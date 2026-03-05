04.03.2026, 20:13 26166
Из стран Ближнего Востока на родину вернутся еще 838 казахстанцев
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для возвращения казахстанских граждан сегодня запланированы рейсы авиакомпаниями Air Astana и Fly Dubai, сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации РК.
Сегодня в рамках работы по возврату казахстанских граждан планируются два рейса авиакомпании Air Astana по маршруту Джидда - Актау - Алматы, на ВС A320 c емкостью 148 кресел и Джидда - Атырау - Алматы, на ВС A321 c емкостью 184 кресел. Авиакомпания Fly Dubai планирует выполнить два рейса по маршруту Дубай - Алматы и один рейс по направлению Дубай - Астана с общим количеством 506 пассажиров", - говорится в сообщении.
Работа по обеспечению перевозки граждан продолжается в координации с уполномоченными государственными органами, отметили в КГА.
Минувшей ночью почти тысяча казахстанцев вернулись домой.
Президент распорядился усилить защиту объектов жизнеобеспечения
Фото: Акорда
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, силовым структурам, ФНБ "Самрук-Казына", национальным компаниям и акимам регионов усилить меры по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения и критической инфраструктуры.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителям силовых ведомств, ФНБ "Самрук-Казына" и национальных компаний, а также акимам регионов усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, включая аэропорты, морские и речные порты", - сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.
Кураторство данной работы поручено секретарю Совета безопасности.
Напомним, 28 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в Казахстане.
04.03.2026, 16:38
Али Рустам назначен вице-министром культуры и информации РК
Фото: Правительство РК
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Али Рустам назначен на должность вице-министра культуры и информации Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.
Али Рустам трудовую деятельность начал в 2006 году корреспондентом в газете "Деловая неделя".
В разны годы руководил управлением по вопросам молодежной политики Алматинской области, управлением внутренней политики Алматинской области, был заместителем акима Алматинской области, акимом Ескельдинского района Алматинской области, заместителем акима области Жетісу.
С 2024 года по настоящее время занимал пост председателя Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК.
04.03.2026, 15:51
Токаев поручил обеспечить жителей малых городов и сел качественной связью
Фото: Depositphotos
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин предоставил президенту Казахстана отчет о деятельности компании и итогах двух лет реализации ключевых инфраструктурных и технологических проектов, сообщили в Акорде.
В ходе встречи с главой "Казахтелекома" Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения жителей малых городов и сельских населенных пунктов качественной связью и интернетом.
В свою очередь Мусин доложил, что компания обслуживает 1,75 млн домохозяйств и продолжает системное расширение оптической сети по всей стране, сохраняя лидирующие позиции в ключевых сегментах телекоммуникационного рынка. До конца 2027 года качественной связью планируется обеспечить более 3 тысяч сел, в которых проживают свыше 1 млн жителей.
Глава компании рассказал о реализации международного проекта "Каспий ВОЛС", предусматривающего строительство подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Актау - Сумгаит. Проект направлен на укрепление транзитного потенциала Казахстана и формирование цифрового коридора между Европой и Азией.
Отдельное внимание в ходе беседы было уделено развитию дата-инфраструктуры. В рамках стратегического проекта "Долина ЦОД" в Экибастузе формируется центр обработки данных с поэтапным наращиванием мощности. Инициатива направлена на привлечение международных технологических компаний и повышение инвестиционной привлекательности страны.
Как сообщил Багдат Мусин, в числе приоритетов - внедрение технологий искусственного интеллекта. Реализуются проекты по созданию ИИ-агентов для автоматизации корпоративных процессов, а также решения в области кибербезопасности и цифровизации государственного сектора.
В завершение президент поручил продолжить своевременную реализацию инвестиционных проектов в сферах цифровизации и развития искусственного интеллекта.
Напомним, в прошлом году АЗРК заявило о том, что АО "Казахтелеком" подозревают в нарушении законодательства в области защиты конкуренции. Был выявлен барьер, затрудняющий доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг домашнего интернета. Также сообщалось, что в действиях АО "Казахтелеком" выявлены признаки установления монопольно высокой цены на товар.
