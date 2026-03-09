МИД: Расширение институционального сотрудничества обсудили на неформальном заседании Совета глав внешнеполитических ведомств стран ОТГ

Фото: МИД РК

Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам египтян за рубежом Арабской Республики Египет Бадром Абдельаты, сообщили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.





В ходе беседы стороны обсудили сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, а также подчеркнули важность деэскалации и урегулирования всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами в рамках норм международного права.





Министры также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития, выразив заинтересованность в расширении торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия.





Абдельаты заверил, что Египет остается безопасной страной для посещения иностранными туристами, и подчеркнул, что египетские власти принимают все необходимые меры в данном направлении.





Стороны договорились активизировать обмен визитами на высшем и высоком уровне, а также продолжить регулярный диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран.