10.03.2026, 17:56 4376
Казахстан завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр - 2026
Фото: olympic.kz
Рим. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль в лыжных гонках на Паралимпийских играх - 2026 в Италии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Казахстанец показал третий результат в спринте. Финишное время Хамитова - 2:29.9", - говорится в сообщении.
Ранее казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026.
08.03.2026, 18:43 21191
Казахстанский гимнаст завоевал вторую серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку
Фото: olympic.kz
Баку. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Один из лидеров мужской команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал вторую серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Свою вторую серебряную награду казахстанец завоевал в упражнениях на перекладине. Карими в финале получил от судей 15.033 балла, что позволило занять ему второе место", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера Карими показал второй результат в вольных упражнениях. В финале он набрал 14.300 балла, что позволило ему занять второе место.
07.03.2026, 11:12 30591
Казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026
Фото: Минтуризма и спорта РК
Милан. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоялась в Вероне, сообщили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан.
В ведомстве рассказали, что на данных состязаниях примут участие более 600 спортсменов из 56 стран мира. Спортсмены сборной выступят в двух видах спорта. В соревнованиях по парабиатлону и паралыжным гонкам примут участие Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин, а в паралыжных гонках - Нурлан Алимов, Анна Грачёва и Владислав Кобаль.
XIV зимние Паралимпийские игры Милан - Кортина - 2026 пройдут с 6 по 15 марта. Будет разыграно 79 комплектов медалей в паралыжных гонках, парабиатлоне, керлинге на колясках, парасноуборде, горнолыжном спорте и парахоккее.
7 марта на Паралимпийских играх сборная примет участие в соревнованиях по парабиатлону в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км. Честь страны будут защищать Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин.
Напомним, с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо прошли XXV зимние Олимпийские игры. Казахстан на Олимпиаде представляли 36 спортсменов, выступивших примерно в десяти видах спорта, включая лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, фристайл и фигурное катание. По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала одну золотую медаль. Награду стране принес фигурист Михаил Шайдоров, победивший в мужском одиночном катании. В итоговом медальном зачете сборная Казахстана заняла 19-е место.
02.03.2026, 09:48 57016
Казахстанские боксеры завоевали четыре золотые медали на международном турнире в Болгарии
Фото: НОК РК
София. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по боксу отметилась четырьмя золотыми медалями на международном турнире Кубок Странджа в Софии (Болгария), сообщили в пресс-службе НОК РК.
Победителями соревнований стали Даниял Сабит (до 50 кг), Элина Базарова (до 54 кг), Надежда Рябец (до 80 кг) и Валерия Аксенова (свыше 80 кг).
Серебряные награды завоевали Фарух Токтасынов (до 70 кг) и Лаура Есенкельды (до 65 кг).
Бронзовыми призерами турнира стали Анель Сакыш (до 54 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).
Напомним, сборная Казахстана по конькобежному спорту завершила юниорский чемпионат мира с шестью золотыми медалями.
Как сообщалось ранее, в марте в Казахстане впервые пройдет этап Кубка мира по фехтованию на шпаге.
01.03.2026, 19:14 63846
Сборная Казахстана по конькобежному спорту завершила юниорский чемпионат мира с шестью золотыми медалями
Фото: НОК РК
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по конькобежному спорту завершила юниорский чемпионат мира в Инцелле (Германия) с шестью золотыми медалями, сообщает НОК РК.
Последнее золото мирового турнира стране принес Вадим Чебардаков. В заключительный день казахстанец победил в масс-старте. Спортсмен преодолел дистанцию за 5:29.87, набрав при этом 34 спринтерских очка.
Таким образом, сборная Казахстана завершила ЮЧМ с семью медалями. Кристина Шумекова стала первой на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров и в малом многоборье. Также она записала в свой актив серебро на 3000 метров.
Женская сборная выиграла командный спринт. Страну в этой дисциплине представили Кристина Шумекова, Анастасия Беловодова и Варвара Глухова.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира.
01.03.2026, 14:03 64626
Президент поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира по конькобежному спорту
Спортсменка завоевала три золотые медали и титул абсолютной чемпионки мира
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что яркое выступление Кристины Шумековой, завоевавшей три золотые медали и титул абсолютной чемпионки мира, стало по-настоящему историческим событием для всего отечественного спорта.
Глава государства подчеркнул, что выдающийся успех молодой конькобежки - результат ее исключительного таланта, упорного труда, железной дисциплины и несгибаемой воли к победе. Он пожелал Кристине блестящего будущего в большом спорте.
25.02.2026, 15:15 85321
Первое олимпийское золото: Токаев наградил фигуриста Михаила Шайдорова
Фото: Фотор: Акорда
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил чемпиона ХХV зимних Олимпийских игр фигуриста Михаила Шайдорова, сообщает Акорда.
