13.03.2026, 13:46 122736
В Алматы не будут изымать ряд земельных участков для госнужд
Акимат принял соответствующее постановление
Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат города Алматы принял постановление "О прекращении принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд", передает корреспондент агентства.
Прекратить процедуру принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных западнее улицы Северное кольцо Алатауского района города Алматы для строительства отстойно-разворотной площадки", - говорится в документе.
По данным СМИ, речь идет о 31 земельном участке.
Напомним, в 2025 сообщалось, что акимат города Алматы постановил начать принудительное отчуждение земельных участков и другого недвижимого имущества в связи с государственными нуждами. Стало известно, что изъятию подлежит 81 участок в Алатауском районе города, от проспекта Рыскулова до границы города, для прокладки улицы Тлендиева.
14.03.2026, 09:10 25476
В Казахстане проходит день тишины перед референдумом
Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 14 марта, в Казахстане проходит день тишины перед референдумом, сообщает Kazakhstan Today.
По закону РК, в этот день, а также в день референдума полностью запрещена какая-либо агитация. Также в день голосования запрещается проведение опроса общественного мнения в помещении для голосования.
Ранее об этом предупредила Генеральная прокуратура РК, ссылаясь на 7-ю статью Конституции.
Проведение агитации заканчивается в 00.00 часов 14 марта 2026 года. При этом в предшествующий день и в день проведения республиканского референдума, то есть 14 и 15 марта 2026 года, указанная агитация запрещена. Не допускается также опубликование в средствах массовой информации, на онлайн-платформах результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов референдума, иных исследований, связанных с референдумом", - сообщило ведомство.
В Генпрокуратуре уведомили, что нарушение приведенных правовых требований влечет за собой административную ответственность, и призвали всех участников референдума соблюдать закон.
Председатель ЦИК Нурлан Абдиров также напомнил, что в день тишины невозможна никакая агитация.
Если есть какие-то вывешенные материалы, то их не скрывают. Но нельзя, например, репостить их в социальных сетях. То есть нельзя проводить какую-либо активную работу", - заявил он ранее на брифинге.
С просьбой не распространять фейковые сообщения и намеренные вбросы к казахстанцам обратилось МВД Казахстана.
Сегодня с развитием цифровых технологий, нейросетей и генеративного искусственного интеллекта создавать и распространять фейковый контент стало значительно проще. За короткое время любой пользователь может сделать убедительные материалы, способные вводить людей в заблуждение", - заявили в министерстве.
Там подчеркнули, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Напомним, референдум по новой Конституции пройдет в Казахстане 15 марта. С текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться здесь.
13.03.2026, 19:54 80201
Казахстан подтвердил приверженность гендерному равенству на 70-й сессии комиссии ООН по положению женщин
Нью-Йорк. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская делегация во главе с председателем Конституционного суда Эльвирой Азимовой приняла участие в работе 70-й сессии комиссии ООН по положению женщин, сообщает пресс-служба суда.
В ходе общих дискуссий комиссии Эльвира Азимова представила опыт Казахстана по укреплению правовых и институциональных механизмов, обеспечивающих гендерное равенство, а также расширение прав и возможностей женщин. В своем выступлении председатель Конституционного суда подчеркнула значение устойчивого развития, роли правосудия и комплексного подхода к защите прав женщин на всех уровнях государственной политики", - проинформировали в пресс-службе.
В рамках участия в министерском круглом столе на тему "Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех пожилых женщин" было акцентировано внимание на практических инициативах Казахстана, направленных на поддержку пожилых женщин, повышение их социальной активности, а также обеспечение равного доступа к правовой защите и социальным услугам.
Выступления казахстанской делегации в ходе сессии комиссии подчеркнули приверженность страны реализации международных обязательств в области гендерного равенства, активному участию в обмене опытом и продвижению глобальных практик по защите прав женщин всех возрастов, включая пожилых женщин", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках визита Эльвира Азимова провела встречу с администратором программы развития ООН Александром Де Кроо. Стороны обсудили укрепление международного сотрудничества в области продвижения гендерного равенства, а также роль регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы как ключевого хаба для реализации программ устойчивого развития и расширения партнерской координации в Центральной Азии.
Казахстанская делегация также представила инициативы по продвижению гендерного равенства. Обсуждались вопросы устойчивого финансирования для поддержки женщин и девочек, использование цифровых технологий для расширения доступа женщин к правосудию с учетом защиты персональных данных и этических аспектов, а также гендерно ориентированное управление природными ресурсами и обеспечение доступа к правосудию для женщин и местных сообществ в условиях энергетического перехода.
13.03.2026, 19:27 82556
Глава государства поздравил Ербола Хамитова с золотой медалью на Паралимпиаде
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил биатлониста Ербола Хамитова с завоеванием золотой медали на Паралимпийских играх в Италии, сообщает пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.
