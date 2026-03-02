01.03.2026, 14:03 9241
Президент поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира по конькобежному спорту
Спортсменка завоевала три золотые медали и титул абсолютной чемпионки мира
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что яркое выступление Кристины Шумековой, завоевавшей три золотые медали и титул абсолютной чемпионки мира, стало по-настоящему историческим событием для всего отечественного спорта.
Глава государства подчеркнул, что выдающийся успех молодой конькобежки - результат ее исключительного таланта, упорного труда, железной дисциплины и несгибаемой воли к победе. Он пожелал Кристине блестящего будущего в большом спорте.
новости по теме
02.03.2026, 09:48 1876
Казахстанские боксеры завоевали четыре золотые медали на международном турнире в Болгарии
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
София. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по боксу отметилась четырьмя золотыми медалями на международном турнире "Кубок Странджа" в Софии (Болгария), сообщили в пресс-службе НОК РК.
Победителями соревнований стали Даниял Сабит (до 50 кг), Элина Базарова (до 54 кг), Надежда Рябец (до 80 кг) и Валерия Аксенова (свыше 80 кг).
Серебряные награды завоевали Фарух Токтасынов (до 70 кг) и Лаура Есенкельды (до 65 кг).
Бронзовыми призерами турнира стали Анель Сакыш (до 54 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).
Напомним, сборная Казахстана по конькобежному спорту завершила юниорский чемпионат мира с шестью золотыми медалями.
Как сообщалось ранее, в марте в Казахстане впервые пройдет этап Кубка мира по фехтованию на шпаге.
01.03.2026, 19:14 8461
Сборная Казахстана по конькобежному спорту завершила юниорский чемпионат мира с шестью золотыми медалями
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по конькобежному спорту завершила юниорский чемпионат мира в Инцелле (Германия) с шестью золотыми медалями, сообщает НОК РК.
Последнее золото мирового турнира стране принес Вадим Чебардаков. В заключительный день казахстанец победил в масс-старте. Спортсмен преодолел дистанцию за 5:29.87, набрав при этом 34 спринтерских очка.
Таким образом, сборная Казахстана завершила ЮЧМ с семью медалями. Кристина Шумекова стала первой на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров и в малом многоборье. Также она записала в свой актив серебро на 3000 метров.
Женская сборная выиграла командный спринт. Страну в этой дисциплине представили Кристина Шумекова, Анастасия Беловодова и Варвара Глухова.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира.
25.02.2026, 15:15 29936
Первое олимпийское золото: Токаев наградил фигуриста Михаила Шайдорова
Фото: Фотор: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил чемпиона ХХV зимних Олимпийских игр фигуриста Михаила Шайдорова, сообщает Акорда.
Благодаря триумфу Михаила Шайдорова, завоевавшего золото в фигурном катании, небесно-голубой флаг Казахстана высоко поднялся над олимпийской ареной. Прежде всего, хочу поздравить и искренне поблагодарить Михаила, а также выразить признательность его отцу, тренеру и всем, кто сегодня собрался в Акорде. Мировое признание Михаила - это результат вашего усердного труда и целеустремленности! Под вашим началом он стал выдающимся спортсменом и смог в полной мере раскрыть свой талант. Сегодня Михаилом гордится вся страна, а для молодых ребят он стал настоящим образцом для подражания. Стать олимпийским чемпионом - значит принять вызов и быть готовым пройти сложнейшую дистанцию. Высоких достижений добивается лишь тот, кто неустанно трудится и проявляет железную дисциплину", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что победа Михаила Шайдорова стала грандиозным достижением в летописи отечественного спорта.
Прежде всего, это историческая награда, которую казахстанцы ждали целых 32 года. Во-вторых, это первое олимпийское золото, которое завоевали отечественные фигуристы. В-третьих, весь мир смог убедиться, что в Казахстане есть яркие таланты, которые достойно продолжают славный путь знаменитого фигуриста Дениса Тена. Блестящее выступление Михаила Шайдорова на Олимпиаде - успех исторического значения. Это настоящий триумф, сотворенный нашим соотечественником на льду Кортина д’Ампеццо. Это результат неимоверно упорной работы над собой олимпийского чемпиона, его веры в собственные силы, его любви к такому очень сложному виду спорта, как фигурное катание", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства особо отметил заслуги Станислава Шайдорова, отца и первого тренера олимпийского чемпиона. Касым-Жомарт Токаев также поприветствовал тренера олимпийского чемпиона, выдающегося спортсмена, чемпиона Олимпиады 1994 года, чемпиона мира Алексея Урманова.
