Международный женский день: история и традиции праздника

8 Марта - праздник, родившийся из массовых протестов за права женщин и претерпевший со временем множество изменений
Международный женский день: история и традиции праздника
Сегодня, восьмого марта, в Казахстане и во всем мире отмечают Международный женский день, передает корреспондент агентства.

Международный женский день 8 Марта - праздник, родившийся из массовых протестов за права женщин и претерпевший со временем множество изменений. В одних странах он стал поводом поблагодарить дам за любовь и заботу, а в других - продолжает напоминать о борьбе за гендерное равенство, пишет gazeta.ru.

Одним из первых протестов женщин против экономического, социального и политического неравенства стал "марш пустых кастрюль", который прошел в марте 1857 года в Нью-Йорке. Работницы текстильных и обувных фабрик высказались против 16-часового рабочего дня и несправедливой оплаты труда. В 1908 году женщины снова вышли на митинг и предъявляли требования об избирательном праве и достойных условиях работы.

Первый Национальный женский день прошел в США - 28 февраля 1909 года, когда Социалистическая партия Америки организовала массовые митинги в рамках кампании за предоставление избирательных прав женщинам.

28 февраля - поскольку организаторы хотели, чтобы праздник выпал на воскресенье: в выходной день большее количество женщин примут участие в митингах", - объяснила историк и автор первого русскоязычного блога о гендерной истории asya.knows Ася Полякова.


В 1910 году на международном социалистическом конгрессе в Копенгагене коммунистка Клара Цеткин предложила отмечать день борьбы за равные избирательные права для женщин. Через год женский день отпраздновали в Германии, Швейцарии, Дании и Австрии.

Нельзя забывать и о Розе Люксембург. Изначальная идея, заявленная на конгрессе социалистического Интернационала, провозглашала этот день днем борьбы за социальные и политические права", - продолжила Полякова.


Роза Люксембург и Клара Цеткин - социалистки и заметные личности в революционном движении начала XX века. В память о них названы улицы во многих российских городах, а также фабрики, парки, скверы, дома культуры, библиотеки. С именем Клары Цеткин, например, связывают праздник 8 Марта - любимый день у цветочных магазинов и фанатов мимозы. Именно она, выступая 27 августа 1910 года на II международной социалистической женской конференции, предложила учредить Международный женский день. Только праздник 8 Марта - совсем не о тюльпанах и красоте, как многие до сих пор думают. Он о силе и отваге, которые живут в каждой женщине наравне с нежностью, эмоциональностью и добротой, пишет life.ru.

Одна мечтала о справедливости, вторая - о свободе: знакомство, повлиявшее на историю

Как 14-летняя разница в возрасте и разное происхождение не помешали Кларе Цеткин и Розе Люксембург стать не просто соратницами, а почти родственниками.

Как 14-летняя разница в возрасте и разное происхождение не помешали Кларе Цеткин и Розе Люксембург стать не просто соратницами, а почти родственниками. Клара, пока еще Айснер, родилась 5 июля 1857 года в саксонском городке Видерау. Дочь поденщика, в последствие ставшего сельским учителем, с юности знала цену труду. Она училась настолько хорошо, что директор гимназии выделила ей бесплатное место. Образование, полученное в Лейпциге, открыло перед Кларой двери в мир идей, где ей суждено было стать легендой. Там же она и встретила будущего мужа, из-за отношений с которым впоследствии сбежит от родителей и порвет все связи с семьей.

Будущая "Красная Роза" появилась на свет 5 марта 1871 года в Замосце . В буржуазной еврейской семье лесоторговца Элиаша Люксембурга и Лин Левенштейн девочка стала пятым ребенком. Розалия, таково ее настоящее имя, рано выделилась из толпы не столько бунтарским характером, сколько феноменальными способностями. Учась в варшавской женской гимназии, Роза покорила учителей острым умом и даром слова задолго до того, как получит степень доктора юридических наук и станет пламенным оратором революции.

Клара Цеткин включилась в оппозиционную борьбу еще в юности, когда училась в Лейпциге. Тогда она сблизилась с кружком русских студентов, которые заразили ее социалистическими идеями. В 1878 году, в 21 год, девушка вступила в Социалистическую рабочую партию. Позже Кларе пришлось иммигрировать в Париж, но это не остановило ее пыл. Она посещала лекции в Сорбонне, а также сблизилась с дочерью Карла Маркса - Лаурой Лафарг, которая и познакомила потом наших главных героинь. На его учредительном конгрессе в 1889 году Клара Цеткин выступила с программным докладом о роли женщин в революционной борьбе - тогда о таком всерьез никто не говорил. Оппозиционная деятельность обеих девушек началась в юности: у Клары - в 21 год, у Розы - в 16 лет.

