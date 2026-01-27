КНБ Казахстана раскрыл схему фиктивного производства медизделий   

Фото: Polisia.kz

Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищениях грузов из контейнеров железнодорожных составов, сообщает Polisia.kz





В апреле 2025 года транспортные полицейские задержали шестерых человек, жителей Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. С августа 2024 года по апрель 2025 года злоумышленники систематически совершали кражи грузов из контейнеров, следовавших по международному маршруту КНР - Европа.





В ходе досудебного расследования доказана причастность группы к четырем эпизодам краж. Предметами хищения стали камеры видеонаблюдения, детские коляски и автомобильные запчасти.





Общая сумма ущерба, причиненного владельцам грузов, превысила 212 млн тенге.





Причиненный материальный ущерб полностью возмещен. Вина всех участников группы полностью доказана. По решению суда каждому назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы", - рассказали в полиции.