04.03.2026, 14:17
Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
Фото: Акорда
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии в Акорда принял верительные грамоты послов ряда государств, сообщает Акорда.
Несмотря на внешние вызовы, наша экономика остается наиболее стабильной и динамичной в регионе. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и продолжаем последовательно проводить экономические реформы. 15 марта в нашей стране состоится общенациональный референдум по принятию новой Конституции. Мы рассчитываем на поддержку данного документа гражданами, поскольку он станет важным шагом на пути дальнейшего прогресса государства. Мы возлагаем большие надежды на то, что новая Конституция создаст прочную основу для масштабных преобразований, демократизации и всесторонней модернизации Казахстана, открывая новые возможности для развития страны и повышения благосостояния наших граждан", - сказал президент.
Глава государства отметил, что Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику. По его словам, все противоречия и конфликты, которые существуют в современном мире, должны решаться исключительно мирным путем и посредством дипломатических средств. Касым-Жомарт Токаев заявил о солидарности с государствами Залива и выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликтов.
В частности, верительные грамоты вручили посол Королевства Норвегия Хелена Санд Андресен, посол Аргентинской Республики Энрике Игнасио Феррер Виейра, посол Республики Гана Кома Стим Джеху Аппьях, посол Республики Мали Сейду Камиссоко, посол Республики Гамбия Алкали Фанка Конте, посол Народной Республики Бангладеш Мухаммад Назрул Ислам, посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Шобини Гунасекера, посол Боснии и Герцеговины Иван Орлич.
В завершение глава государства пожелал иностранным дипломатам успехов в их ответственной деятельности.
04.03.2026, 12:00
Назначен руководитель департамента юстиции города Алматы
Ранее он занимал должность руководителя департамента юстиции области Абай
Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно приказу руководителя аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан Сандугаш Ерсейитовой со 2 марта 2026 года Ернар Акселеуұлы Сейдімбек назначен на должность руководителя департамента юстиции города Алматы.
По данным Минюста, ранее Ернар Сейдімбек занимал должность руководителя департамента юстиции области Абай.
04.03.2026, 09:41
В Казахстане 25 новых участков включат в геологоразведку в газовой отрасли
Фото: Минэнерго
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики совместно с АО "НК "QazaqGaz" реализует комплексную программу геологоразведки. В рамках нее 25 новых перспективных участков будут включены в геологоразведку в газовой отрасли, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Нацкомпания в минувшем году расширила портфель активов, заключив пять контрактов на недропользование по участкам Малдыбай, Шалкар, Аккудук, Северный-2 и Саралжын. При этом по трем проектам привлечены стратегические партнеры, а на двух участках работы будут вестись силами профильной дочерней организации", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что значимым этапом стало укрепление международного сотрудничества: подписано соглашение с CNPC, пройдены этапы прямых переговоров, ожидается заключение контракта по участку Северный-1 и начато совместное с компанией Eni изучение участка Каменковский.
Кроме того, в партнерстве с корпорацией Chevron успешно завершена интерпретация данных 3Д-сейсморазведки по участку КТ-III, что позволило перейти к стадии экономической оценки. Параллельно с разведкой новых месторождений подготовлен комплексный отчет по созданию новых подземных хранилищ газа вдоль ключевых магистральных газопроводов для обеспечения энергетической стабильности.
В 2026 году планируется нарастить темпы освоения ресурсной базы, поставив задачу по закреплению 25 новых перспективных участков в программе управления государственным фондом недр", - сообщили в Минэнерго.
Приоритетными направлениями станут подписание полноценных контрактов на недропользование с CNPC по участку Северный-1 и с Chevron по КТ-III, а также переход к активной фазе геолого-геофизических исследований с компанией Eni на участке Каменковский.