Благодаря триумфу Михаила Шайдорова, завоевавшего золото в фигурном катании, небесно-голубой флаг Казахстана высоко поднялся над олимпийской ареной. Прежде всего, хочу поздравить и искренне поблагодарить Михаила, а также выразить признательность его отцу, тренеру и всем, кто сегодня собрался в Акорде. Мировое признание Михаила - это результат вашего усердного труда и целеустремленности! Под вашим началом он стал выдающимся спортсменом и смог в полной мере раскрыть свой талант. Сегодня Михаилом гордится вся страна, а для молодых ребят он стал настоящим образцом для подражания. Стать олимпийским чемпионом - значит принять вызов и быть готовым пройти сложнейшую дистанцию. Высоких достижений добивается лишь тот, кто неустанно трудится и проявляет железную дисциплину", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что победа Михаила Шайдорова стала грандиозным достижением в летописи отечественного спорта.
Прежде всего, это историческая награда, которую казахстанцы ждали целых 32 года. Во-вторых, это первое олимпийское золото, которое завоевали отечественные фигуристы. В-третьих, весь мир смог убедиться, что в Казахстане есть яркие таланты, которые достойно продолжают славный путь знаменитого фигуриста Дениса Тена. Блестящее выступление Михаила Шайдорова на Олимпиаде - успех исторического значения. Это настоящий триумф, сотворенный нашим соотечественником на льду Кортина д’Ампеццо. Это результат неимоверно упорной работы над собой олимпийского чемпиона, его веры в собственные силы, его любви к такому очень сложному виду спорта, как фигурное катание", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства особо отметил заслуги Станислава Шайдорова, отца и первого тренера олимпийского чемпиона. Касым-Жомарт Токаев также поприветствовал тренера олимпийского чемпиона, выдающегося спортсмена, чемпиона Олимпиады 1994 года, чемпиона мира Алексея Урманова.
Президент заявил, что со стороны государства будут создаваться все условия для развития массового и профессионального спорта. Это является приоритетом государственной политики.
Развитие созидательного потенциала нации стало смысловым стержнем проекта новой Народной Конституции, вынесенной на республиканский референдум. Основной закон призван укрепить фундамент государства, в котором принципы справедливости, законопослушания, бережного отношения к природе, патриотизма станут главной движущей силой прогресса", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Казахстана за высокие спортивные достижения на ХХV зимних Олимпийских играх наградил орденом "Барыс" ІІ степени Михаила Шайдорова, орденом "Достық" ІІ степени - тренера-консультанта Алексея Урманова. Орденом "Құрмет" были отмечены главный тренер национальной сборной команды по фигурному катанию Асем Касанова, тренер по фигурному катанию Станислав Шайдоров, президент Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы.
Напомним, лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026.
23.02.2026, 09:21 105241
В Италии прошла торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр
Фото: НОК РК, Сали Сабиров и Турар Казангапов
Милан. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В итальянской Вероне прошла торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр. XXV зимние Олимпийские игры прошли с 6 по 22 февраля 2026 года в городах Милане и Кортина-д’Ампеццо в Италии. В крупнейшем старте четырехлетия приняли участие 2917 спортсменов из 94 стран мира, которые разыграли 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Финальное шоу прошло на Арена ди Верона - одном из самых узнаваемых исторических амфитеатров Европы, построенном более двух тысяч лет назад и включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые в истории зимних Олимпийских игр церемония закрытия прошла в подобном античном пространстве, превращенном организаторами в современную сцену. Концепция шоу получила название "Beauty in Action" ("Красота в движении") и была посвящена взаимосвязи спорта, искусства и природы. Центральным элементом сцены стала конструкция, означающая символ движения, объединяющего альпийские горные кластеры Игр и равнинные города Италии. Действа также происходили в филармоническом театре Вероны", - сообщили в НОК РК.
В рамках церемонии состоялся парад атлетов, которые торжественно вошли в амфитеатр, символически объединяясь после завершения соревнований.
Отдельно от делегаций прошли знаменосцы всех сборных. Флаг Республики Казахстан пронес фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший в Италии золотую медаль.
В постановке церемонии закрытия приняли участие более 800 артистов, музыкантов и танцоров. Для шоу была создана многоуровневая сцена с LED-покрытием, а создатели костюмов артистов вдохновлялись традициями итальянской оперы. Также организаторы отметили работу волонтеров и сложный путь атлетов.
В числе главных участников культурной программы выступили итальянский певец Акилле Лауро, актриса Бенедетта Поркароли, DJ и продюсер Габри Понте, а также другие артисты. Особое место заняло выступление звезды мирового балета Роберто Болле, возглавившего яркую хореографическую композицию.
