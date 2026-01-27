26.01.2026, 20:31 87931
Минздрав приостановил действие всех 53 регистрационных удостоверений медизделий OrdaMed
Фото: Кадр из видео
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан сообщили о мерах, принятых в отношении АО "OrdaMed" по итогам контрольных и проверочных мероприятий, передает корреспондент агентства.
В 2024 году Комитетом медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) на основании обращения ОЮЛ "Ассоциация производителей медицинских изделий" проведены две внеплановые проверки деятельности АО "Ordamed". В ходе проверок установлены нарушения требований Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", в том числе производство медицинских изделий на незаявленной производственной площадке. По итогам проверок приказом КМФК от 22 июля 2024 года № 285-НҚ было приостановлено действие 26 регистрационных удостоверений на медицинские изделия компании", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что материалы проверок были направлены в службу по противодействию коррупции КНБ РК.
В рамках проводимой проверки с участием специалистов КМФК, Национального центра экспертизы лекарственных средств и независимых экспертов подтвержден системный характер нарушений, включая предоставление недостоверных сведений в регистрационных досье и фактическое отсутствие заявленной производственной площадки. На основании представления СПК КНБ от 23 июля 2025 года приказом КМФК от 11 августа 2025 года № 377-НҚ приостановлено действие оставшихся 27 регистрационных удостоверений", - сообщили в Минздраве.
В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день Министерством здравоохранения полностью приостановлено действие всех 53 регистрационных удостоверений медицинских изделий АО "Ordamed". Реализация и использование продукции компании, в том числе в рамках государственных закупок, запрещены до завершения процессуальных и следственных действий.
Ранее сообщалось о раскрытии и пресечении масштабной схемы фиктивного отечественного производства медицинских изделий.
Руководство АО "OrdaMed", используя поддельные документы о наличии собственного производства в Казахстане, получило незаконные преференции в льготных поставках 28 наименований медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения, жизненно необходимого для обеспечения благополучия и здоровья населения. При этом фактически готовое оборудование поставлялось из-за рубежа. В результате государству нанесен ущерб на сумму 4,5 млрд тенге", - говорится в сообщении КНБ.
27.01.2026, 12:19
На реализацию концепции "Дети Казахстана" направят 1,3 трлн тенге
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова на заседании правительства представила концепцию "Дети Казахстана" и рассказала, на что будут потрачены 1,3 трлн тенге, выделенные на ее реализацию.
Министр сообщила, что концепция "Дети Казахстана" разработана по поручению президента страны и рассчитана на 2026 - 2030 годы.
В 2025 году по данным статистики в Казахстане насчитывается около 7 миллионов детей, что составляет 34% от общего количества населения.
Концепция направлена на повышение последовательности и эффективности принимаемых мер в сфере защиты прав детей.Она охватывает четыре основные направления, включающие права детей в таких сферах, как безопасность, образование, здоровье, а также право на семью и социальную защиту", - рассказала Жулдыз Сулейменова.
Она отметила, что для оценки эффективности предусмотрены 10 индикаторов, а для реализации 158 мероприятий. Общий объем финансирования составляет 1,3 трлн тенге.
В частности, в рамках концепции планируется внедрение в школах часа педагога-психолога и открытие 40 кабинетов помощи для детей, пострадавших от насилия. Запланировано введение лицензирования летних лагерей с 1 апреля 2026 года, а детских садов с 2027 года. Вместе с тем планируется усиление требований к педагогам-психологам и социальным педагогам, ежегодное повышение их квалификации.
Реализуются комплексные меры, направленные на повышение безопасности детей на дорогах и улучшение их перевозки. Также предусмотрены мероприятия по предотвращению трагических случаев на воде, включая увеличение числа оборудованных и безопасных мест для купания, а также обучение детей навыкам плавания и безопасному поведению на воде. В рамках направления "Право ребенка на образование" рассматриваются конкретные и равные возможности для каждого ребенка получать качественное образование. Повышается квалификация педагогов по раннему развитию детей, а их учебные программы обновляются", - рассказала министр.
Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрен комплекс мероприятий, включая расширение сети психолого-медико-педагогических консультаций, развитие кабинетов коррекционной поддержки и центров аутизма, а также внедрение системного сопровождения детей в организациях образования.
Кроме того, планируется лицензирование деятельности организаций, предоставляющих специальную психолого-педагогическую поддержку. Это позволит обеспечить высокий уровень качества предоставляемых услуг.
