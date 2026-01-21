20.01.2026, 12:50 67306

Токаев предложил назвать однопалатный парламент "Курултай"

Предлагается наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению президента
Фото: Акорда
Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил назвать однопалатный парламент "Курултай", сообщает Акорда.

Рабочая группа внимательно изучила предложения граждан и активно их обсудила. В итоге она пришла к выводу, что количество мандатов парламента должно составлять 145. В новом парламенте может быть три заместителя председателя. А количество комитетов не должно превышать 8", - заявил глава государства на V заседании Национального курултая.


По его словам, второй блок предложений затрагивает компетенции парламента в части формирования состава ряда ключевых государственных органов.

Согласно действующей Конституции, как вам известно, полномочия по формированию Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии равномерно распределены между мажилисом, сенатом и президентом. Теперь же предлагается, чтобы назначение всех членов этих важных государственных структур осуществлялось исключительно с согласия парламента. Предлагается также наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению президента", - сообщили Касым-Жомарт Токаев.


Он подчеркнул, что это большой шаг в развитии казахстанского парламентаризма, укреплении системы сдержек и противовесов между ветвями власти.

Дополнено 20.01.2025, 15.30

Президент также преложил новую процедуру принятия законов.

Предлагается трехэтапная процедура принятия законов. На первом этапе депутаты в целом одобряют законопроект. Затем утверждают поправки, и на заключительном этапе принимают закон. Таким образом, путем коренной перестройки деятельности парламента мы продолжим ранее реализованные политические реформы", - пояснил Токаев.


Вместе с тем он отметил, что в новом парламенте предусматривается избрание депутатов сроком на пять лет.

Напомним, президент Казахстана, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, высказал предложение о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента. В ходе парламентской реформы изменения затронут около 40 статей Основного закона.
 
21.01.2026, 12:11

Экибастуз выбран пилотной локацией для размещения долины центров обработки данных

В рамках проекта предусмотрены гибкие модели участия, учитывающие различные инвестиционные стратегии и уровень подготовки инвесторов
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на заседании правительства сообщил, что для реализация проекта "Долина центра обработки данных" в качестве пилотной локации выбран Экибастуз, сообщает пресс-служба правительства.

Акиматом Павлодарской области резервируется земельный участок общей площадью 200 гектаров. Проект требует комплексного подведения базовой инфраструктуры, включая водоснабжение, подъездные дороги, телекоммуникационные сети и электроснабжения", - сказал Ростислав Коняшкин.


Отмечается, что проект закладывает основу для формирования в стране международного хаба центров обработки данных и облачной ИИ-инфраструктуры, обеспечивает привлечение ведущих hyperscaler-компаний, способствует созданию высокооплачиваемых квалифицированных рабочих мест, а также формирует условия для наращивания экспорта вычислительных и цифровых услуг.

В рамках проекта предусмотрены гибкие модели участия, учитывающие различные инвестиционные стратегии и уровень подготовки инвесторов. Такой подход позволяет привлекать инвесторов, технологические компании и поставщиков облачных услуг", - добавили в правительстве.


Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на V заседании Национального курултая в городе Кызылорде.
 
21.01.2026, 11:26

Премьер поручил проанализировать предложения бизнеса и населения по новому Налоговому кодексу

В ближайшее время в правительстве состоится встреча по обсуждению всех поступивших предложений
Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе заседания правительства поручил проанализировать предложения населения и бизнеса по новому Налоговому кодексу и выстроить системную работу с участием НПП "Атамекен", экономистов и экспертов.

Как было справедливо отмечено президентом, новый Налоговый кодекс не должен восприниматься как неизменный свод правил. В этой связи поручаю Вам, Серик Макашевич (Жумангарин. - Прим. ред.), обобщить и проанализировать поступившие предложения от населения и бизнеса. Выстроить системную и конструктивную работу с участием представителей нацпалаты "Атамекен", экономистов и экспертов. Вы сегодня уже проводите первую такую встречу в правительстве. Необходимо активно подключить и регионы к этой работе. Оперативно рассмотреть поднимаемые общественностью вопросы", - сказал Бектенов.