В поздравлении отмечается, что благодаря упорному труду и силе духа спортсмен прошел сложный путь и добился выдающегося результата, достойного глубокого уважения.
Президент пожелал Ерболу Хамитову новых ярких побед, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии", - говорится в сообщении.
Ранее знаменосец сборной команды Казахстана стал бронзовым призером в лыжных гонках на Паралимпиаде.
13.03.2026, 17:56 120806
МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд встреч
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч за рубежом и обсудили сотрудничество в различных сферах, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, посол Казахстана в Малайзии Булат Сугурбаев провел встречу с министром инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Джохари бин Абдул Гани. Посол отметил значительный прирост торговли между двумя странами, который по итогам 2025 года увеличился на 53%, до $221 млн.
Стороны обсудили развитие механизмов двустороннего взаимодействия, включая проведение очередного заседания совместного торгово-экономического комитета и активизацию делового совета "Казахстан - Малайзия". Отдельное внимание было уделено вопросам транспортно-логистического сотрудничества. Сугурбаев подчеркнул стратегическую роль Казахстана как транзитного узла между Азией и Европой, в том числе в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Между тем состоялась встреча посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с министром экономики Республики Армения Геворгом Папояном, в ходе которой были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития и укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов взаимной торговли и расширения номенклатуры товаров, а также активизации инвестиционного взаимодействия между деловыми кругами двух стран.
Также в рамках развития межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Таиландом состоялся визит посла РК в Таиланде Маргулана Баймухана в провинцию Аюттхая. В ходе визита посол Маргулан Баймухан провел встречу с губернатором провинции Аюттхая Чаванином Вонгсатитчираканом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-тайского сотрудничества, а также вопросы развития межрегиональных связей и экономического взаимодействия.
Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков провел встречи с профессорско-преподавательским составом и казахстанскими студентами ведущих высших учебных заведений Татарстана, посвященные предстоящему референдуму по проекту новой Конституции Казахстана. Казахский дипломат информировал о масштабных конституционных реформах, проводимых в Казахстане с целью создания более эффективной и прозрачной системы государственного управления. Предлагаемая конституционная реформа является логическим продолжением последовательных политических преобразований главы государства.
В одном из ведущих университетов Индии в Джавахарлал Неру университете состоялся круглый стол на тему Constitutional Reform and Democratic Transformation in Kazakhstan: Implications for Governance and Kazakhstan-India Relations. Мероприятие прошло по инициативе посольства Республики Казахстан в Республике Индия и было организовано совместно с университетом. В ходе мероприятия выступил посол Республики Казахстан в Республике Индия Азамат Ескараев, он рассказал о проводимых в Казахстане политических и институциональных реформах, направленных на модернизацию политической системы, укрепление демократических институтов и развитие принципов верховенства закона. Посол также отметил значение общенационального референдума по вопросам конституционных изменений, который состоится 15 марта, подчеркнув его роль в дальнейшем развитии политической системы страны.
Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев встретился с бывшим премьер-министром Японии Фумио Кишидой, возглавляющим Штаб Либерально-демократической партии по стратегии роста. Стороны обсудили политические и экономические реформы в Казахстане, меры по улучшению инвестиционного климата и развитие сотрудничества в сферах логистики, экологии, искусственного интеллекта и цифровых технологий. Кишида подчеркнул намерение Японии реализовать договоренности, достигнутые по итогам визита президента Касым-Жомарта Токаева в Токио и саммита "Центральная Азия - Япония" в декабре 2025 года. Во встрече также участвовал спецпредставитель МИД Японии по Центральной Азии Масаки Ишикава.
Посол Казахстана в ОАЭ Рауан Жумабек встретился с заместителем председателя Совета директоров Агентства по охране окружающей среды Абу-Даби Мухаммедом бен Ахмедом Аль-Бауарди. Дипломат передал приглашение министра экологии РК Ерлана Нысанбаева на Региональный экологический саммит, который пройдет 22-24 апреля в Астане, а также рассказал об инициативе президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации. Стороны обсудили сотрудничество в экологической и водной повестке, включая подготовку к III Водной конференции ООН в Абу-Даби в декабре 2026 года, и подтвердили готовность расширять взаимодействие в сфере устойчивого управления природными ресурсами.
В рамках 69-й сессии комиссии ООН по наркотическим средствам делегация Казахстана провела сайд-ивент "Цифровой щит", посвященный роли инновационных технологий в выявлении незаконного оборота наркотиков и отмывания доходов. Представители Генеральной прокуратуры, МВД и Агентства по финансовому мониторингу рассказали о цифровой трансформации системы контроля над наркотиками, применении аналитических систем и отслеживании подозрительных транзакций, в том числе с использованием виртуальных активов. Участники также отметили важность международного сотрудничества и вклада гражданского общества в профилактику наркопреступности.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с генеральным директором Финского института государственного управления HAUS Кьёсти Вякевяйненом. Стороны обсудили проводимые в Казахстане политические реформы, цифровизацию госуслуг, внедрение новых технологий и развитие сотрудничества в сфере государственного управления. Также был рассмотрен предстоящий международный форум GOVHR FORUM 2.0, который пройдет 19 июня 2026 года в Астане, и подтверждена заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия.