Роза Люксембурга начала еще раньше и еще радикальнее. В 16 лет она уже работала в нелегальной польской партии "Пролетариат" - первой социалистической организации на польских землях, действовавшей в подполье. Когда в 1889 году полиция напала на след, Роза бежала в Швейцарию, спасаясь от ареста. В Цюрихе она не только получила блестящее образование и докторскую степень, но и стала одним из основателей социал-демократии Польши, в 1893 году участвовала в создании партии, которая позже получит название "Социал-демократия Королевства Польского и Литвы". Тогда же 22-летняя Роза впервые выступила на конгрессе Второго интернационала в Цюрихе с докладом о положении польского пролетариата.

В 1898 году пути юных революционерок пересеклись в Германии. Роза переехала в Берлин и вступила в СДПГ, где Клара к тому моменту уже была заметной фигурой левого крыла. Обе сразу включились в борьбу на два фронта: против буржуазии и против ревизионистов внутри собственной партии. В 1899 году Роза выпустила брошюру "Социальная реформа или революция?" - сокрушительный ответ Эдуарду Бернштейну, который предлагал заменить революцию постепенными реформами. Клара тем временем с 1892 года возглавляла женский журнал "Равенство" и превратила его в трибуну для пропаганды социалистических идей среди работниц. За 25 лет ее руководства немецкое женское движение стало самым авторитетным в Европе.

В Российской империи женский день берет начало 23 февраля 1917 года по старому стилю (по новому - 8 марта). В этот день работницы в Петрограде вышли на улицы с требованием мира, хлеба и возвращения близких с фронта, отмечает gazeta.ru.

Это была массовая демонстрация. Собственно, это часть маршей женщин, которые каждый год после начала Первой мировой войны выходили на митинги, но в нашей стране подобная забастовка была одним из важных событий, приведших к революции", - рассказала историк.


Дата 8 марта официально закрепилась только в 1921 году - и тогда же стала известна как Международный женский день. В 1965 году указом президиума Верховного совета СССР праздник 8 Марта официально закрепили законом. В Советском Союзе он уже тогда потерял свою феминистскую направленность, став днем весны и чествования всех женщин. До середины 1970-х этот праздник отмечался в основном в социалистических странах.

В 1975 году праздник был признан ООН в качестве Международного женского дня. Это произошло в преддверии Декады женщин ООН.

Сейчас праздник несколько утратил свое первоначальное значение и стал просто Днем женщин, когда поздравляют девочек, мам, бабушек, жен, подруг и коллег женского пола, отмечает iz.ru.

Празднования широко проходят по всему миру - в Европе, Азии, Африке, странах Северной и Южной Америки. К празднику часто приурочены различные семинары и лекции, встречи с известными женщинами-политиками, учеными, представительницами разных профессий. К событию готовятся и многие общественные площадки - музеи, театры, выставочные и концертные залы.

На протяжении многих лет символом праздника остаются веточки мимозы. Считается, что в СССР традицию дарить букеты с ними ввела заместитель наркома просвещения Надежда Крупская, так как в это время года можно было найти только мимозу. Цветы в торжественной обстановке дарили женщинам - передовикам производства.

Раньше 8 Марта женщин чествовали лишь за достижения в работе. Домашним праздником Международный женский день стал в 1966-м, когда его сделали нерабочим днем.

27.02.2026, 17:30 60291

Лидеры Казахстана и Сербии сделали совместное заявление

Лидеры Казахстана и Сербии сделали совместное заявление
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Сербия Александр Вучич сделали совместное заявление, сообщает Акорда.

В частности, президент Республики Казахстан и президент Республики Сербия заявляют о нижеследующем:

1. В год празднования 30-летия установления дипломатических отношений, основанных на прочной дружбе и взаимном уважении, президенты подтвердили свою твердую приверженность дальнейшему укреплению и диверсификации двустороннего сотрудничества на благо обеих стран и их народов.

2. Президенты провели содержательные переговоры, охватившие широкий круг вопросов двусторонней повестки, а также ключевые глобальные и региональные процессы. В ходе переговоров была подчеркнута важность поддержания регулярных контактов на высоком уровне и достигнута договоренность о продолжении конструктивного диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.

3. Главы государств приветствовали успешные итоги официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Белград в ноябре 2024 года, а также отметили эффективную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе данного визита.

4. Стороны подтвердили твердую приверженность уставу Организации Объединенных Наций и основополагающим принципам международного права. Сербская сторона высоко ценит поддержку Республики Казахстан в вопросах суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, а также ее последовательную позицию в отношении Автономного края Косово и Метохии.

5. Сербская сторона выразила высокую оценку продолжающейся приверженности Республики Казахстан политическим преобразованиям и экономической модернизации, осуществляемым в рамках комплексных конституционных и институциональных реформ, направленных на укрепление эффективного государственного управления и обеспечение устойчивого долгосрочного развития. В свою очередь казахстанская сторона высоко отметила прогресс Сербии в сфере экономического и социального развития, а также приветствовала инициативы сербской стороны, включая план "Прыжок в будущее - Сербия 2027", нацеленные на достижение стратегических национальных целей и повышение благосостояния сербского народа.