Музыкальные и танцевальные номера сопровождались световыми эффектами и использованием исторических тоннелей амфитеатра, откуда появлялись артисты, создавая эффект оживающего памятника истории. Как отметили организаторы, они стремились показать Италию как страну, соединяющую культурное наследие и современность.
По традиции в завершении основной части церемонии был спущен олимпийский флаг, после чего состоялась его передача организаторам следующих зимних Олимпийских игр - Франции. В этой стране пройдут ОИ в 2030 году. Также страна-хозяйка представила презентацию предстоящих Игр под названием "Новый рассвет". Далее под музыку итальянского композитора Людовико Эйнауди погас огонь Олимпиады-2026, находившийся в Милане и Кортине.
Напомним, сборную Казахстана представили 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), выступивших в десяти видах спорта: фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, фристайл-акробатика, фристайл-могул, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон и лыжное двоеборье.
Состав национальной команды отличился широкой географией представительства и стал рекордным за последние четыре олимпийских цикла: спортсмены прибыли из 11 регионов страны - городов Алматы, Астаны и Шымкента, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай. Для сравнения: на зимних Играх 2022 года были представлены 10 регионов, в 2018 году - 9, а в 2014 году - 10", - отметили в Минтуризма и спорта.
В медальном зачете сборная Казахстана с одним золотом расположилась на 19-м месте.
Главным результатом Олимпиады стала золотая медаль Михаила Шайдорова в мужском одиночном фигурном катании, завоеванная 13 февраля. Эта победа стала первой золотой наградой Казахстана на зимних Олимпийских играх за 32 года и первой в истории страны в фигурном катании. Ранее единственной олимпийской медалью Казахстана в этом виде спорта оставалась бронза Дениса Тена на Играх 2014 года, тогда как на Олимпиаде-2022 представители страны в данной дисциплине не участвовали. До нынешнего успеха последняя победа Казахстана на зимних Играх датировалась 1994 годом, когда олимпийским чемпионом стал лыжник Владимир Смирнов", - уточнили в министерстве.
Казахстанские спортсмены продемонстрировали серию конкурентоспособных результатов мирового уровня. В фигурном катании 19-летняя Софья Самоделкина в дебютном выступлении заняла 10-е место, установив личный рекорд по сумме баллов - 207,46, что стало лучшим результатом в истории женского фигурного катания Казахстана на Олимпийских играх.
В конькобежном спорте Надежда Морозова заняла 6-е место на дистанции 3000 метров и 10-е место на дистанции 5000 метров - это лучший результат казахстанских конькобежцев на Олимпиадах с 1998 года. Елизавета Голубева показала 7-й результат на дистанции 1500 метров и вошла в десятку сильнейших на дистанции 3000 метров, а женская командная сборная страны вошла в восьмерку лучших команд Олимпиады.
Также в соревнованиях по конькобежному спорту Евгений Кошкин занял 9-е место на дистанции 500 метров, а во фристайл-акробатике (микст) в командных соревнованиях наши соотечественники стали седьмыми.
Значительного прогресса достигли и представители других дисциплин. В прыжках на лыжах с трамплина 19-летний Илья Мизерных занял 8-е место в соревнованиях на большом трамплине, что стало лучшим результатом казахстанских спортсменов в истории олимпийских выступлений в этом виде спорта.
В шорт-треке Денис Никиша занял 7-е место на дистанции 500 метров, улучшив свой показатель предыдущей Олимпиады. В фристайл-могуле сразу два казахстанца вошли в десятку сильнейших: Анастасия Городко стала восьмой, а Павел Колмаков занял девятое место, существенно улучшив результаты Игр 2022 года.
22.02.2026, 19:27 115636
Казахстан завершил выступление на Олимпийских играх
Фото: НОК РК
Милан. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завершила выступление на зимних Олимпийских играх - 2026 в Италии, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.
Последней гонкой для наших атлетов стал женский масс-старт на 50 километров классическим ходом, в котором приняли участие лыжницы Надежда Степашкина и Анна Мельник. Надежда Степашкина показала 32-й результат. Анна Мельник не смогла финишировать, так как лидер гонки обошла казахстанку на круг", - говорится в сообщении.
Победу одержала Эбба Андерссон (Швеция). Серебряную медаль завоевала Хейди Венг (Норвегия). Надя Келин (Швейцария) поднялась на третью ступень пьедестала.
Таким образом, сборная Казахстана официально завершила соревновательную программу на Играх в Италии. Всего нашу страну представили 36 спортсменов в десяти видах спорта.
На Олимпийских играх - 2026 Казахстан завоевал одну золотую медаль. Единственную награду стране принес Михаил Шайдоров, ставший первым в фигурном катании. Нескольким представителям сборной Казахстана удалось попасть в топ-10 Олимпиады.
Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля состоится церемония закрытия Олимпиады-2026.
