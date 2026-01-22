В Караганде студента приговорили к 15 годам по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков

Рассказать друзьям

Шымкент. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось - В соцсетях появилось видео конфликта на дороге в Шымкенте. В полиции прокомментировали инцидент.





20 января на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова между водителями и пассажирами автомашин произошел конфликт, в ходе которого участники произошедшего получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело", - проинформировали в департаменте полиции Шымкента.





Полиция города принимает все необходимые меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых лиц.





Дополнено 21.01.2026, 15.10





В департаменте полиции Шымкента сообщили о задержании четверых подозреваемых в убийстве и хулиганстве. Они водворены в изолятор временного содержания.





Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.





В полиции также уточнили, что погибшему в результате поножовщины было 40 лет, еще одного участника инцидента госпитализировали в больницу.





Как сообщалось ранее, после убийства девушки в Шымкенте глава департамента полиции города и его первый заместитель были отправлены в отставку



