В Караганде подростки толпой жестоко избили девочку

Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовные дела по долевому строительству ЖК "Оазис", МЖК "R-Club" и ЖК "R-ClubDeluxe" направлены в суд, - Уголовные дела по долевому строительству ЖК "Оазис", МЖК "R-Club" и ЖК "R-ClubDeluxe" направлены в суд, сообщили в прокуратуре Астаны.





В Астане завершено расследование уголовных дел по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство. В суд направлены материалы в отношении группы лиц, действия которых причинили особо крупный ущерб на сумму 8,2 млрд тенге и затронули интересы более 426 семей.





Как установило следствие, организаторы схемы привлекали средства граждан для строительства жилых комплексов "Оазис", R-Club и R-Club Deluxe без получения соответствующих разрешений в нарушение требований законодательства Республики Казахстан.





По данным правоохранительных органов, полученные от дольщиков средства использовались не по целевому назначению, а строительство объектов велось с нарушениями и не в полном объеме.





В целях обеспечения гражданских исков потерпевших по санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых. В частности, под арест попали 10 квартир, 36 земельных участков, 16 нежилых помещений и 49 автомашин.





В отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