6. Президенты приветствовали позитивную динамику двусторонней торговли и выразили намерение способствовать ее сбалансированному и устойчивому росту. Была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в ключевых секторах, включая энергетику, транспорт и логистику, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и фармацевтику. Стороны также отметили потенциал взаимодействия в сфере цифровизации и искусственного интеллекта как перспективного нового направления сотрудничества. Кроме того, была признана положительная динамика, достигнутая в области семеноводства, и выражена поддержка дальнейшему продвижению сотрудничества в данной сфере.

7. Президенты признали роль Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в качестве эффективной платформы для продвижения двусторонних связей и подчеркнули важность активизации деятельности казахстанско-сербского делового совета и бизнес-клуба.

8. Стороны подтвердили свою приверженность эффективной реализации соглашения о свободной торговле между Республикой Сербия и Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, подписанного в октябре 2019 года, отметив его важную роль в продвижении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

9. Президенты приветствовали запуск прямого авиасообщения между Астаной и Белградом, отметив, что данный важный шаг будет способствовать укреплению контактов между людьми, развитию туристических обменов и дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

10. Стороны договорились о содействии развитию двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования, науки и научных исследований, а также о проработке возможностей реализации совместных академических и научных инициатив.

11. Президенты подтвердили приверженность дальнейшему развитию культурного и гуманитарного сотрудничества, рассматривая его в качестве важной основы укрепления взаимопонимания и дружбы между двумя странами.

12. Президенты подчеркнули ключевую роль Казахстана в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, отметив возрастающее значение данного коридора как надежного и эффективного связующего звена между Азией и Европой, а также готовность Сербии активно исследовать возможности участия в его развитии.

13. Казахстан положительно оценил роль Белграда в качестве принимающей стороны ЭКСПО - 2027 и подтвердил свое намерение активно участвовать в данном мероприятии, рассматривая его как значимую возможность для продвижения культурного обмена и углубления сотрудничества между двумя странами.

14. Главы государств подтвердили приверженность оказанию взаимной поддержки в рамках международных организаций, а также углублению сотрудничества в целях продвижения общих целей и интересов, исходя из принципов взаимного уважения, конструктивного взаимодействия и совместных действий по реагированию на глобальные вызовы.

15. Президенты выразили готовность продолжать совместные усилия в целях реализации инициативы по созданию международного агентства по биологической безопасности.

16. Президенты приветствовали итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося 17 - 18 сентября 2025 года в Астане, и подтвердили приверженность дальнейшему продвижению межрелигиозного диалога, в том числе путем активного участия в работе предстоящего IX Съезда, который также состоится в Астане.

17. Сербская сторона приветствовала инициативу Республики Казахстан по созданию регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. В свою очередь казахстанская сторона выразила искреннюю признательность Сербии за оказанную поддержку и соавторство соответствующей резолюции ООН, подчеркнув общую приверженность обеих стран продвижению устойчивого развития, укреплению региональной стабильности и совместному реагированию на глобальные вызовы на основе многостороннего взаимодействия.

18. Главы государств отметили значимость предстоящего регионального экологического саммита, который планируется провести в Казахстане 22 - 24 апреля 2026 года в партнерстве с Организацией Объединенных Наций и другими ведущими международными организациями. Было отмечено, что данный саммит станет важной международной площадкой для продвижения диалога по вопросам изменения климата, содействия переходу к "зеленой" экономике и устойчивому развитию Центральной Азии и других регионов.

10.02.2026, 20:42 151886

Конституция, инфляция и Налоговый кодекс: о чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства

Конституция, инфляция и Налоговый кодекс: о чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенном заседании правительства, сообщает Акорда.

В частности, глава государства предложил закрепить в новой Конституции запрет на выселение из жилища без решения суда.

В проекте Конституции отдельное внимание уделено бережному отношению к природе, что, на мой взгляд, очень важно. Считаю нужным усилить уже наработанный массив поправок в этом направлении одной принципиальной нормой. В частности, в действующей Конституции есть положение, гласящее: "Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда". Полагаю, есть смысл добавить, что и "выселение из жилища" иначе как по решению суда тоже должно быть недопустимым. На мой взгляд, это важная социальная норма, которая в полной мере соответствует духу новой Конституции. Прошу членов конституционной комиссии рассмотреть это предложение", - заявил он.


В целом, отметил президент, проект нового Основного закона страны вобрал в себя все основные принципы и ценности, направленные на консолидацию народа и обеспечение динамичного прогресса Казахстана.

