13.02.2026, 20:39 30661
В Караганде предпринимательницу осудили на семь лет за незаконный оборот наркотиков
Фото: pexels.com
Караганда. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде 34-летнюю предпринимательницу, владеющую сетью магазинов по продаже одежды, осудили на семь лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Решением Казыбекбийского районного суда города Караганды подозреваемая признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в ходе задержания у нее было изъято 13 свертков с веществом синтетического происхождения общим весом около 5 граммов.
Кроме того, по месту жительства подозреваемой был обнаружен и изъят гашиш общим весом более 6 граммов, который, по ее словам, предназначался для личного потребления.
Также в Караганде пресечена незаконная торговля "веселящим газом" в массажном салоне.
Во время обыска изъяты два 10-литровых баллона с газом и воздушные шары для его употребления", - добавили в ДП Карагандинской области.
Ранее 1,3 кг опия изъяли в Мангистауской области.
13.02.2026, 21:07 28831
Задержание замакима Костанайской области: в КНБ подтвердили информацию
Проводится досудебное расследование
Костанай. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили задержание заместителя акима Костанайской области, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В отношении заместителя акима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне информация об этом распространилась в СМИ. В частности, сообщалось, что она была взята под стражу.
Ранее в КНБ подтвердили задержание директора филиала QazaqGaz Aimaq в области Жетысу.
13.02.2026, 18:10 36201
В Алматы завели уголовное дело после жестокого избиения мужчины
Подозреваемый задержан
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полиция завела уголовное дело после жестокого избиения мужчины, о котором заявил в Сети его сын, передает корреспондент агентства.
По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью, выразившегося в нанесении телесных повреждений. В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемый установлен и задержан, он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ход досудебного расследования находится на контроле руководства департамента полиции города Алматы.
По результатам следствия будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства", - заверили в пресс-службе.
Ранее информацию об избиении мужчины опубликовал его сын на своей странице в Сети.
Полчаса назад я получил видео, где его пинают по голове и бьют в тот момент, когда он без сознания", - заявил он.
Ранее в Жетысуской области отца задержали по подозрению в избиении собственного малолетнего ребенка.
13.02.2026, 16:28 39636
В Алматы бывшего священника подозревают в организации наркопритона
Медэкспертиза подтвердила факт употребления им наркотических средств
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по подозрению в организации наркопритона задержан отлученный от церкви священник Иаков Воронцов.
Адвокат задержанного Галым Нурпеисов рассказал изданию "Sputnik Казахстан", что Воронцов был допрошен в качестве свидетеля с правом на защиту - это свидетель, который может перейти в разряд подозреваемых.
В ходе обыска изъяты порошкообразные вещества. Медицинским освидетельствованием подтвержден факт употребления им наркотических средств", - сообщили в полиции.
По данным издания, отлучение Воронцова от Русской православной церкви состоялось летом 2024 года на фоне его заявлений, что в Казахстане надо учредить альтернативную церковь и республике надо выйти из ОДКБ и ЕАЭС.
13.02.2026, 15:49 41521
В Астане глава строительной компании осужден за хищение 2,1 млрд тенге
Деньги были выделены государством на завершение строительства проблемного ЖК
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане украли 2,1 млрд тенге государственных средств, выделенных на завершение строительства проблемного жилья.
Как рассказали в столичной прокуратуре, в деятельности стройкомпании установлены факты хищения бюджетных средств, выделенных государством на завершение строительства проблемного жилого комплекса столицы, на сумму 2,1 млрд тенге.
В ходе досудебного расследования в собственность государства возвращено 412 млн тенге.
Приговором суда виновный за совершение мошенничества в особо крупном размере осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, связанных со строительством многоквартирных жилых домов, сроком на 10 лет", - проинформировали в ведомстве, отметив, что материальный ущерб взыскан.
Напомним, Токаев потребовал усилить ответственность застройщиков.
13.02.2026, 14:22 44416
Экс-судье Жолмановой вынесли приговор по новому делу
С учетом предыдущего приговора ей назначено 10 лет лишения свободы
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшая судья Светлана Жолманова приговорена к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве, передает корреспондент агентства.
Бывшую судью Светлану Жолманову суд признал виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. При этом, учитывая предыдущий приговор от 19 июня 2025 года, ей окончательно назначено 10 лет лишения свободы.
Напомним, что, по данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы она под предлогом оказания содействия в приобретении недвижимости и участия в тендерных проектах путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан на сумму более 1 миллиарда тенге. В ходе расследования выявлено 48 эпизодов преступной деятельности, которые были объединены в одно производство.
13.02.2026, 10:08 54951
Полицейские задержали организаторов интернет-магазина по продаже наркотиков
Фото: polisia.kz
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по противодействию наркопреступности пресек деятельность интернет-наркомагазина, занимавшегося бесконтактным сбытом наркотиков на территории города Алматы и Алматинской области, сообщает Polisia.kz.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 11 участников преступной группы, включая организаторов, операторов и лиц, обеспечивавших финансовое сопровождение незаконной деятельности. Из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических наркотиков, а также средства связи, банковские карты и цифровые носители, использовавшиеся для координации преступной схемы.
Начато досудебное расследование. Работа по пресечению деятельности наркомагазинов и каналов сбыта наркотиков продолжается.
13.02.2026, 09:49 55936
Ущерб на 620 млн тенге: АФМ в Алматы расследует факт мошенничества в сфере незаконной инвестдеятельности
Фото: скриншот из видео АФМ
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Алматы проводит расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.
В период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект "Страхование жизни Partners & Consultants". Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц - АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment", гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что "денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств".
В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге. Полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение", - сообщили в АФМ.
По данным ведомства, подозреваемый помещен под стражу. Иная информация разглашению не подлежит.
12.02.2026, 20:29 59851
В Алматы живодер протащил собаку по дороге
Владельца авто привлекут к адмответственности
Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы оштрафуют владельца автомобиля, который протащил собаку по дороге в поселке Алатау, сообщили в департаменте полиции города.
По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка, личность владельца транспортного средства установлена. Он непременно будет привлечен к административной ответственности за жестокое обращение с животными", - проинформировали в полиции.
В соцсетях появилось видео, в котором жительница Алматы рассказывает о жестоком обращении с собакой в поселке Алатау. По ее словам, водитель автомобиля Suzuki протащил собаку, привязанную к машине, по дороге, а следом ехала хозяйка животного и не вмешалась.
Очевидец догнала машины, заставила водителя остановиться и вызвала полицию. Собаку доставили в ветеринарную клинику - животное живо и находится в безопасности. Собаку живодерам не вернут.