Сулейменова отметила, что в рамках концепции особое внимание уделено одному из основных прав ребенка - институту семьи, ответственности родителей и механизмам социальной поддержки. Утверждены системные меры, направленные на укрепление института семьи и усиление ответственности родителей и приемных семей.
В свою очередь премьер-министр Олжас Бектнов сообщил, что с 1 февраля в Казахстане вводится особый контроль и надзор за всеми организациями образования по принципу "внезапности". Он уточнил, что контроль касается вопросов оздоровления детей, их безопасности, питания,
Поручаю министерствам здравоохранения, просвещения, культуры, труда и социальной защиты, туризма, внутренних дел совместно с акиматами до 30 января подготовить реестр объектов, подлежащих особому контролю и надзору", - распорядился премьер.
27.01.2026, 10:35
Как изменятся туристические кластеры Алматы, Мангистау и Бурабая
Фото: Depositphotos
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили Комплексные планы развития приоритетных туристских дестинаций страны. Определены ключевые зоны развития туризма - Алматинский горный кластер, Щучинско-Боровская курортная зона и туристская зона Мангистау. Для указанных территорий предусматривается комплекс мер по развитию туристской инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов, продвижению туристского потенциала, а также цифровизации отрасли. Об этом сообщил на заседании правительства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
По его словам, в Алматинском регионе курорты объединят в единую систему: появятся 30 новых канатных дорог и 161 км лыжных трасс. Это позволит снизить нагрузку в пиковые сезоны и довести турпоток до 5 млн человек. Проект имеет высокий экономический потенциал, так как расходы горнолыжного туриста составляют в среднем $350, что в 7 раз превышает затраты пляжного туриста.
Комплексный план развития Щучинско-Боровской курортной зоны направлен на перераспределение туристской нагрузки с озер Щучье и Боровое за счет развития инфраструктуры на озерах Катарколь, Малое и Большое Чебачье, Жукей. В рамках реализации плана в прошлом году были построены зона "Променад" в поселке Бурабай, велодорожка протяженностью 10 км, введены восемь смотровых площадок и четыре автостоянки, благоустроен общественный пляж на озере Щучье, а также запущен экскурсионный вертолетный тур. Ожидается, что к концу 2029 года количество въездных туристов увеличится до 94 тыс. человек, а численность занятых в сфере туризма достигнет 32,5 тыс. человек.
Отдельное внимание в рамках государственной политики развития туризма уделяется туристской зоне Мангистау. Комплексный план предусматривает развитие курортных зон "Теплый пляж" и "Кендирли", а также повышение доступности уникальных природных объектов, включая Бозжыра и Тамшалы. В целом к 2029 году планируется расширение гостиничной инфраструктуры и привлечение дополнительно порядка 150 тыс. туристов.
27.01.2026, 10:06
Токаев направил телеграмму президенту Израиля
Фото: Акорда
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Международного дня памяти жертв холокоста, сообщила пресс-служба Акорды.
В своем послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан глубоко чтит память миллионов невинных жертв, погибших в годы холокоста.
Решительно осуждая любые проявления этнической и религиозной вражды и насилия, наша страна поддерживает коллективные усилия международного сообщества по предотвращению повторения подобных преступлений против человечества. Казахстан стал домом для многих евреев, эвакуированных в годы холокоста, и сегодня еврейская община является неотъемлемой частью нашего общества", - говорится в телеграмме.
Напомним, 10 января президент провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля.
27.01.2026, 09:20
В Казахстане увеличат посевы социальных овощей и кукурузы
Фото: Depositphotos
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2026 году регионам необходимо увеличить посевные площади под социально значимые овощи, прежде всего картофель и морковь. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании оперативного штаба по подготовке и проведению весенних полевых работ.
По его словам, в прошлом году была проведена целенаправленная работа по увеличению посевов картофеля - площади в организованных хозяйствах выросли на 12,5 тыс. га.
Объемы урожая напрямую влияют на ценовую стабильность рынка. В этой связи регионам необходимо учесть задачу по увеличению площадей под морковь при утверждении окончательной структуры посевов", - подчеркнул вице-министр.
Также в прогнозной структуре посевов предусмотрено поэтапное увеличение площадей под гречиху. В 2026 году планируется расширить ее посевы на 10 тыс. га - до 101 тыс. га (в 2025 году - 91 тыс. га). Регионам поручено обеспечить достижение установленных индикаторов.
Отдельное внимание уделено расширению посевов кукурузы. Существенный рост площадей требуется для обеспечения сырьем нового вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке кукурузы Fufeng Group в Жамбылской области, а также завода по производству крахмальной патоки ТОО "Казкрахмал" в Туркестанской области.
