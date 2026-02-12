АФМ выявило интернет-казино в Алматинской области

Рассказать друзьям

Семей. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам города Семея рассмотрено уголовное дело в отношении жителя города Семея, обвиняемого в пропаганде терроризма с использованием онлайн-платформ, сообщили в прокуратуре области Абай.





По данным ведомства, в период с июля 2024 года по апрель 2025 года обвиняемый через анонимные аккаунты в TikTok, а также в ходе личных бесед с гражданами распространял террористические материалы. Они содержали идеологию насилия и оправдывали террористическую деятельность.





Приговором суда он признан виновным по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и осужден к 7 годам лишения свободы.





Приговор суда вступил в законную силу.





Прокуратура области Абай обращает внимание граждан на установленную законом уголовную ответственность за распространение, репост, а также хранение материалов террористического и экстремистского содержания в интернете и призывает сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.



