Президент поздравил казахстанок с Международным женским днем

В акимате заявляют, что дачи не соответствуют требованиям ИЖС

Рассказать друзьям

Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Абай на приеме заместителя акима Бейбута Шаханова подняли вопрос корректировки генерального плана города, согласно которой на территории микрорайона предусмотрено размещение общественно-деловой зоны, многоквартирной жилой застройки и парковой зоны, пишет zakon.kz.





В настоящее время земельные участки на данной территории имеют целевое назначение - садоводство. В связи с этим жители обратились с просьбой рассмотреть возможность изменения функционального назначения территории на зону индивидуальной жилой застройки", - проинформировали в акимате.





По словам замакима Алматы, генплан является долгосрочным документом, учитывающим существующую застройку и потребности населения в перспективе.





По мнению почетного архитектора Жаната Айтлеу, решения генерального плана направлены на "комплексное развитие территории".





Перевод всей территории микрорайона Абай исключительно в зону индивидуальной жилой застройки может привести к неэффективному использованию земельных ресурсов и ограничить возможности развития города", - считает архитектор.





Каким образом и почему, главный архитектор не пояснил.





Между тем горожане задаются вопросом, зачем нужно было включать дачи в состав города, заранее зная, что они не смогут соответствовать требованиям по получению ИЖС, пишет tengrinews.kz





Если говорить о требовании по ширине дорог, то между ЖК "Шахристан" и микрорайоном Орбита (район Алматы. - Прим. ред.) есть частный сектор, внутри него есть улица Декарта, она еще уже наших. Тем не менее там целевое - ИЖС. И таких примеров по городу много", - находит очевидную нестыковку жительница СТ "Наурыз-01" Раушангул Лебаева.





Плюс ко всему, перечисляет она, их дома газифицированы, есть необходимые коммуникации. Рядом школы, больницы, есть общественный транспорт. По сути, считает она, условия проживания соответствуют параметрам полноценного жилого микрорайона.





Напомним, за последние 15 лет город Алматы значительно расширился. В 2011 году, по указу президента, в состав мегаполиса были включены земли Алматинской области - 1330,25 гектара из Илийского, Карасайского и Талгарского районов. В 2012 году территория города была дополнительно увеличена на 11 920,93 гектара. Последний раз изменения в географии Алматы произошли в 2014 году, когда был образован Наурызбайский район, в который вошли части Бостандыкского и Ауэзовского районов города, а также территория Карасайского района области, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".





Стоит отметить, что после расширения Алматы в состав города вошли значительные территории дачных массивов. Однако их целевое назначение во многих случаях так и осталось в статусе "Садоводство", из-за чего внутри городской черты фактически сформировались жилые районы с дачным целевым назначением. При этом стоимость участков в дачных массивах значительно ниже, чем на земли с городским назначением. Такая ситуация вызывает множество вопросов у жителей этих районов, которые проживают там на постоянной основе.