Президент заявил, что со стороны государства будут создаваться все условия для развития массового и профессионального спорта. Это является приоритетом государственной политики.
Развитие созидательного потенциала нации стало смысловым стержнем проекта новой Народной Конституции, вынесенной на республиканский референдум. Основной закон призван укрепить фундамент государства, в котором принципы справедливости, законопослушания, бережного отношения к природе, патриотизма станут главной движущей силой прогресса", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Казахстана за высокие спортивные достижения на ХХV зимних Олимпийских играх наградил орденом "Барыс" ІІ степени Михаила Шайдорова, орденом "Достық" ІІ степени - тренера-консультанта Алексея Урманова. Орденом "Құрмет" были отмечены главный тренер национальной сборной команды по фигурному катанию Асем Касанова, тренер по фигурному катанию Станислав Шайдоров, президент Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы.
Напомним, лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026.
23.02.2026, 09:21 49856
В Италии прошла торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр
Фото: НОК РК, Сали Сабиров и Турар Казангапов
Рассказать друзьям
Милан. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В итальянской Вероне прошла торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр. XXV зимние Олимпийские игры прошли с 6 по 22 февраля 2026 года в городах Милане и Кортина-д’Ампеццо в Италии. В крупнейшем старте четырехлетия приняли участие 2917 спортсменов из 94 стран мира, которые разыграли 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Финальное шоу прошло на Арена ди Верона - одном из самых узнаваемых исторических амфитеатров Европы, построенном более двух тысяч лет назад и включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые в истории зимних Олимпийских игр церемония закрытия прошла в подобном античном пространстве, превращенном организаторами в современную сцену. Концепция шоу получила название "Beauty in Action" ("Красота в движении") и была посвящена взаимосвязи спорта, искусства и природы. Центральным элементом сцены стала конструкция, означающая символ движения, объединяющего альпийские горные кластеры Игр и равнинные города Италии. Действа также происходили в филармоническом театре Вероны", - сообщили в НОК РК.
В рамках церемонии состоялся парад атлетов, которые торжественно вошли в амфитеатр, символически объединяясь после завершения соревнований.
Отдельно от делегаций прошли знаменосцы всех сборных. Флаг Республики Казахстан пронес фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший в Италии золотую медаль.
В постановке церемонии закрытия приняли участие более 800 артистов, музыкантов и танцоров. Для шоу была создана многоуровневая сцена с LED-покрытием, а создатели костюмов артистов вдохновлялись традициями итальянской оперы. Также организаторы отметили работу волонтеров и сложный путь атлетов.
В числе главных участников культурной программы выступили итальянский певец Акилле Лауро, актриса Бенедетта Поркароли, DJ и продюсер Габри Понте, а также другие артисты. Особое место заняло выступление звезды мирового балета Роберто Болле, возглавившего яркую хореографическую композицию.
Музыкальные и танцевальные номера сопровождались световыми эффектами и использованием исторических тоннелей амфитеатра, откуда появлялись артисты, создавая эффект оживающего памятника истории. Как отметили организаторы, они стремились показать Италию как страну, соединяющую культурное наследие и современность.
По традиции в завершении основной части церемонии был спущен олимпийский флаг, после чего состоялась его передача организаторам следующих зимних Олимпийских игр - Франции. В этой стране пройдут ОИ в 2030 году. Также страна-хозяйка представила презентацию предстоящих Игр под названием "Новый рассвет". Далее под музыку итальянского композитора Людовико Эйнауди погас огонь Олимпиады-2026, находившийся в Милане и Кортине.
Напомним, сборную Казахстана представили 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), выступивших в десяти видах спорта: фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, фристайл-акробатика, фристайл-могул, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон и лыжное двоеборье.
Состав национальной команды отличился широкой географией представительства и стал рекордным за последние четыре олимпийских цикла: спортсмены прибыли из 11 регионов страны - городов Алматы, Астаны и Шымкента, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай. Для сравнения: на зимних Играх 2022 года были представлены 10 регионов, в 2018 году - 9, а в 2014 году - 10", - отметили в Минтуризма и спорта.
В медальном зачете сборная Казахстана с одним золотом расположилась на 19-м месте.
Главным результатом Олимпиады стала золотая медаль Михаила Шайдорова в мужском одиночном фигурном катании, завоеванная 13 февраля. Эта победа стала первой золотой наградой Казахстана на зимних Олимпийских играх за 32 года и первой в истории страны в фигурном катании. Ранее единственной олимпийской медалью Казахстана в этом виде спорта оставалась бронза Дениса Тена на Играх 2014 года, тогда как на Олимпиаде-2022 представители страны в данной дисциплине не участвовали. До нынешнего успеха последняя победа Казахстана на зимних Играх датировалась 1994 годом, когда олимпийским чемпионом стал лыжник Владимир Смирнов", - уточнили в министерстве.