В конечном счете суть предлагаемых поправок сводится к одному: защите прав и свобод человека и гражданина. И это не просто набор деклараций, мы создаем единую систему, гарантирующую защиту прав человека и четко определяющую реальные пути их достижения. К примеру, по предложению адвокатского сообщества впервые вводится отдельная статья об адвокатуре. В проекте новой Конституции также подтвержден и детализирован светский характер государства с акцентом на систему образования. На защиту традиционных ценностей направлена формулировка о том, что "брак - это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины", - добавил лидер страны.


Также Касым-Жомарт Токаев поручил принять конкретные меры для снижения инфляции.

Снижение инфляции до разумного и рационального уровня, без резких скачков. Причины высокого уровня инфляции нам понятны. Теперь нужно решить эту проблему, но без ущерба развитию страны. Однако мнения по этому вопросу расходятся. Ставлю задачу перед правительством и Нацбанком совместно разработать пошаговый алгоритм действий. В этой критически важной работе должны принять участие все ведомства и экспертное сообщество. Повторяю: требуется срочно переломить неблагоприятную ситуацию, принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет. Следует обеспечить качественную реализацию программы совместных действий. Попытки заболтать проблему обсуждениями, разработкой ненужных дорожных карт будут расцениваться как уход от ответственности", - подчеркнул президент.


Он предупредил, что "в подобных случаях будут приниматься строгие меры воздействия".

В качестве результата будут признаны только конкретные показатели, ведущие к росту реальных доходов населения", - отметил Токаев.


Кроме того, президент высказался о налоговой реформе в Казахстане.

Налоговый кодекс, который начал действовать с этого года, призван создать стимулы для повышения прозрачности и дисциплины в экономике. Сейчас видны первые положительные результаты. По данным Министерства экономики, только за счет запуска нового налогового режима для самозанятых в легальное поле вышли более 180 тысяч новых налогоплательщиков. По оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге. Планы, конечно, обнадеживающие, но подчеркну: намеченные показатели не должны достигаться за счет неоправданного налогового нажима, необоснованного давления на бизнес", - заявил президент.


По его мнению, "значительный потенциал пополнения бюджета скрыт в эффективном налоговом администрировании".

Поэтому следует в срочном порядке обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы", - сказал глава государства.


Он отметил необходимость наладить взаимодействие государства и бизнеса.

Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до 1 декабря этого года завершить создание единой государственной медицинской информационной системы, которая обеспечит сквозную прослеживаемость и контроль всех процессов.

Что касается здравоохранения, то в этой отрасли действуют более 30 разрозненных информационных систем. За прошедшие годы полноценная интеграция этих систем так и не состоялась, что является одной из основных причин злоупотреблений в процессе освоения средств бюджета. Удивительно, что буквально под боком у профильных министров осуществлялись мошеннические схемы запредельных масштабов и беспрецедентные по своей дерзости, причем в социальной сфере. Генеральная прокуратура и другие уполномоченные ведомства обязаны вскрыть всю подноготную преступлений независимо от их давности и лиц, которые их покрывали. Буду лично контролировать процесс следствия", - заявил Токаев.


Он отметил необходимость обеспечения абсолютную прозрачности системы обязательного социального медицинского страхования.

04.02.2026, 13:16 185401

В Алматы чествовали детей блокадного Ленинграда и воинов - защитников Сталинграда

В Алматы чествовали детей блокадного Ленинграда и воинов - защитников Сталинграда
С каждым годом на такие встречи их приходит все меньше - ветеранов и тружеников тыла, детей, эвакуированных в Алма-Ату из блокадного Ленинграда и малолетних узников концлагерей - свидетелей Великой Отечественной войны…

В этом году мероприятие, посвященное 82 годовщине снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битве, завершившейся 2 февраля 1943 года, было организовано Комиссией по делам семьи и женщин при акиме города Алматы, представительством Россотрудничества при поддержке генерального консульства России в Алма-Ате.

Эти даты - вечное напоминание о величайшем подвиге людей, о неисчислимых жертвах, принесенных во имя Победы. Низко склоняем головы перед вашим несокрушимым мужеством", - обратилась к главным героям встречи с приветственным словом консул генерального консульства Российской Федерации Наталья Сорокина.


В память о тех трагических и героических страницах истории, вспоминая миллионы людей, которые ценой собственной жизни отстояли свободу и будущее Родины, став вечными символами невероятного мужества, силы духа и самопожертвования, присутствующие склонили головы в минуте молчания…

Поздравление в адрес проживающих в Алматы ветеранов Великой Отечественной войны - участников обороны и жителей блокадного Ленинграда от имени губернатора Санкт-Петербурга стало уже доброй традицией.