По результатам поручено внести конкретные предложения.

Напомним, 20 января президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о новом Налоговом кодексе. Он поручил правительству изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы.

Новый Налоговый кодекс вступил в силу 1 января 2026 года. Осенью прошлого года представители бизнеса запустили петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако она не прошла модерацию.

Автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким также направила обращение президенту, в котором попросила дать поручение правительству РК и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
 
21.01.2026, 11:14

В Казахстане хотят ограничить доступ детей к соцсетям

Планируется запретить детям до 16 лет регистрироваться в социальных сетях
Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям. Об этом сообщила заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании правительства.

По ее словам, Министерством культуры и информации разработаны законопроекты, регулирующие деятельность онлайн-платформ и масс-медиа, предусматривающие запрет на регистрацию в социальных сетях для граждан, не достигших 16-летнего возраста.

Законопроекты прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Для их эффективной реализации совместно с Министерством просвещения и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития планируется разработка механизмов проверки возраста пользователей, а также установление мер ответственности при необходимости", - уточнила министр.


Кроме того, в Казахстане совершенствуют законодательство в сфере средств массовой информации.

Особое внимание будет уделено повышению медиаграмотности населения и поддержке независимых СМИ. В этом направлении соответствующая работа ведется через комиссию по развитию отраслевой журналистики и иные механизмы. Кроме того, на законодательном уровне будет рассмотрена возможность регулирования распределения рекламных доходов между онлайн-платформами и СМИ, а также частичного снятия запрета на рекламу отдельных товаров", - добавила Аида Балаева.


Напомним, ранее мажилисмен Асхат Аймагамбетов поднял вопрос о введении возрастных ограничений для регистрации детей в социальных сетях. Он обратил внимание, что согласно исследованиям чрезмерное использование гаджетов у детей может привести к проблемам с концентрацией внимания, нарушению сна, росту тревожности, агрессии и суицидам.
 
В Казахстане регламентируют порядок использования госсимволов юридическими и физическими лицами

Будут разработаны меры поощрения граждан, проявляющих особое уважение к государственным символам
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и информации РК проведет работу по детальной регламентации порядка использования государственных символов юридическими и физическими лицами. Об этом заявила заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании правительства.

Также будет усилена информационно-разъяснительная работа по популяризации государственных символов, духовно-нравственным и семейным ценностям. В нормативные правовые акты будут внесены необходимые изменения, а также подготовлены наглядные методические материалы.

В рамках поручения главы государства будут разработаны дополнительные меры поощрения граждан, проявляющих особое уважение к государственным символам.

Еще одним важным направлением является продвижение историко-культурного наследия на уровне ЮНЕСКО. Ранее на заседаниях Национального курултая президент уделял этому вопросу особое внимание и давал конкретные поручения. По поручению главы государства будут проведены соответствующие работы по выдвижению номинаций, объединяющих Жаркентскую мечеть и Вознесенский собор, а также петроглифы Каратауского хребта с целью включения их в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для включения "Слов назидания" Абая в реестр ЮНЕСКО "Память мира" соответствующие документы направлены на экспертную оценку", - сказала Балаева.

 
21.01.2026, 10:27

В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных

Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных. Об этом заявил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на заседании правительства.

Предлагаем ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных. Цифровая трансформация не должна подрывать безопасность граждан. А любой факт безответственного обращения с личной информацией должен быть в соответствии с законом", - сказал Ростислав Коняшкин.


Кроме того, по его словам, будет "увеличен лимит административных штрафов для тех, кто не соблюдает требования безопасности, в несколько раз и доведен до 5000 месячных расчетных показателей".

Реализуя конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни и защиту личной информации, мы переходим к переходу цифровых данных на любую сторону и политике "нулевой терпимости" в этой области", - отметил вице-министр.


Напомним, в июне прошлого года в Сети появилась информация об утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал, что утечка произошла, скорее всего, из медицинских организаций. По его словам, "они получают доступ к государственным базам данных, а дальше не обеспечивают их сохранность".