Казахстанские спортсмены продемонстрировали серию конкурентоспособных результатов мирового уровня. В фигурном катании 19-летняя Софья Самоделкина в дебютном выступлении заняла 10-е место, установив личный рекорд по сумме баллов - 207,46, что стало лучшим результатом в истории женского фигурного катания Казахстана на Олимпийских играх.
В конькобежном спорте Надежда Морозова заняла 6-е место на дистанции 3000 метров и 10-е место на дистанции 5000 метров - это лучший результат казахстанских конькобежцев на Олимпиадах с 1998 года. Елизавета Голубева показала 7-й результат на дистанции 1500 метров и вошла в десятку сильнейших на дистанции 3000 метров, а женская командная сборная страны вошла в восьмерку лучших команд Олимпиады.
Также в соревнованиях по конькобежному спорту Евгений Кошкин занял 9-е место на дистанции 500 метров, а во фристайл-акробатике (микст) в командных соревнованиях наши соотечественники стали седьмыми.
Значительного прогресса достигли и представители других дисциплин. В прыжках на лыжах с трамплина 19-летний Илья Мизерных занял 8-е место в соревнованиях на большом трамплине, что стало лучшим результатом казахстанских спортсменов в истории олимпийских выступлений в этом виде спорта.
В шорт-треке Денис Никиша занял 7-е место на дистанции 500 метров, улучшив свой показатель предыдущей Олимпиады. В фристайл-могуле сразу два казахстанца вошли в десятку сильнейших: Анастасия Городко стала восьмой, а Павел Колмаков занял девятое место, существенно улучшив результаты Игр 2022 года.
22.02.2026, 19:27 62136
Казахстан завершил выступление на Олимпийских играх
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завершила выступление на зимних Олимпийских играх - 2026 в Италии, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.
Последней гонкой для наших атлетов стал женский масс-старт на 50 километров классическим ходом, в котором приняли участие лыжницы Надежда Степашкина и Анна Мельник. Надежда Степашкина показала 32-й результат. Анна Мельник не смогла финишировать, так как лидер гонки обошла казахстанку на круг", - говорится в сообщении.
Победу одержала Эбба Андерссон (Швеция). Серебряную медаль завоевала Хейди Венг (Норвегия). Надя Келин (Швейцария) поднялась на третью ступень пьедестала.
Таким образом, сборная Казахстана официально завершила соревновательную программу на Играх в Италии. Всего нашу страну представили 36 спортсменов в десяти видах спорта.
На Олимпийских играх - 2026 Казахстан завоевал одну золотую медаль. Единственную награду стране принес Михаил Шайдоров, ставший первым в фигурном катании. Нескольким представителям сборной Казахстана удалось попасть в топ-10 Олимпиады.
Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля состоится церемония закрытия Олимпиады-2026.
22.02.2026, 18:59 61301
НОК Казахстана и Китая обсудили сотрудничество на встрече в Милане Дополнено
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Милане состоялась рабочая встреча руководства национальных олимпийских комитетов Казахстана и Китая, сообщает пресс-служба НОК РК.
Казахстанскую сторону представили президент Геннадий Головкин и генеральный секретарь Алимжан Акаев. В делегацию НОК Китая вошли глава организации Гао Чжидан и генеральный секретарь У Цзянь.
Участники подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений и отметили важность устойчивого взаимодействия в олимпийском движении и со странами Азиатского региона.
В числе приоритетов обсудили совместные учебно-тренировочные сборы по женскому боксу, а также по прыжкам в воду среди мужчин и женщин.
В ходе встречи китайская сторона отметила заметные успехи на международной арене. В частности, были отмечены результаты Михаила Шайдорова, который завоевал олимпийское золото в фигурном катании.
Также представители НОК Китая отдельно поздравили Казахстан с тем, что Алматы примет Азиатские зимние игры 2029 года, подчеркнув удобство локации и высокий престиж соревнований для региона.
Было отмечено, что Казахстан принимает эстафету проведения Игр после Харбина, что рассматривается как важный сигнал доверия со стороны азиатского спортивного сообщества.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению прямого диалога и реализации совместных инициатив по линии олимпийского движения, в том числе в части подготовки спортсменов и расширения практического взаимодействия между профильными структурами двух стран.
