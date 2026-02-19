18.02.2026, 13:25 36556
Связал жену скотчем и сдал в психбольницу: жителя Туркестана осудили за похищение супруги
Приговор не вступил в законную силу
Туркестан. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде города Туркестана местного жителя и его друзей осудили за похищение женщины и незаконное помещение в психиатрический стационар, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда по совокупности уголовных правонарушений Д. окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Ю. и М. осуждены к 8 годам лишения свободы каждый. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей с осужденного Д. взыскано 5 млн тенге, с Ю. и М. - по 3 млн тенге с каждого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
На почве семейных конфликтов с гражданской супругой И. у Д. возник преступный умысел на ее незаконное помещение в психиатрический стационар. Для реализации задуманного он вступил в предварительный сговор со своими знакомыми Ю. и М. Подсудимые, подавив сопротивление потерпевшей, связали ей руки и ноги скотчем и принудительно вывезли в областной центр психического здоровья Шымкента, где Д., подписав соответствующие медицинские документы, незаконно поместил ее в учреждение", - добавили в суде.
Ранее в Шымкенте несовершеннолетняя заявила о похищении и изнасиловании.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
18.02.2026, 20:31 20341
Судебного пристава в Шымкенте избили прямо в здании суда
Нарушителю назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы
Шымкент. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено дело об избиении судебного пристава, сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что гражданин Е. 26 августа 2025 года примерно в 14.30 прибыл в здание межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента вместе со своими знакомыми с целью участия в судебном заседании. Однако судебный пристав разъяснил им, что они не могут быть допущены в зал суда. Несмотря на это, свидетель М. открыл дверцу, предназначенную для людей с инвалидностью. В этот момент Е. и его знакомые незаконно и без разрешения проникли в административное здание суда. В это время находившийся при исполнении служебных обязанностей представитель власти - судебный пристав данного суда, потерпевший Б. попытался их остановить. Однако они не подчинились его законным требованиям и с целью пройти в зал судебного заседания нанесли ему удары. После этого они силой вывели потерпевшего из здания суда на прилегающую территорию и, действуя группой лиц, причинили ему телесные повреждения. В то же время подсудимый Е. отдельно вышел из здания суда и увидел, что его знакомые избивают потерпевшего. Далее он подошел к ним, увидел потерпевшего сзади и ударил его кулаком по лицу", - проинформировали в суде.
Отмечается, что при назначении наказания суд учел непризнание вины и наличие судимости. Суд признал Е. виновным и окончательно назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы.
18.02.2026, 16:14 28661
Уголовное дело возбудили после жестокого избиения парня в Туркестанской области
Задержаны двое подозреваемых
Туркестан. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области 20-летнего парня жестоко избили после игры в кокпар. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает телеканал Almaty.tv.
Как рассказали родственники пострадавшего, на него напала группа молодых людей и продолжала наносить удары даже после того, как он потерял сознание. А потом вывезли в безлюдное место и оставили там.
Парень провел в реанимации около недели.
В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых, которые помещены под домашний арест.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Доводы родственников будут изучены и проверены. На данный момент потерпевший проходит лечение в медицинском учреждении. По итогам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение", - сказано в сообщении полиции региона.
Напомним, в селе Луганск Павлодарской области 28-летнего сельчанина избили до смерти по дороге домой.
18.02.2026, 14:45 31971
В Актюбинской области КНБ задержал сотрудника прокуратуры
Актобе. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области центральный аппарат Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности совместно с департаментом собственной безопасности Генеральной прокуратуры задержал сотрудника прокуратуры Актюбинской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В настоящее время проводятся следственные действия. Иные данные досудебного расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат", - говорится в сообщении.
Ранее информация о задержании появилась в Сети. Сообщалось, что задержанный является прокурором.
На прошлой неделе в Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили задержание заместителя акима Костанайской области.
18.02.2026, 10:06 42146
13-летнюю девочку пытались похитить в Таразе
Тараз. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в попытке похищения 13-летней девочки, сообщили в департаменте полиции Тараза.
В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных на автомашине пытались похитить находившуюся на остановке девочку. По данному факту начато досудебное расследование. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Любые посягательства на безопасность детей находятся на особом контроле и будут пресекаться самым жестким образом в рамках действующего законодательства", - заверили в ведомстве.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео инцидента. На нем видно, как двое неизвестных попытались посадить в машину и увезти с остановки девочку. В этот момент мужчина, находившийся рядом, вмешался, после чего неизвестные покинули место.
