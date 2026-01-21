Токаев предложил назвать однопалатный парламент "Курултай"

В ближайшее время в правительстве состоится встреча по обсуждению всех поступивших предложений

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе заседания правительства поручил проанализировать предложения населения и бизнеса по новому Налоговому кодексу и выстроить системную работу с участием НПП "Атамекен", экономистов и экспертов.





Как было справедливо отмечено президентом, новый Налоговый кодекс не должен восприниматься как неизменный свод правил. В этой связи поручаю Вам, Серик Макашевич (Жумангарин. - Прим. ред.), обобщить и проанализировать поступившие предложения от населения и бизнеса. Выстроить системную и конструктивную работу с участием представителей нацпалаты "Атамекен", экономистов и экспертов. Вы сегодня уже проводите первую такую встречу в правительстве. Необходимо активно подключить и регионы к этой работе. Оперативно рассмотреть поднимаемые общественностью вопросы", - сказал Бектенов.





По результатам поручено внести конкретные предложения.





Напомним, 20 января президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о новом Налоговом кодексе. Он поручил правительству изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы.





Новый Налоговый кодекс вступил в силу 1 января 2026 года. Осенью прошлого года представители бизнеса запустили петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако она не прошла модерацию.





Автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким также направила обращение президенту, в котором попросила дать поручение правительству РК и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.