География поисковых работ расширится за счет получения трех лицензий на государственное геологическое изучение недр в Центральном Прикаспии, Тенизском и Шу-Сарысуском бассейнах. Наряду с этим компания приступит к детальному анализу перспективности Балхашского осадочного бассейна для уточнения дальнейших программ геологоразведки.
04.03.2026, 09:22
Почти тысяча казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 4 марта в аэропорты Казахстана прибыли рейсы с гражданами Республики Казахстан, возвращенными из стран Ближнего Востока. На сегодняшний день в Казахстан возвращено 946 пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранспорта РК.
Авиакомпанией Air Astana выполнены рейсы из городов Медина и Джидда:
- рейс KC2202 прибыл в Актау в 21.28, на борту 142 пассажира;️
- рейс KC2208 по маршруту Медина - Атырау прибыл в 01.19, 145 пассажиров;️
- рейс KC2206 по маршруту Джидда - Атырау прибыл в 02.50, 174 пассажира;️
- рейс KC2204 по маршруту Джидда - Атырау прибыл в 03.34, 179 пассажиров.
Также авиакомпания SCAT выполняет рейс по маршруту Алматы - Маскат - Алматы на воздушном судне Boeing 767 (порядка 290 кресел).
Работа по возврату граждан Казахстана продолжается", - отметили в ведомстве.
Дополнено. 04.03.2026, 11.22
Как уточнили в КГА, авиакомпания Air Astana в ночь с 3 на 4 марта выполнила 4 репатриационных рейса: Медина - Атырау, Медина - Актау и два рейса Джидда - Атырау. Общее количество пассажиров, вернувшихся в Казахстан, составило 640 человек. Для удобства пассажиров авиакомпания также выполнила два рейса из Атырау в Алматы и один рейс в Астану.
На 4 марта запланировано дополнительно два репатриационных рейса, которые будут реализованы совместно с МИД РК. Вылет из Джидды в Актау в 18.00, прилет в Актау в 01.05+, с последующим прибытием в Алматы в 06.05+. Вылет из Джидды в Атырау в 20.45, прилет в Атырау в 05.05+, с последующим прибытием в Алматы в 09.55+. Везде указано время аэропорта вылета и прилета.
Ранее в МИД РК сообщили, сколько казахстанцев находятся в странах Ближнего Востока.
03.03.2026, 21:52
Почти 500 казахстанцев возвращаются домой из зоны эскалации
Фото: МИД РК
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК совместно с компетентными органами организовало первые эвакуационные рейсы для вывоза граждан из зоны эскалации, сообщили в пресс-службе ведомства.
Запланированы два рейса по маршруту Алматы - Маскат - Алматы. Во вторник утром первая группа в составе 278 казахстанцев направилась наземным транспортом в Маскат в сопровождении сотрудников генерального консульства РК в Дубае. На границе ОАЭ и Омана гражданам оказана консульская поддержка для оперативного прохождения пограничных процедур. Позже по аналогичному маршруту запланирован вылет второй группы из 189 казахстанцев. Таким образом, на родину вернутся 467 граждан Казахстана", - проинформировали в МИД.
Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. В частности, загранучреждениями в Тегеране, Ашхабаде и Горгане обеспечен безопасный пропуск 15 граждан РК через пограничный пункт "Инчебурун" на иранско-туркменской границе. Далее им было оказано содействие в дальнейшем следовании в Актау.
Кроме того, дипломаты в Тегеране и Ереване организовали выезд из Ирана оставшихся 35 сотрудников компании "Заркух", которые пересекли иранско-армянскую границу автобусом.
Сообщается, что дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координировать действия на местах и поддерживать постоянную связь с остальными гражданами до завершения эвакуации.
По данным МИД, в странах Ближнего Востока находится более 8,5 тысячи казахстанцев. В частности, в ОАЭ находятся 3500 граждан, в Саудовской Аравии (КСА) - порядка 3000, в Катаре - около 1500, в Иране - 82 гражданина, в Бахрейне - 168, в Кувейте и Иордании - по 134 гражданина, в Израиле - около 100 человек.
