства с привлечением японских ученых и профильных экспертов. Токаев пригласил провести в Астане первую встречу исследователей в сфере прикладной науки в формате "Центральная Азия - Япония".
20.12.2025, 10:26 163466
Токаев выступил на первом саммите диалога "Центральная Азия - Япония"
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Токио. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите диалога "Центральная Азия - Япония" в Токио, сообщили в пресс-службе Акорды.
Проведение такого важного форума в Токио - уникальном по уровню своего развития мегаполисе - событие большого значения для Казахстана и, полагаю, для всей Центральной Азии. Символично, что именно Япония в лице бывшего министра иностранных дел г-жи Ёрико Кавагучи инициировала создание диалога "Центральная Азия - Япония". Первое заседание на уровне министров иностранных дел состоялось в Астане в 2004 году. Это событие стало примером для запуска аналогичных платформ Центральной Азии с другими крупными государствами", - заявил президент Казахстана.
По его мнению, подобные саммиты демонстрируют усиление международной субъектности Центральной Азии и ее существенной роли в международных процессах.
Казахский народ с неизменным уважением относится к истории, традициям, культуре японского народа. Японская философия зиждется на ценностях согласия, сдержанности, мудрости, и это импонирует казахскому народу. Еще в VII веке принц Сётоку говорил о гармонии как о высшей ценности, призывая к единству и сотрудничеству. Япония вступила в историческую эпоху "Рэйва" - "Прекрасной гармонии". Нынешние взаимоотношения Японии со странами Центральной Азии уходят своими корнями в давнее прошлое, когда наши народы были объединены Великим шелковым путем", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Вместе с тем глава государства отметил экономические успехи Японии, неизменно находящиеся в авангарде научно-технического и технологического прогресса, а также динамичное развитие Центрально-Азиатского региона с огромным потенциалом для всестороннего международного сотрудничества.
Президент заявил о готовности Казахстана создать необходимые условия, обеспечить благоприятный инвестиционный климат для успешной реализации совместных проектов с Японией.
Также в Акорде сообщили, что в рамках визита президента Казахстана в Японию подписаны более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов США.
Особого внимания требует интенсификация торгово-экономических и инвестиционных связей. В прошлом году объем взаимной торговли достиг порядка двух миллиардов долларов США. Казахстан поставляет на японский рынок уран, редкоземельные металлы и нефть. Япония стала одним из основных инвесторов в экономику Казахстана, объем ее капиталовложений превысил 8,5 млрд долларов. Казахстан на протяжении многих лет успешно сотрудничает с крупнейшими японскими корпорациями, активно поддерживает деятельность японских малых и средних компаний в нашей стране", - подчеркнул Токаев.
Ранее МИД РК представил ключевые факты о формате "Центральная Азия - Япония".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
22.12.2025, 09:22Совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2025 году может увеличиться на 2% 22.12.2025, 09:3824611Токаев предложил внедрить технологии искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС 22.12.2025, 12:1112086В Казахстане представлен рейтинг ведущих GR-специалистов 22.12.2025, 12:2110821С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно 22.12.2025, 11:049636В Кувейте представлен экономический, инвестиционный и туристический потенциал Казахстана 16.12.2025, 11:22432646День независимости отмечают в Казахстане 17.12.2025, 14:49404506Тимур Турлов назвал информационные вбросы клеветой 17.12.2025, 13:42357316МВД предупредило о нарушениях использования пиротехники: будет применен весь арсенал Адмкодекса 16.12.2025, 07:00341211С Днем независимости Республики Казахстан! 15.12.2025, 20:22340566В МВД рассказали о самых распространенных видах мошенничества 05.12.2025, 14:50831546В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки828336Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16758151Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19755126Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25751726В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?