Как сообщалось ранее, в рамках Цифрового кодекса планируется актуализация законодательства в сфере защиты персональных данных путем усиления ответственности, введения аудита кибербезопасности и другие меры.
 
Казахстан намерен расширить список объектов ЮНЕСКО и оцифровать культурное наследие

Казахстан намерен расширить список объектов ЮНЕСКО и оцифровать культурное наследие
Фото: Акорда
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на V заседании Национального курултая дал поручения по сохранению и международному продвижению культурного наследия Казахстана и поддержал идею создания национального цифрового репозитария "Ұлттық цифрлық мұра", сообщили в пресс-службе Акорды.

Сегодня Казахстан входит в число 25 ведущих стран по количеству объектов нематериального культурного наследия, внесенных в список ЮНЕСКО. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Предстоит масштабная работа по глубокому исследованию нашей истории, развитию культуры и искусства, которую мы намерены продолжить в будущем", - выступил президент.


По его словам, в Казахстане немало исторических мест и ценных артефактов, имеющих глубокое познавательное и воспитательное значение. Ярким примером служит Жаркентская мечеть, возведенная полностью из дерева. Это уникальный плод совместного труда китайских архитекторов и уйгурских мастеров. Столь же исключительным историческим объектом является Вознесенский кафедральный собор в Алматы.

Глава государства отметил, что эти два сооружения, олицетворяющие дружбу и согласие, можно назвать наглядным воплощением принципа "Единство в многообразии".

Каждый уголок Великой степи хранит летопись многовековой истории нашего народа. Одним из таких сокровищ являются петроглифы Каратау. Созданные четыре тысячи лет назад наскальные изображения подтверждают, что корни нашей цивилизации уходят в глубокую древность. В урочищах Сауыскандык Кызылординской области и Арпаозен Туркестанской области ученые обнаружили в общей сложности 17 тысяч петроглифов. Считаю, что такие бесценные археологические памятники, наравне с нашими национальными традициями, по праву заслуживают включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Токаев.


Президент поручил профильному министерству заняться этим вопросом.

Учение Абая, чьи размышления не теряют своей актуальности со временем, должно стать ядром нашей идентичности и национального бытия. Концепция "Адал азамат" ("Ответственный гражданин") созвучна идее мыслителя о "Толық адам" ("Совершенном человеке"). Наша задача - добиться включения "Слов назидания" Абая в реестр документального наследия ЮНЕСКО "Память мира". Учения аль-Фараби и Яссауи также являются столпами национальной духовности. Говоря откровенно, мы вспоминаем заветы великих предков только в дни их юбилеев. Это в корне неправильно. Поэтому необходимо на регулярной основе проводить научные мероприятия, направленные на широкую популяризацию наследия аль-Фараби, Яссауи и Абая. Это нужно прежде всего нам самим, ведь их труды являются фундаментом нашей духовно-философской самобытности", - заявил Касым-Жомарт Токаев.


Он подчеркнул, что гуманитарные институты страны должны системно продвигать заветы великих мыслителей с целью сохранения бесценного национального достояния и передачи его будущим поколениям.

Глава государства поддержал предложения некоторых членов Курултая о развитии таких дисциплин, как философия, социология, политология, а также о подготовке многотомника общественно-политической мысли. Вместе с тем необходимо сделать исследования научных учреждений общедоступными через онлайн-платформы.

В ближайшее время в Астане и Алматы начнется строительство президентских библиотек. Полагаю, что эти объекты должны стать не просто книгохранилищами, а центрами популяризации истории, культуры и достижений нашей цивилизации. Задача укрепления национальной идентичности становится еще более актуальной на фоне стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Реальность такова, что в новую эпоху сохранят субъектность лишь те народы и государства, которые сумеют перевести свою историю и культуру в электронный формат и вписать их в глобальную цифровую цивилизацию. По сути, это вопрос идеологического суверенитета и будущего нашей страны. Поэтому поддерживаю идею создания национального репозитария памяти и знаний "Ұлттық цифрлық мұра", - отметил президент.


По его словам, такое начинание в Год цифровизации и искусственного интеллекта откроет новые горизонты в процессе сохранения и изучения казахстанского исторического наследия.
 