В своем обращении с пожеланиями крепкого здоровья, счастливых, радостных и долгих лет жизни Александр Беглов отметил, что "не имеющий аналогов в мировой истории бессмертный подвиг ленинградцев, участников обороны города на Неве никогда не будет предан забвению. Их самоотверженность, невероятную стойкость и беспримерное мужество помнят в семьях, чьи родные прошли через страшные 900 дней блокады… Для нас, жителей города-героя Ленинграда, Санкт-Петербурга, святой долг проявлять о вас заботу, поддерживать и быть рядом".

Конечно, в этот день героев торжества радовали песнями, музыкой, стихами творческие коллективы Алматы, в их числе заслуженный деятель культуры Республики Казахстан Марина Гранова, трио "Гармония" и другие.

Особым подарком для гостей стало выступление воспитанников детской театральной студия Sats com Unity Театра имени Наталии Сац педагога Ирины Арнаутовой, которые исполнили легендарные песни "Темная ночь" и "Ехали солдаты", а также стихотворение Владимира Алатырцева "Песня о черемухе".

В адрес героев вечера звучало множество слов благодарности, пожелания доброго здоровья на многие лета от Алматинского городского филиала республиканского общественного объединения "Организация ветеранов", представителей Казахстанского митрополичьего округа Русской Православной Церкви, представителей районных администраций и социальных служб

Кроме того, в рамках проведения памятных мероприятий представители Россотрудничества и генерального консульства в Алматы 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, возложили цветы к Вечному огню и навестили всех проживающих в Алматы детей блокады, передали им поздравления от губернатора Санкт-Петербурга и генерального консула России в Алматы, подарки и памятные сувениры от ДО АО "Банк ВТБ Казахстан".

27.01.2026, 21:16 227451

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады
27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции советские войска полностью освободили Ленинград от немецко-фашистской блокады. Подвиг жителей города, вынесших 872 жесточайших дня осады, стал вечным примером мужества и стойкости, пишет historyrussia.

Блокада Ленинграда, один из наиболее трагических эпизодов Великой Отечественной войны, началась 8 сентября 1941 года, когда финские войска оккупировали Карельский перешеек, а нацистские части захватили Шлиссельбург, отрезав город от сухопутной связи с остальной страной. С самого ее начала в Ленинграде сложилась тяжелейшая обстановка: еще 10 сентября 1941 года враг разбомбил Бадаевские склады, пожар на которых уничтожил значительную часть продовольствия. По состоянию на 12 сентября запасы продовольствия в городе составляли: хлеба, крупы и мяса на 30-35 суток, жиров - на 45 суток, сахара и кондитерских изделий - на 60 суток. Каменного угля при строжайшей экономии могло хватить только до ноября, жидкого топлива - до конца сентября. В городе остро ощущалась нехватка продовольствия, а к ноябрю начался массовый голод. Нормы снабжения по карточкам на продовольствие снижались пять раз: с 20 ноября в результате последнего уменьшения нормы продовольствия рабочие получали по 250 грамм хлеба в день, все остальные - всего по 125 грамм.

Кроме того, город находился под непрекращавшимися артиллерийскими обстрелами и авианалетами: по данным Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении немецко-фашистскими варварами мирных жителей Ленинграда и ущербе, нанесенном хозяйству и культурно-историческим памятникам города за период войны и блокады, за время блокады на Ленинград было сброшено 107 158 фугасных и зажигательных бомб, свыше 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов. Только в сентябре-ноябре 1941 года в городе 251 раз объявлялась воздушная тревога, а средняя продолжительность артобстрелов в ноябре достигла 9 часов.

Единственной транспортной магистралью, связывавшей город с землей, стала "Дорога жизни", проходившая через Ладожское озеро (в период навигации - по воде, зимой - по льду). До весны 1943 года по ней в город доставили более полутора миллионов тонн грузов, эвакуировали около 1,3 миллиона ленинградцев. Летом 1942 года по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для снабжения Ленинграда горючим, а осенью - энергетический кабель.

Несмотря на массовый голод, страшный холод и непрекращающиеся обстрелы, ленинградцы продолжали бороться. Пока защитники города героически обороняли Невский пятачок и другие подступы к Ленинграду, мирные жители трудились на оставшихся предприятиях.

На территории города было сооружено свыше четырех тысяч дотов и дзотов, в зданиях оборудовано около 22 тысяч огневых точек, на улицах установлено свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. Население Ленинграда было основным источником пополнения войск Ленинградского фронта: в городе сформировали 10 дивизий народного ополчения, за период зимы-весны 1941-1942 годов на фронт ушли свыше 100 тысяч ленинградцев. В период блокады трудящиеся города изготовили и отремонтировали около двух тысяч танков, полторы тысячи самолетов, свыше четырех с половиной тысяч морских и полевых орудий, 850 боевых кораблей и судов различных классов; произвели 225 тысяч автоматов, 12 тысяч минометов, 7 с половиной миллионов снарядов и мин.

