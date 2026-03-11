Казахстан завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр - 2026

Фото: НОК РК, Сали Сабиров и Турар Казангапов

Милан. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В итальянской Вероне прошла торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр. XXV зимние Олимпийские игры прошли с 6 по 22 февраля 2026 года в городах Милане и Кортина-д’Ампеццо в Италии. В крупнейшем старте четырехлетия приняли участие 2917 спортсменов из 94 стран мира, которые разыграли 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.





Финальное шоу прошло на Арена ди Верона - одном из самых узнаваемых исторических амфитеатров Европы, построенном более двух тысяч лет назад и включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые в истории зимних Олимпийских игр церемония закрытия прошла в подобном античном пространстве, превращенном организаторами в современную сцену. Концепция шоу получила название "Beauty in Action" ("Красота в движении") и была посвящена взаимосвязи спорта, искусства и природы. Центральным элементом сцены стала конструкция, означающая символ движения, объединяющего альпийские горные кластеры Игр и равнинные города Италии. Действа также происходили в филармоническом театре Вероны", - сообщили в НОК РК.





В рамках церемонии состоялся парад атлетов, которые торжественно вошли в амфитеатр, символически объединяясь после завершения соревнований.





Отдельно от делегаций прошли знаменосцы всех сборных. Флаг Республики Казахстан пронес фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший в Италии золотую медаль.





В постановке церемонии закрытия приняли участие более 800 артистов, музыкантов и танцоров. Для шоу была создана многоуровневая сцена с LED-покрытием, а создатели костюмов артистов вдохновлялись традициями итальянской оперы. Также организаторы отметили работу волонтеров и сложный путь атлетов.





В числе главных участников культурной программы выступили итальянский певец Акилле Лауро, актриса Бенедетта Поркароли, DJ и продюсер Габри Понте, а также другие артисты. Особое место заняло выступление звезды мирового балета Роберто Болле, возглавившего яркую хореографическую композицию.





Музыкальные и танцевальные номера сопровождались световыми эффектами и использованием исторических тоннелей амфитеатра, откуда появлялись артисты, создавая эффект оживающего памятника истории. Как отметили организаторы, они стремились показать Италию как страну, соединяющую культурное наследие и современность.





По традиции в завершении основной части церемонии был спущен олимпийский флаг, после чего состоялась его передача организаторам следующих зимних Олимпийских игр - Франции. В этой стране пройдут ОИ в 2030 году. Также страна-хозяйка представила презентацию предстоящих Игр под названием "Новый рассвет". Далее под музыку итальянского композитора Людовико Эйнауди погас огонь Олимпиады-2026, находившийся в Милане и Кортине.





Напомним, сборную Казахстана представили 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), выступивших в десяти видах спорта: фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, фристайл-акробатика, фристайл-могул, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон и лыжное двоеборье.





Состав национальной команды отличился широкой географией представительства и стал рекордным за последние четыре олимпийских цикла: спортсмены прибыли из 11 регионов страны - городов Алматы, Астаны и Шымкента, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай. Для сравнения: на зимних Играх 2022 года были представлены 10 регионов, в 2018 году - 9, а в 2014 году - 10", - отметили в Минтуризма и спорта.





В медальном зачете сборная Казахстана с одним золотом расположилась на 19-м месте.









Главным результатом Олимпиады стала золотая медаль Михаила Шайдорова в мужском одиночном фигурном катании, завоеванная 13 февраля. Эта победа стала первой золотой наградой Казахстана на зимних Олимпийских играх за 32 года и первой в истории страны в фигурном катании. Ранее единственной олимпийской медалью Казахстана в этом виде спорта оставалась бронза Дениса Тена на Играх 2014 года, тогда как на Олимпиаде-2022 представители страны в данной дисциплине не участвовали. До нынешнего успеха последняя победа Казахстана на зимних Играх датировалась 1994 годом, когда олимпийским чемпионом стал лыжник Владимир Смирнов", - уточнили в министерстве.





Казахстанские спортсмены продемонстрировали серию конкурентоспособных результатов мирового уровня. В фигурном катании 19-летняя Софья Самоделкина в дебютном выступлении заняла 10-е место, установив личный рекорд по сумме баллов - 207,46, что стало лучшим результатом в истории женского фигурного катания Казахстана на Олимпийских играх.





В конькобежном спорте Надежда Морозова заняла 6-е место на дистанции 3000 метров и 10-е место на дистанции 5000 метров - это лучший результат казахстанских конькобежцев на Олимпиадах с 1998 года. Елизавета Голубева показала 7-й результат на дистанции 1500 метров и вошла в десятку сильнейших на дистанции 3000 метров, а женская командная сборная страны вошла в восьмерку лучших команд Олимпиады.





Также в соревнованиях по конькобежному спорту Евгений Кошкин занял 9-е место на дистанции 500 метров, а во фристайл-акробатике (микст) в командных соревнованиях наши соотечественники стали седьмыми.





Значительного прогресса достигли и представители других дисциплин. В прыжках на лыжах с трамплина 19-летний Илья Мизерных занял 8-е место в соревнованиях на большом трамплине, что стало лучшим результатом казахстанских спортсменов в истории олимпийских выступлений в этом виде спорта.





В шорт-треке Денис Никиша занял 7-е место на дистанции 500 метров, улучшив свой показатель предыдущей Олимпиады. В фристайл-могуле сразу два казахстанца вошли в десятку сильнейших: Анастасия Городко стала восьмой, а Павел Колмаков занял девятое место, существенно улучшив результаты Игр 2022 года.