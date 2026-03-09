Международный женский день: история и традиции праздника

Фото: history.ru

Сегодня, восьмого марта, в Казахстане и во всем мире отмечают Международный женский день, передает корреспондент агентства.





Международный женский день 8 Марта - праздник, родившийся из массовых протестов за права женщин и претерпевший со временем множество изменений. В одних странах он стал поводом поблагодарить дам за любовь и заботу, а в других - продолжает напоминать о борьбе за гендерное равенство, пишет gazeta.ru.





Одним из первых протестов женщин против экономического, социального и политического неравенства стал "марш пустых кастрюль", который прошел в марте 1857 года в Нью-Йорке. Работницы текстильных и обувных фабрик высказались против 16-часового рабочего дня и несправедливой оплаты труда. В 1908 году женщины снова вышли на митинг и предъявляли требования об избирательном праве и достойных условиях работы.





Первый Национальный женский день прошел в США - 28 февраля 1909 года, когда Социалистическая партия Америки организовала массовые митинги в рамках кампании за предоставление избирательных прав женщинам.





28 февраля - поскольку организаторы хотели, чтобы праздник выпал на воскресенье: в выходной день большее количество женщин примут участие в митингах", - объяснила историк и автор первого русскоязычного блога о гендерной истории asya.knows Ася Полякова.





В 1910 году на международном социалистическом конгрессе в Копенгагене коммунистка Клара Цеткин предложила отмечать день борьбы за равные избирательные права для женщин. Через год женский день отпраздновали в Германии, Швейцарии, Дании и Австрии.





Нельзя забывать и о Розе Люксембург. Изначальная идея, заявленная на конгрессе социалистического Интернационала, провозглашала этот день днем борьбы за социальные и политические права", - продолжила Полякова.





Роза Люксембург и Клара Цеткин - социалистки и заметные личности в революционном движении начала XX века. В память о них названы улицы во многих российских городах, а также фабрики, парки, скверы, дома культуры, библиотеки. С именем Клары Цеткин, например, связывают праздник 8 Марта - любимый день у цветочных магазинов и фанатов мимозы. Именно она, выступая 27 августа 1910 года на II международной социалистической женской конференции, предложила учредить Международный женский день. Только праздник 8 Марта - совсем не о тюльпанах и красоте, как многие до сих пор думают. Он о силе и отваге, которые живут в каждой женщине наравне с нежностью, эмоциональностью и добротой, пишет life.ru.





Одна мечтала о справедливости, вторая - о свободе: знакомство, повлиявшее на историю





Как 14-летняя разница в возрасте и разное происхождение не помешали Кларе Цеткин и Розе Люксембург стать не просто соратницами, а почти родственниками.





Как 14-летняя разница в возрасте и разное происхождение не помешали Кларе Цеткин и Розе Люксембург стать не просто соратницами, а почти родственниками. Клара, пока еще Айснер, родилась 5 июля 1857 года в саксонском городке Видерау. Дочь поденщика, в последствие ставшего сельским учителем, с юности знала цену труду. Она училась настолько хорошо, что директор гимназии выделила ей бесплатное место. Образование, полученное в Лейпциге, открыло перед Кларой двери в мир идей, где ей суждено было стать легендой. Там же она и встретила будущего мужа, из-за отношений с которым впоследствии сбежит от родителей и порвет все связи с семьей.





Будущая "Красная Роза" появилась на свет 5 марта 1871 года в Замосце . В буржуазной еврейской семье лесоторговца Элиаша Люксембурга и Лин Левенштейн девочка стала пятым ребенком. Розалия, таково ее настоящее имя, рано выделилась из толпы не столько бунтарским характером, сколько феноменальными способностями. Учась в варшавской женской гимназии, Роза покорила учителей острым умом и даром слова задолго до того, как получит степень доктора юридических наук и станет пламенным оратором революции.