17.02.2026, 20:02 90191
Жительница Алматы обвинила курьера в домогательстве
Материалы направлены в суд
Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы возбуждено административное производство по факту обращения гражданки о противоправных действиях со стороны курьера, сообщили в департаменте полиции города.
Мужчина установлен и доставлен в полицию. В настоящее время проверяются доводы заявительницы и объяснения второй стороны, изучаются все обстоятельства произошедшего. Материалы направлены в суд, где действиям участника будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК", - говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях казахстанка опубликовала видео, в котором она обвиняет курьера в домогательстве на пороге собственной квартиры.
Напомним, в прошлом году в Казахстане введена уголовная ответственность за принуждение к браку, домогательства и преследование.
17.02.2026, 19:21 91766
В Казахстане за 2025 год зарегистрировано 164 преступления по признакам торговли людьми
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, в ходе которого участники подвели итоги работы за 2025 год, сообщили в пресс-службе ведомства.
Только за 2025 год специальные социальные услуги были оказаны 171 жертве торговли людьми. В разрезе категорий получателями услуг стали 94 мужчины, 52 женщины и 25 детей. Казахстан обеспечивает защиту вне зависимости от гражданства - поддержку также получили 93 иностранца. Пострадавшим предоставлялось временное жилье, медицинская и психологическая помощь, а также содействие в трудоустройстве и восстановлении документов", - сказал глава ведомства Аскарбек Ертаев.
По данным МВД Казахстана, в 2025 году зарегистрировано 164 преступления, связанных с торговлей людьми. В рамках операции "STOP трафик" проведено 4 этапа рейдов. Пограничной службой КНБ пресечено 29 каналов незаконной миграции, а в международных аэропортах Астаны и Алматы предотвращен незаконный вывоз иностранными гражданами трех несовершеннолетних казахстанцев.
Министр труда и соцзащиты указал на необходимость полной цифровизации и интеграции информационных систем госорганов для отслеживания судьбы каждой жертвы и мониторинга прибывающих лиц. Также был поднят вопрос развития инфраструктуры: акиматам поручено взять на контроль создание и оснащение кризисных центров в регионах.
Отдельное внимание министр акцентировал на защите детей. Аскарбек Ертаев призвал детально разобраться с рисками, связанными с попытками вывоза несовершеннолетних граждан за рубеж (в том числе в рамках суррогатного материнства) и при необходимости внести жесткие корректировки в законодательство.
Ранее сообщалось, что число случаев торговли людьми возросло втрое в Казахстане.
17.02.2026, 17:05 96656
Схватила за воротник и ударила кулаком: жительницу Кызылорды осудили за нападение на врача
Кызылорда. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительницу Кызылорды приговорили к ограничению свободы за нападение на медработника, сообщили в пресс-службе судов Кызылординской области.
Согласно материалам дела, подсудимая зашла в кабинет врачебной амбулатории, где потерпевшая вела прием пациентов, и устроила скандал. В свою очередь медработник потребовала соблюдать очередь. На это подсудимая схватила потерпевшую за воротник и ударила кулаком.
Суд признал подсудимую виновной в нанесении легкого вреда здоровью и назначил ей ограничение свободы сроком на один год.
Напомним, врач скончался от ножевого ранения в Жанаозене. На жителя Уральска завели уголовное дело после нападения на медработника.
3 января президент подписал дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан, которые направлены на усиление защиты медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении ими профессиональных обязанностей. За насилие, опасное для жизни и здоровья медработника, предусматривается лишение свободы от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах - от 7 до 12 лет.
17.02.2026, 15:30 83091
Школьник бегал с топором в одной из школ Кульсары: в МВД рассказали подробности инцидента
Возбуждено уголовное дело
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан Галым Саргулов на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал подробности инцидента в одной из школ Кульсары, где ученик 10-го класса бегал с топором по учебному заведению, передает корреспондент агентства.
Мы неоднократно предоставляли свое видение и рекомендации по этому вопросу. Вопрос касается Министерства просвещения и создания условий для недопущения проноса оружия и колющих предметов. Со своей стороны МВД уже дало рекомендации о том, как это должно осуществляться. Организована работа с охранными организациями, проведены инструктажи, проведены неоднократные встречи по этому вопросу. В то же время конкретная реализация остается за директорами школ: они сами решают, какую охрану нанять, как заключить договор и какие пункты включить в него, а также как организовать контроль. В первую очередь именно на директорах лежит ответственность за выполнение этих мер", - цитирует zakon.kz Галыма Саргулова.
Также заместитель председателя Комитета административной полиции Галым Саргулов сообщил, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса "Хулиганство", пишет tengrinews.kz.
Напомним, инцидент произошел 5 февраля. В полицию поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