Дополнено 22.02.2026, 19.05
Президент НОК РК Геннадий Головкин встретился с Джеки Чаном в Милане. Глава комитета опубликовал совместное фото, на котором знаменитый актер запечатлен в казахском национальном чапане.
В НОК также поделились видео встречи Джеки Чана и казахстанского фигуриста, чемпиона Олимпиады - 2026 Михаила Шайдорова.
22.02.2026, 11:34 66381
Как выступили казахстанцы в предпоследний день Олимпиады-2026 Дополнено
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В предпоследний соревновательный день зимних Олимпийских игр - 2026 в Италии казахстанские спортсмены выступили в фристайл-акробатике, лыжных гонках и конькобежном спорте, однако остались без медалей, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
В фристайл-акробатике состоялся первый финал среди смешанных команд. Сборную Казахстана представили Аяна Жолдас, Асылхан Асан и Роман Иванов. В сумме команда набрала 213,93 балла и заняла седьмое место. В суперфинал вышли сборные США, Китая, Австралии и Швейцарии. Таким образом, казахстанские фристайлисты завершили выступление на Олимпиаде.
В лыжных гонках прошел "королевский" масс-старт на 50 километров классическим стилем. Казахстан представляли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. Башмаков сошел с дистанции после 12,6 км, Муратбеков также не финишировал, уступив круг лидерам. Победу одержал Йоханнес Клебо, для которого это золото стало шестым на Олимпиаде.
В конькобежном спорте Елизавета Голубева выступила в масс-старте и дошла до финального раунда, где заняла 16-е место. Ранее спортсменка стала седьмой на дистанции 1500 метров. Масс-старт стал заключительной дисциплиной в этом виде программы на ОИ-2026 в Италии.
Дополнено 22.02.2026, 13.30
Сегодня, 22 февраля, состоится последний день зимних Олимпийских игр - 2026 в Италии.
От сборной Казахстана выступят две спортсменки.
В 14.00 в лыжных гонках в женском масс-старте выступят Надежда Степашкина и Анна Мельник.
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр - 2026 начнется в 00.30. Трансляцию можно будет посмотреть здесь.
21.02.2026, 09:45 76966
Как выступили казахстанцы в 14-й день Олимпийских игр - 2026 в Италии
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Зимних Олимпийских играх - 2026 в Италии 20 февраля казахстанские спортсмены выступили в соревнованиях по шорт-треку, конькобежному спорту и фристайл-акробатике, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.
В женском шорт-треке на дистанции 1500 метров Казахстан в четвертьфинале представляли Яна Хан и Ольга Тихонова. Для выхода в полуфинал необходимо было занять 1-3 места в своем забеге, а также сохранялся шанс пройти дальше по времени - в 1/2 финала выходили три лучшие спортсменки, показавшие четвертый результат.
Яна Хан финишировала пятой в своем четвертьфинале и завершила выступление. Ольга Тихонова была четвертой, но ее результата не хватило, чтобы преодолеть раунд.
Женская команда Казахстана по конькобежному спорту выступила на дистанции 1500 метров.
Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Арина Ильященко представили сборную в этом виде программы. Лучший результат среди казахстанок показала Голубева - 1:54.86 и седьмое место. Морозова стала 12-й (1:54.86), Ильященко - 24-й (1:58.43).
Также завершился квалификационный раунд в мужской фристайл-акробатике. Казахстанскую сборную представляли Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Райымкулов, Роман Иванов и Асылхан Асан. Для выхода в финал необходимо было попасть в число 12 сильнейших по итогам двух квалификаций.
Лучший результат среди казахстанцев показал Роман Иванов - 105,75 балла, что позволило ему занять 13-е место в общем зачете. Шерзод Хаширбаев с 98,67 балла расположился на 16-й позиции. Асылхан Асан (93,21) стал 18-м, а Динмухаммед Райымкулов (90,50) - 19-м.
Таким образом, казахстанские спортсмены не смогли выйти в финал.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.03.2026, 10:06Цены на нефть выросли на фоне военной операции против Ирана 02.03.2026, 09:132891Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ 02.03.2026, 11:062261Казахстан значительно увеличит добычу угля 02.03.2026, 09:481696Казахстанские боксеры завоевали четыре золотые медали на международном турнире в Болгарии 24.02.2026, 18:56482031ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30397331Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 25.02.2026, 20:55289861В Алматы не планируют строительство многоуровневых парковок 24.02.2026, 12:00279586Сирены включат в Алматы в среду 25.02.2026, 13:25255381Депутат потребовал проверить связи казахстанских чиновников с Джеффри Эпштейном 03.02.2026, 11:582123486В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:002123066Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:022122646Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:352121086В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:262107141Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?