Отмечено, что обеспечить потребности новых производств исключительно за счет южных регионов не представляется возможным. В этой связи поставлена задача расширить посевные площади под кукурузу в трех северных зерносеющих регионах - в среднем на 15 тыс. га в каждом.
Министерство сельского хозяйства со своей стороны готово оказать регионам методическую и технологическую поддержку совместно с Национальным аграрным научно-образовательным центром и Государственной комиссией по сортоиспытанию - в части внедрения адаптированных технологий выращивания и подбора сортов, подходящих для условий северных регионов.
Дополнительно МСХ проведена встреча с китайской компанией, выразившей готовность оказать практическое содействие. Китайская сторона готова поделиться опытом выращивания кукурузы в северных регионах Китая со схожими почвенно-климатическими условиями, а также предоставить технологии и сорта, адаптированные к таким условиям. В этой связи регионам рекомендовано проявить заинтересованность и активизировать работу по расширению посевов кукурузы с учетом международного опыта.
Также отмечено, что в регионах начались отгрузки минеральных удобрений. Министерство сельского хозяйства заключило меморандум с ТОО "Казфосфат" об установлении фиксированной цены на аммофос в 2026 году на уровне 254 тыс. тенге за тонну без учета НДС, что на 15% выше прошлогодней цены. В настоящее время ведется работа по заключению договоров с сельхозтоваропроизводителями и согласованию графиков поставок.
На проведение весенних полевых и уборочных работ в 2025 году кредиты получили более 7 тыс. сельхозпроизводителей на сумму 501,5 млрд тенге, что позволило охватить свыше 7 млн га посевных площадей. В настоящее время через Аграрную кредитную корпорацию на посевную одобрено финансирование 126 фермеров на 17 млрд тенге, на рассмотрении находятся заявки еще 235 производителей на 76 млрд тенге.
Как сообщалось ранее, Минторговли РК примет дополнительные меры для стабилизации цен на масло, яйца и картофель.
26.01.2026, 14:50
Президент Казахстана призвал кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью
Фото: Акорда
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в Генеральной прокуратуре призвал кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью, сообщает Акорда.
Во всем мире расширяются масштабы киберпреступности, жертвами которой ежегодно становятся тысячи казахстанцев. В настоящее время раскрывается лишь каждое пятое преступление, связанное с онлайн-мошенничествами, это очень низкий показатель. Нужно кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью. В целях реагирования на вызовы в цифровой сфере правоохранительные структуры должны работать на опережение. Необходимо мыслить инновационно, отставание в этом вопросе недопустимо", - заявил он.
Также президент подчеркнул актуальность защиты персональных данных граждан.
Участились случаи утечки личных данных граждан в информационном пространстве. В целях максимальной защиты персональных сведений этой работой следует заниматься на системной основе", - сообщил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев считает очень важной задачей полную цифровизацию в сфере регулирования миграции.
Необходимо провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции. Действительно, это крайне насущная проблема, о которой мы уже давно говорим, но положительные сдвиги пока незначительны. В мире сложилась сложная ситуация. Можно с уверенностью утверждать, что по всему земному шару нарастают миграционные потоки. В таких условиях Казахстан оказывается удобным транзитным хабом и привлекательной страной для долгосрочного пребывания зарубежных мигрантов. В этой связи приоритетной задачей становится модернизация систем временного учета и мониторинга перемещения иностранных граждан для обеспечения миграционного контроля. Поручаю правительству совместно с КНБ ускорить работу в этой сфере", - заявил президент.
Кроме того, по его словам, следует на постоянной основе разъяснять гражданам правовые последствия распространения деструктивного контента.
Стремительное развитие технологий сопровождается серьезной трансформацией информационного пространства. Есть и такие, кто намеренно распространяет деструктивный контент, сеет раздор в обществе, противопоставляя граждан друг другу. Все это выливается в ненужные и даже опасные дискуссии, в которых главенствует язык вражды. Искусственный интеллект в руках таких деятелей превращается в информационное оружие, противоправный контент штампуется конвейерным потоком. Такие действия недопустимы. Необходимо давать правовую оценку деятельности подобных лиц и привлекать их к ответственности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент заявил, что процесс цифровизации органов правопорядка не унифицирован.