18 января 1943 года советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда в ходе операции "Искра", создав коридор, по которому в город доставлялось продовольствие, вооружение и пополнение для защитников Ленинграда. Еще спустя год ожесточенных сражений, 27 января 1944 года, город был полностью освобожден от блокады. В честь этого над ним прогремели 24 орудийных залпа из 324 орудий.

Начиная с 1996 года, 27 января отмечается в нашей стране как День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В 2022 году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Благодаря работе поисковиков, историков и следователей удалось установить, что общее число жертв блокады составило не менее 1 093 842 человек.

20.01.2026, 21:11 264766

Реформа парламента, пост вице-президента и Народный совет: о чем говорил Токаев на V заседании Национального курултая

Касым-Жомарт Токаев высказался о новом Налоговом кодексе
Реформа парламента, пост вице-президента и Народный совет: о чем говорил Токаев на V заседании Национального курултая
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на V заседании Национального курултая в городе Кызылорде, сообщает Акорда.

В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев предложил назвать однопалатный парламент "Курултай".

Рабочая группа внимательно изучила предложения граждан и активно их обсудила. В итоге она пришла к выводу, что количество мандатов парламента должно составлять 145. В новом парламенте может быть три заместителя председателя. А количество комитетов не должно превышать 8", - заявил глава государства на V заседании Национального курултая.


По его словам, второй блок предложений затрагивает компетенции парламента в части формирования состава ряда ключевых государственных органов.

Согласно действующей Конституции, как вам известно, полномочия по формированию Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии равномерно распределены между мажилисом, сенатом и президентом. Теперь же предлагается, чтобы назначение всех членов этих важных государственных структур осуществлялось исключительно с согласия парламента. Предлагается также наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению президента", - сообщили Касым-Жомарт Токаев.


Он подчеркнул, что это большой шаг в развитии казахстанского парламентаризма, укреплении системы сдержек и противовесов между ветвями власти.

Президент также преложил новую процедуру принятия законов.

Предлагается трехэтапная процедура принятия законов. На первом этапе депутаты в целом одобряют законопроект. Затем утверждают поправки и на заключительном этапе принимают закон. Таким образом, путем коренной перестройки деятельности парламента мы продолжим ранее реализованные политические реформы", - пояснил Токаев.


Вместе с тем он отметил, что в новом парламенте предусматривается избрание депутатов сроком на пять лет.


Кроме того, президент Казахстана заявил, что в стране появится должность вице-президента.

Сегодня на заключительном заседании Национального курултая хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая мной новелла органично замкнет собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции", - заявил глава государства.


По его словам, назначать вице-президента будет президент с согласия парламента простым большинством голосов. Круг его полномочий определяет сам глава государства.

Предполагается, что вице-президент по поручению президента будет:

  • представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств;
  • представлять интересы президента в парламенте;
  • взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями;
  • выполнять иные поручения президента.

Также в Казахстане создадут Народный совет - Қазақстанның Халық Кеңесі.

На новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития. Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа. Исходя из этого исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института предлагаю создать Қазақстанның Халық Кеңесі - Народный Совет Казахстана", - заявил глава государства.



Токаев считает исключительно важным сохранить в деятельности нового органа стратегическую преемственность функций Ассамблеи народа и Национального курултая - последовательное укрепление казахской государственности и независимости Республики Казахстан.

Вместе с тем Халық Кеңесі - Народный совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представленность все этносы, группы населения и регионы. Қазақстанның Халық Кеңесі - Народный совет Казахстана будет обладать статусом высшего консультативного органа страны. Состав совета предложено сформировать из 126 человек: 42 - от этнокультурных объединений, 42 - от крупных общественных объединений, 42 - от маслихатов и региональных общественных советов. Все члены Народного совета будут назначаться президентом, а председатель - избираться его членами. У председателя Халық Кеңесі - Народного совета будет два заместителя, назначенных на ротационной основе на общественных началах, а также руководитель секретариата", - добавил президент.


Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев высказался о новом Налоговом кодексе.

Экономика и бизнес переходят в режим новых налоговых правил. Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный "фискальный транзит". Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы. Эффективные каналы обратной связи особенно важны в условиях трансформации общества. Системная работа с обращениями граждан позволяет держать руку на пульсе, знать их реальные потребности, своевременно реагировать на чаяния людей", - подчеркнул президент.


28.12.2025, 19:39 390056

Кузница рекордов: 53 года назад открылся спортивный комплекс "Медео"

"Медео" называют жемчужиной Заилийского Алатау
Кузница рекордов: 53 года назад открылся спортивный комплекс "Медео"
Ровно 53 года назад 28 декабря в горах над городом Алма-Атой открылся спортивный комплекс "Медео", передает корреспондент агентства.