20.01.2026, 17:40

Убийство девушки в Шымкенте: глава департамента полиции города и его первый заместитель отправлены в отставку

Фото: Polisia.kz
Шымкент. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель уволены за ненадлежащее обеспечение правопорядка, сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.

После убийства 21-летней студентки в Шымкенте департамент собственной безопасности МВД проводит досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего рассмотрения сотрудниками управления полиции района Қаратау обращения родственников убитой.

Отмечается, что в рамках уголовного дела будут всесторонне проверены все доводы и обстоятельства, связанные с принятием, полнотой и своевременностью мер реагирования. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в установленном законом порядке.

Одновременно проведено служебное расследование, по результатам которого в порядке управленческой ответственности приняты дисциплинарные меры.

За ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей освобождены начальник департамента полиции города Шымкента и его первый заместитель, а также ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел", - сказано в сообщении МВД.


В пресс-службе добавили, что ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на контроле МВД. Для обеспечения объективности и полноты расследования создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников.

Напомним, в Шымкенте 21-летняя девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Позже подозреваемого арестовали. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента.

Нурлан Алмасбеков возглавлял ДП Шымкента с сентября 2024 года.
 
20.01.2026, 14:56

Стали реальной угрозой нацбезопасности - президент поручил усилить борьбу с мошенничеством

Токаев указал на масштабные злоупотребления в системе медицинского страхования, образовании
Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на заседании Национального курултая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о росте мошенничества, угрожающего национальной безопасности, и поручил усилить борьбу с хищениями в социальной сфере, указав на масштабные злоупотребления в системе медицинского страхования, образовании.

Распоясавшиеся мошенники превратились в реальную угрозу национальной безопасности. В Фонде медицинского страхования разворовываются огромные средства, в это же время работники службы скорой помощи, фельдшеры по призыву мошенников выходят на акции протеста, выдвигают социальные требования. Наши граждане также становятся жертвами аферистов, теряют честно заработанные накопления, обманом втягиваются в преступные финансовые операции", - сказал президент.


Он также подчеркнул, что в современном мире значительно обострилась и проблема иммиграционного мошенничества.

Вы видите, что происходит в Европе и США. Данный вопрос приобрел особую актуальность и в нашей стране, которая становится все более привлекательной для иностранных граждан в плане трудоустройства и проживания. Правоохранительные органы раскрыли преступные деяния аферистов, занимавшихся незаконной выдачей документов иностранцам с целью легализации их постоянного проживания на территории Казахстана. Борьбу против мошеннических преступлений, будь то в социальной или экономической сферах, необходимо усилить", - поручил глава государства.


По его словам, актуальной и первостепенной задачей становится привлечение к ответственности как мелких хулиганов, вандалов, так и представителей организованной преступности и, конечно, провокаторов, преследующих цель дестабилизации нашего общества.

В последнее время в мой адрес участились запросы граждан по механизму финансирования частных школ. По итогам аудита частных школ были выявлены нарушения, связанные с незаконными и необоснованными расходами, ставшими возможными из-за несовершенства методики подушевого финансирования (...) Схожие проблемы возникли и в здравоохранении. Комплексная проверка Фонда социального медицинского страхования выявила массу нарушений и злоупотреблений. В основном это банальные приписки и вопиющие факты фальсификаций документов с целью хищений государственных средств в огромных масштабах. Вся страна мобилизует усилия и средства для качественного экономического роста и строительства инфраструктурных проектов, развития здравоохранения, в это же время выделяемые на социальную сферу огромные финансовые средства попросту разворовываются", - высказался президент.


Президент поддержал решение правительства передать Фонд обязательного медицинского страхования в ведение Минфина.

То, что произошло в фонде, это результат отсутствия профессинализма руководителей социальной сферы, их безразличия к государственным интересам. Поэтому запрос на добропорядочность чиновников - по-прежнему актуальная задача общегосударственного характера", - добавил он.


Ранее о злоупотреблениях при финансировании частных школ и медучреждений высказалась министр культуры и информации РК Аида Балаева.
 