Клара Цеткин включилась в оппозиционную борьбу еще в юности, когда училась в Лейпциге. Тогда она сблизилась с кружком русских студентов, которые заразили ее социалистическими идеями. В 1878 году, в 21 год, девушка вступила в Социалистическую рабочую партию. Позже Кларе пришлось иммигрировать в Париж, но это не остановило ее пыл. Она посещала лекции в Сорбонне, а также сблизилась с дочерью Карла Маркса - Лаурой Лафарг, которая и познакомила потом наших главных героинь. На его учредительном конгрессе в 1889 году Клара Цеткин выступила с программным докладом о роли женщин в революционной борьбе - тогда о таком всерьез никто не говорил. Оппозиционная деятельность обеих девушек началась в юности: у Клары - в 21 год, у Розы - в 16 лет.





Роза Люксембурга начала еще раньше и еще радикальнее. В 16 лет она уже работала в нелегальной польской партии "Пролетариат" - первой социалистической организации на польских землях, действовавшей в подполье. Когда в 1889 году полиция напала на след, Роза бежала в Швейцарию, спасаясь от ареста. В Цюрихе она не только получила блестящее образование и докторскую степень, но и стала одним из основателей социал-демократии Польши, в 1893 году участвовала в создании партии, которая позже получит название "Социал-демократия Королевства Польского и Литвы". Тогда же 22-летняя Роза впервые выступила на конгрессе Второго интернационала в Цюрихе с докладом о положении польского пролетариата.





В 1898 году пути юных революционерок пересеклись в Германии. Роза переехала в Берлин и вступила в СДПГ, где Клара к тому моменту уже была заметной фигурой левого крыла. Обе сразу включились в борьбу на два фронта: против буржуазии и против ревизионистов внутри собственной партии. В 1899 году Роза выпустила брошюру "Социальная реформа или революция?" - сокрушительный ответ Эдуарду Бернштейну, который предлагал заменить революцию постепенными реформами. Клара тем временем с 1892 года возглавляла женский журнал "Равенство" и превратила его в трибуну для пропаганды социалистических идей среди работниц. За 25 лет ее руководства немецкое женское движение стало самым авторитетным в Европе.





В Российской империи женский день берет начало 23 февраля 1917 года по старому стилю (по новому - 8 марта). В этот день работницы в Петрограде вышли на улицы с требованием мира, хлеба и возвращения близких с фронта, отмечает gazeta.ru.





Это была массовая демонстрация. Собственно, это часть маршей женщин, которые каждый год после начала Первой мировой войны выходили на митинги, но в нашей стране подобная забастовка была одним из важных событий, приведших к революции", - рассказала историк.





Дата 8 марта официально закрепилась только в 1921 году - и тогда же стала известна как Международный женский день. В 1965 году указом президиума Верховного совета СССР праздник 8 Марта официально закрепили законом. В Советском Союзе он уже тогда потерял свою феминистскую направленность, став днем весны и чествования всех женщин. До середины 1970-х этот праздник отмечался в основном в социалистических странах.





В 1975 году праздник был признан ООН в качестве Международного женского дня. Это произошло в преддверии Декады женщин ООН.





Сейчас праздник несколько утратил свое первоначальное значение и стал просто Днем женщин, когда поздравляют девочек, мам, бабушек, жен, подруг и коллег женского пола, отмечает iz.ru.





Празднования широко проходят по всему миру - в Европе, Азии, Африке, странах Северной и Южной Америки. К празднику часто приурочены различные семинары и лекции, встречи с известными женщинами-политиками, учеными, представительницами разных профессий. К событию готовятся и многие общественные площадки - музеи, театры, выставочные и концертные залы.





На протяжении многих лет символом праздника остаются веточки мимозы. Считается, что в СССР традицию дарить букеты с ними ввела заместитель наркома просвещения Надежда Крупская, так как в это время года можно было найти только мимозу. Цветы в торжественной обстановке дарили женщинам - передовикам производства.





Раньше 8 Марта женщин чествовали лишь за достижения в работе. Домашним праздником Международный женский день стал в 1966-м, когда его сделали нерабочим днем.