Каждое ведомство разрабатывает свои цифровые инструменты самостоятельно, причем это происходит бессистемно. В то время как одни органы успешно внедряют инновации, другие продолжают нерационально расходовать бюджетные средства, так и не находя приемлемых решений. Одним словом, это можно назвать хищением. Нет необходимости бездумно тратить деньги, пытаясь создать что-то новое. Поручаю правительству провести анализ и проверку всех внедренных цифровых решений в целях повышения их эффективности. Необходимо выстроить единую цифровую экосистему с четкой структурой и общими технологическими стандартами для силовых структур", - добавил он.
Ранее, выступая на заседании Национального курултая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о росте мошенничества, угрожающего национальной безопасности, и поручил усилить борьбу с хищениями в социальной сфере, указав на масштабные злоупотребления в системе медицинского страхования, образовании.
26.01.2026, 14:22
Полумордвинов стал новым председателем Республиканской нотариальной палаты
Кандидатуру поддержали 60 делегатов из 100
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе XIX внеочередного отчетно-выборного съезда Республиканской нотариальной палаты Олег Полумордвинов стал новым председателем палаты, передает корреспондент агентства.
По итогам тайного голосования председателем Республиканской нотариальной палаты избран Полумордвинов Олег Игоревич, кандидатуру которого поддержали 60 делегатов из 100", - заявили в пресс-службе палаты.
Ранее Канат Шарлапаев стал главой НПП "Атамекен".
26.01.2026, 12:28
Депутатов Курултая предложили наделить правом влиять на отставку министров
Сенатор предложил запретить коррупционерам участвовать в выборах
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента Нурлан Бекназаров на втором заседании комиссии по конституционной реформе предложил наделить депутатов Курултая правом влиять на отставку министров, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
По его словам, рассмотрение и утверждение отчета правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета предлагается отнести к компетенции Курултая.
Непринятие Курултаем данного отчета будет означать выражение недоверия правительству", - отметил он.
Также по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Курултая предусматривается право заслушивать отчеты членов правительства РК по вопросам их деятельности.
В случае неисполнения законов Республики по итогам рассмотрения отчета Курултай получает право принять заявление в адрес президента РК с предложением об освобождении члена правительства от должности. В таких случаях президент РК принимает решение об освобождении члена правительства от должности", - добавил депутат.
Кроме того, он предложил запретить коррупционерам участвовать в выборах.
Граждане, признанные виновными в коррупционных преступлениях или правонарушениях в установленном законом порядке, не должны иметь права быть избранными", - заявил Нурлан Бекназаров.
По мнению депутата, право участвовать в выборах и референдумах не должно предоставляться гражданам, признанным судом недееспособными, а также лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы.
Также министр юстиции Ерлан Сарсембаев рассказал о порядке проведения выборов в случае досрочного прекращения полномочий президента Казахстана.
Ситуация досрочного прекращения президентских полномочий объективно относится к числу наиболее чувствительных для политической системы. Четко установленный срок принятия решения Крултаем обеспечивает оперативность и предсказуемость действий государства. Семидневный срок для объявления выборов выполняет функцию государственной конституционной гарантии, не позволяя затягивать процесс и использовать образовавшуюся паузу в политических целях", - сообщил министр.
По его словам, таким образом подчеркивается приоритет народного волеизъявления как источника легитимности президентской власти.
Кроме того, он рассказал о возможных изменениях в порядке вступления избранного президента в должность.
Предлагается установить, что присяга приносится в течение одного месяца со дня официального опубликования итогов выборов. Тем самым также предусматривается отказ от конкретной календарной даты, а день принесения присяги напрямую увязывается с датой объявления результатов выборов", - сказал Сарсембаев.
Он предложил уточнить правовой статус председателя Верховного суда в Конституции.
В частности, по его словам, для обеспечения правовой определенности в статье 82 Конституции планируется закрепить норму о том, что председатель Верховного суда в течение всего срока своих полномочий одновременно является судьей Верховного суда.
Напомним, в субботу состоялось первое заседание комиссии по конституционной реформе.
26.01.2026, 09:31
Службу по возврату активов создали в Казахстане
Фото: gov.kz
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом генерального прокурора РК от 6 января 2026 года утверждено положение о службе по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Служба по возврату активов является структурным подразделением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Задачами службы являются:
1) выявление и возврат государству незаконно приобретенных активов в пределах задач, возложенных законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов";
2) осуществление мер, направленных на возврат государству незаконно приобретенных, в том числе выведенных активов;
3) развитие международно-правового сотрудничества по возврату активов;
4) осуществление иных задач в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, актами президента Республики Казахстан.