На церемонию собралось десять тысяч человек, свободных мест практически не было. Практически сразу после открытия каток вернул себе славу "кузницы рекордов", сообщает ia-centr.ru.

Медео" называют жемчужиной Заилийского Алатау и фабрикой рекордов.


За все время работы высокогорного катка на нем было установлено 123 мировых рекорда. Каток принимал масштабные международные соревнования. В 1974 году здесь прошел пятый чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин.

Сам каток "Медео" расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря - подобных высокогорных спортивных объектов в мире единицы, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".

Каток был уникален не только своим расположением, но и инженерными решениями. Лед создавался с использованием дистиллированной воды с минимумом примесей, что обеспечивало высокую степень скольжения и максимальный скоростной режим.

В основание катка была залита железобетонная плита, в которой проложили 170 километров труб. По этим трубам циркулировал хладагент, обеспечивавший устойчивый ледяной покров до восьми месяцев в году.

Высокогорье также играло свою роль - в таких условиях спортсменам легче переносить нагрузки. Еще интересный факт: некоторые спортсмены отмечали, что в определенных погодных условиях на "Медео" возникал эффект аэродинамической трубы - формировались потоки ветра, которые буквально помогали набирать скорость.

Стоит отметить, что "Медео" остается лидером среди стадионов по количеству установленных здесь мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин, пишет wikipedia.org.

С сентября 2001 года по декабрь 2002 года проведена капитальная реконструкция ледового поля катка. В ходе реконструкции были демонтированы прежние 170 километров бесшовного металлического трубопровода, уложенного в основание поля для его охлаждения, а также система охлаждения поля установленная в специальном машинном зале, в отдельном здании, расположенном ниже катка.

В результате реконструкции на ледовое поле вместо необходимых 170 километров трубопроводов было уложено всего 140 километров пластиковых трубопроводов. В ходе укладки на поле новых труб госстройнадзором был выявлен их брак. Вместо прежней системы охлаждения была установлена новая система охлаждения финской компании BG International на основе фреона, для размещения которой установили некапитальное строение выше катка, исказив первоначальный ландшафтный вид и обзор на плотину и горы.


Полная стоимость реконструкции "Медео" составила 5 млн долларов. По поручению президента РК Нурсултана Назарбаева 3 млн долларов были выделены из республиканского бюджета. Еще 2 млн долларов выделил муниципальный бюджет.

С 2008-го по декабрь 2009-го в преддверии зимней Азиады-2011 проводилась очередная капитальная реконструкция . Стоимость этой реконструкции катка "Медео" оценена в 19,4 млрд тенге.

На стадионе в ходе реконструкции заменена большая часть инженерно-технических систем. Появилась новая холодильная станция для охлаждения льда. Претерпела изменения система визуализации (электронное табло и фотофиниш), освещения и озвучивания. Установлено новое мультимедийное табло площадью 200 квадратных метров от компании Billboard Video (США), позволяющее отражать результаты спортивных игр, транслировать телепрограммы, тематические и рекламные ролики. Реконструированы медико-восстановительный и пресс-центры, площадь в гостиничном комплексе увеличена на 400 мест. Построен фитнес-центр на 3400 метров. На ледовой арене катка одновременно могут кататься от 2 до 3 тысяч человек.

В ходе реконструкции 2010 года количество посадочных мест на зрительных трибунах было сокращено до 8100 человек. тогда как изначально количество посадочных мест на катке составляло 12,5 тысячи мест. Также изначально на катке было 170 километров труб с хладоносителем, но после реконструкции уменьшено до 140 километров.

Сегодня "Медео" - это крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля - 10,5 тысячи метров.
 
21.12.2025, 12:11 427591

35 лет назад в Алма-Ате был создан СНГ

Казахстан рассматривает Содружество Независимых Государств как уникальную и универсальную диалоговую площадку
35 лет назад в Алма-Ате был создан СНГ
Ровно 35 лет назад Алма-Ате главы одиннадцати суверенных государств подписали протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств , в котором подчеркнули, что все республики на равноправных началах образуют СНГ.

Участники встречи приняли Алма-Атинскую декларацию, подтвердившую приверженность к сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней политики, провозгласившую гарантии выполнения международных обязательств бывшего СССР", - сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.


В декабре 1993 года к Содружеству присоединилась Грузия, а 18 августа 2009 года эта страна вышла из объединения. Также сейчас Туркменистан является ассоциированным членом СНГ.

Согласно практике ежегодно проводятся 1 заседание совета глав государств, 2 заседания совета глав правительств, 2 заседания совета министров иностранных дел и ежеквартальные заседания экономического совета СНГ.


Для Содружества характерно выборочное участие государств в тех или иных сферах многостороннего взаимодействия, которое осуществляется в формате заинтересованных сторон. Решения органов СНГ имеют силу только для тех государств, которые участвовали в их принятии.

