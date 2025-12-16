В МВД рассказали о самых распространенных видах мошенничества

Рассказать друзьям

Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники используют разные методы, в том числе социальную инженерию, подмену номеров и фальшивые интернет-ресурсы. Министерство внутренних дел РК представило список наиболее распространенных видов мошенничества, передает корреспондент агентства.





Телефонное и интернет-мошенничество. Мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных учреждений и под предлогом "подозрительных операций" убеждают граждан сообщать SMS-коды, данные банковских карт или самостоятельно переводить деньги.





Фишинговые сообщения. Гражданам направляются SMS и электронные письма якобы от служб доставки, коммунальных организаций, управляющих компаний или банков. Переход по ссылкам в сообщениях приводит к утечке личных и финансовых данных.





Мошенничество через мессенджеры. В WhatsApp и Telegram создаются фейковые аккаунты от имени руководителей, коллег или родственников. Под предлогом "срочной ситуации" мошенники просят перевести деньги или передать реквизиты.





Ложные инвестиции и финансовые пирамиды. Под видом вложений в криптовалюту, ценные бумаги или онлайн-проекты гражданам обещают быстрый доход. После внесения средств связь с "инвесторами" прекращается.





Мошенничество при онлайн-покупках. Распространены случаи предоплаты за несуществующие товары и услуги, аренду жилья или продажу автомобилей. После получения денег продавцы перестают выходить на связь.





Использование персональных данных. Мошенники оформляют кредиты и микрозаймы на третьих лиц, используя незаконно полученные данные удостоверений личности и ИИН.





Сотрудники банков и государственных органов не запрашивают по телефону коды подтверждения и данные банковских карт. При возникновении сомнений рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно обратиться в официальные службы", - напомнили в полиции.





Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.



