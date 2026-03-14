МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд встреч
Фото: gov.kz
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч за рубежом и обсудили сотрудничество в различных сферах, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, посол Казахстана в Малайзии Булат Сугурбаев провел встречу с министром инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Джохари бин Абдул Гани. Посол отметил значительный прирост торговли между двумя странами, который по итогам 2025 года увеличился на 53%, до $221 млн.
Стороны обсудили развитие механизмов двустороннего взаимодействия, включая проведение очередного заседания совместного торгово-экономического комитета и активизацию делового совета "Казахстан - Малайзия". Отдельное внимание было уделено вопросам транспортно-логистического сотрудничества. Сугурбаев подчеркнул стратегическую роль Казахстана как транзитного узла между Азией и Европой, в том числе в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Между тем состоялась встреча посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с министром экономики Республики Армения Геворгом Папояном, в ходе которой были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития и укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов взаимной торговли и расширения номенклатуры товаров, а также активизации инвестиционного взаимодействия между деловыми кругами двух стран.
Также в рамках развития межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Таиландом состоялся визит посла РК в Таиланде Маргулана Баймухана в провинцию Аюттхая. В ходе визита посол Маргулан Баймухан провел встречу с губернатором провинции Аюттхая Чаванином Вонгсатитчираканом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-тайского сотрудничества, а также вопросы развития межрегиональных связей и экономического взаимодействия.
Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков провел встречи с профессорско-преподавательским составом и казахстанскими студентами ведущих высших учебных заведений Татарстана, посвященные предстоящему референдуму по проекту новой Конституции Казахстана. Казахский дипломат информировал о масштабных конституционных реформах, проводимых в Казахстане с целью создания более эффективной и прозрачной системы государственного управления. Предлагаемая конституционная реформа является логическим продолжением последовательных политических преобразований главы государства.
В одном из ведущих университетов Индии в Джавахарлал Неру университете состоялся круглый стол на тему Constitutional Reform and Democratic Transformation in Kazakhstan: Implications for Governance and Kazakhstan-India Relations. Мероприятие прошло по инициативе посольства Республики Казахстан в Республике Индия и было организовано совместно с университетом. В ходе мероприятия выступил посол Республики Казахстан в Республике Индия Азамат Ескараев, он рассказал о проводимых в Казахстане политических и институциональных реформах, направленных на модернизацию политической системы, укрепление демократических институтов и развитие принципов верховенства закона. Посол также отметил значение общенационального референдума по вопросам конституционных изменений, который состоится 15 марта, подчеркнув его роль в дальнейшем развитии политической системы страны.
Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев встретился с бывшим премьер-министром Японии Фумио Кишидой, возглавляющим Штаб Либерально-демократической партии по стратегии роста. Стороны обсудили политические и экономические реформы в Казахстане, меры по улучшению инвестиционного климата и развитие сотрудничества в сферах логистики, экологии, искусственного интеллекта и цифровых технологий. Кишида подчеркнул намерение Японии реализовать договоренности, достигнутые по итогам визита президента Касым-Жомарта Токаева в Токио и саммита "Центральная Азия - Япония" в декабре 2025 года. Во встрече также участвовал спецпредставитель МИД Японии по Центральной Азии Масаки Ишикава.
Посол Казахстана в ОАЭ Рауан Жумабек встретился с заместителем председателя Совета директоров Агентства по охране окружающей среды Абу-Даби Мухаммедом бен Ахмедом Аль-Бауарди. Дипломат передал приглашение министра экологии РК Ерлана Нысанбаева на Региональный экологический саммит, который пройдет 22-24 апреля в Астане, а также рассказал об инициативе президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации. Стороны обсудили сотрудничество в экологической и водной повестке, включая подготовку к III Водной конференции ООН в Абу-Даби в декабре 2026 года, и подтвердили готовность расширять взаимодействие в сфере устойчивого управления природными ресурсами.
В рамках 69-й сессии комиссии ООН по наркотическим средствам делегация Казахстана провела сайд-ивент "Цифровой щит", посвященный роли инновационных технологий в выявлении незаконного оборота наркотиков и отмывания доходов. Представители Генеральной прокуратуры, МВД и Агентства по финансовому мониторингу рассказали о цифровой трансформации системы контроля над наркотиками, применении аналитических систем и отслеживании подозрительных транзакций, в том числе с использованием виртуальных активов. Участники также отметили важность международного сотрудничества и вклада гражданского общества в профилактику наркопреступности.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с генеральным директором Финского института государственного управления HAUS Кьёсти Вякевяйненом. Стороны обсудили проводимые в Казахстане политические реформы, цифровизацию госуслуг, внедрение новых технологий и развитие сотрудничества в сфере государственного управления. Также был рассмотрен предстоящий международный форум GOVHR FORUM 2.0, который пройдет 19 июня 2026 года в Астане, и подтверждена заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия.
Посол Казахстана в Эстонии Алтай Кульгинов принял участие в круглом столе "Дилемма ядерного сдерживания", организованном совместно с Таллиннским университетом. В ходе выступления он представил опыт Казахстана по отказу от ядерного оружия и закрытию Семипалатинского полигона, подчеркнув приверженность страны идее мира без ядерной угрозы, которую последовательно продвигает президент Касым-Жомарт Токаев. Участники встречи также обсудили вопросы международной безопасности и роль академического сообщества в продвижении идей мира.
Посол Казахстана в Кении и постоянный представитель РК при ООН в Найроби Барлыбай Садыков принял участие в брифинге секретариата ООН по окружающей среде, посвящённом инициативе ООН-80. Он представил инициативу Казахстана по созданию международной водной организации в рамках ООН, подчеркнув важность воды для экологической устойчивости, социальной стабильности и экономического развития. Также было отмечено, что обсуждение будущей консолидации мандата ООН по водным ресурсам продолжится на Региональном экологическом саммите в Астане 22-24 апреля 2026 года.
Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов встретился с министром водного хозяйства Шавкатом Хамраевым для обсуждения двустороннего сотрудничества в сфере водных ресурсов в рамках предстоящего Регионального экологического саммита и заседания Международного фонда спасения Арала. Стороны подчеркнули важность подписания соглашения о совместном управлении трансграничными водными объектами, необходимость запуска Рабочей группы по прогнозированию водности рек, а также обсудили инициативу президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации при ООН. Хамраев подтвердил участие Узбекистана в мероприятиях саммита, выразил готовность поддерживать инициативы Казахстана и высоко оценил водосберегающие технологии и уровень доверия между странами.
Посол Казахстана в Бельгии и Люксембурге Роман Василенко вручил верительные грамоты Великому Герцогу Люксембурга Гийому. В ходе аудиенции обсуждались политические и социально-экономические преобразования в Казахстане, предстоящий республиканский референдум и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой сферах. Великий Герцог передал наилучшие пожелания президенту Касым‑Жомарту Токаеву и подчеркнул заинтересованность Люксембурга в укреплении взаимодействия с Казахстаном.