Казахстан рассматривает Содружество Независимых Государств как уникальную и универсальную диалоговую площадку, объединяющую практически все страны постсоветского пространства", - отметили в МИД.


Подчеркивается, что участие Республики Казахстан в деятельности СНГ направлено на развитие взаимодействия с государствами объединения в целях укрепления многостороннего диалога в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.

Кроме того, казахстанская сторона является одним из наиболее активных государств-участников в СНГ, стремится поддерживать высокую динамику взаимодействия, внося конструктивные и содержательные предложения в работу органов Содружества.

В период с 2016 по 2017 год по инициативе Республики Казахстан в СНГ проведена работа по адаптации работы организации к современным реалиям.

В результате проведенной работы усилена самостоятельность и ответственность деятельности совета министров иностранных дел и экономического совета СНГ путем делегирования им ряда полномочий высших уставных органов организации. Сокращена общая численность сотрудников органов Содружества, межгосударственного статистического комитета СНГ. Работа экономического суда СНГ переведена в формат ad hoc, и сокращена численность его аппарата. Внедрен механизм приема на работу в органы СНГ, финансируемые из единого бюджета организации, на конкурсной основе. Упразднен координационный комитет транспортных коридоров СНГ", - проинформировали пресс-службе.


По данным МИД, принципиальные подходы Казахстана к деятельности Содружества получили дальнейшую реализацию в ходе председательства РК в СНГ в 2022 году.

22.11.2025, 19:42 705751

84 года назад по льду Ладожского озера была проложена "Дорога жизни" в блокадный Ленинград

В город машины шли, груженые продуктами, а оттуда - с людьми, которых можно было бы вывезти из голодающего города
84 года назад по льду Ладожского озера была проложена "Дорога жизни" в блокадный Ленинград
Ровно 84 года назад, 22 ноября 1941 года, по льду Ладожского озера была проложена "Дорога жизни" в блокадный Ленинград, передает корреспондент агентства.

На лед выехала первая колонна из 60 грузовиков ГАЗ-АА 388-го отдельного автомобильного батальона. Утром следующего дня они выехали из поселка Кобона обратно, везя продовольствие в осажденный город. Всего за самую страшную блокадную зиму 1941-1942 годов работавшие на "Дороге жизни" водители доставили в Ленинград 361 тысячу тонн грузов, в том числе 262 тысячи тонн продовольствия, и вывезли полмиллиона людей - в основном женщин и детей", - пишет iz.ru.


Открыли движение по Ладоге легендарные полуторки - маломощные грузовики ГАЗ-АА. В ледяных торосах, на не укатанной еще трассе, они зачастую буксовали. В первое время водитель, сбившийся с пути, рисковал расстаться с жизнью - шансов на то, что в плохой видимости, в метели, а тем более в ночной темноте или утреннем полумраке его хватятся и обнаружат, были невелики. Большинство водителей, заплутавших в первые дни на незнакомой, заснеженной дороге, погибли.


В целях светомаскировки фары предписывалось гасить - фронт зачастую приближался к "Дороге жизни" на расстояние 15 километров, над ней курсировала немецкая авиация. Позднее, в следующие зимы, на Ладоге появится настоящая инфраструктура - посты техпомощи, пункты обогрева и питания, регулировщицы, стоящие через равные промежутки пути, и знаки, а маломощные "газики" заменят на более совершенные трехтонки ЗИС-5. Но тогда, в конце осени - начале зимы 1941-го года водители, выбирая между опасностью попасть под обстрел немецкой авиации и уйти с трассы в условиях плохой видимости и замерзнуть насмерть на ладожских просторах чаще всего выбирали первое - и включали фары.

При этом большинство водителей, обеспечивавших движение на "Дороге жизни", были ленинградцами. Многие из тех, кто ежедневно доставлял в город продовольствие, сами жили по блокадной норме.


По установившейся вскоре практике в город машины шли, груженые продуктами, и в первую очередь мукой. Оттуда - с людьми, которых нужно было бы вывезти из голодающего города. Большую часть пассажиров составляли ленинградские дети. И если открытые двери могли спасти водителя, который вез в машине груз, то в случае, когда полуторка, переполненная людьми, проваливалась под лед или попадала под обстрел, эта мера, увы, спасти не могла. Многие из тех, кто благодаря ладожской дороге обрел вторую жизнь, на этом пути стали свидетелями того, как следовавшая за ними или прямо перед ними в колонне машина, с такими же пассажирами, как и они, мгновенно уходила под лед - в особенности при обстрелах.

Помогла спасти "Дорога жизни" и многие хранившиеся в городе исторические ценности. В частности, потолочные плафоны, сейчас установленные на станции метро "Новокузнецкая" в Москве, были вывезены из Ленинграда по ладожскому льду.