Посол Казахстана в Эстонии Алтай Кульгинов принял участие в круглом столе "Дилемма ядерного сдерживания", организованном совместно с Таллиннским университетом. В ходе выступления он представил опыт Казахстана по отказу от ядерного оружия и закрытию Семипалатинского полигона, подчеркнув приверженность страны идее мира без ядерной угрозы, которую последовательно продвигает президент Касым-Жомарт Токаев. Участники встречи также обсудили вопросы международной безопасности и роль академического сообщества в продвижении идей мира.
Посол Казахстана в Кении и постоянный представитель РК при ООН в Найроби Барлыбай Садыков принял участие в брифинге секретариата ООН по окружающей среде, посвящённом инициативе ООН-80. Он представил инициативу Казахстана по созданию международной водной организации в рамках ООН, подчеркнув важность воды для экологической устойчивости, социальной стабильности и экономического развития. Также было отмечено, что обсуждение будущей консолидации мандата ООН по водным ресурсам продолжится на Региональном экологическом саммите в Астане 22-24 апреля 2026 года.
Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов встретился с министром водного хозяйства Шавкатом Хамраевым для обсуждения двустороннего сотрудничества в сфере водных ресурсов в рамках предстоящего Регионального экологического саммита и заседания Международного фонда спасения Арала. Стороны подчеркнули важность подписания соглашения о совместном управлении трансграничными водными объектами, необходимость запуска Рабочей группы по прогнозированию водности рек, а также обсудили инициативу президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации при ООН. Хамраев подтвердил участие Узбекистана в мероприятиях саммита, выразил готовность поддерживать инициативы Казахстана и высоко оценил водосберегающие технологии и уровень доверия между странами.
Посол Казахстана в Бельгии и Люксембурге Роман Василенко вручил верительные грамоты Великому Герцогу Люксембурга Гийому. В ходе аудиенции обсуждались политические и социально-экономические преобразования в Казахстане, предстоящий республиканский референдум и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой сферах. Великий Герцог передал наилучшие пожелания президенту Касым‑Жомарту Токаеву и подчеркнул заинтересованность Люксембурга в укреплении взаимодействия с Казахстаном.
13.03.2026, 17:28 95076
При каких условиях референдум будет считаться состоявшимся, рассказали в ЦИК
В референдуме должны принять участие более 50% избирателей, включенных в списки
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров назвал условия, при которых предстоящий референдум будет считаться состоявшимся.
Все это прописано в законе и также закреплено в Конституции. Если опираться на норму Конституции, то в референдуме должны принять участие более 50% избирателей, включенных в списки. Поскольку речь идет о тексте Конституции, действует и дополнительное требование: не менее чем в 2/3 регионов страны явка должна составить более 50%", - цитирует Абдирова "Казинформ".
Кроме того, если более 50% пришедших на участки проголосуют против, то референдум будет считаться несостоявшимся.
В то же время в Казахстане выразили несогласие с отчетом БДИПЧ ОБСЕ, посвященным референдуму 15 марта. Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман заявил, что документ был подготовлен двумя специалистами, которые находились в стране около двух с половиной дней в феврале. В отчете, по его словам, содержатся оценки об отсутствии достаточного законодательного регулирования и вопросы к финансированию референдума по новой Конституции, информирует "Sputnik Казахстан".
Ерман подчеркнул, что не согласен с этими выводами, и отметил, что деятельность избирательной системы Казахстана строится на принципах верховенства конституционного права. Он также пояснил, что ОБСЕ решила направить в Казахстан только миссию по оценке результатов референдума. Наблюдение за процессом подготовки и проведения голосования организация проводить не планирует, что, по словам представителя комиссии, связано со сжатыми сроками.
13.03.2026, 16:10 107461
Президент: Утечки персональных данных подрывают доверие к государству
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить защиту персональных данных граждан, подчеркнув, что любые утечки такой информации подрывают доверие общества к государству. Об этом глава государства сказал на рабочем совещании по реализации проекта Digital Qazaqstan в Акорде.
В своем выступлении глава государства подчеркнул важность распределения ответственности за управление данными. Первые руководители всех ведомств должны нести персональную ответственность за качество данных. Выстраивание полноценной системы управления данными на государственном уровне станет значимым шагом к признанию данных экономическим активом.
Глава государства заявил о необходимости соблюдения конфиденциальности и исключения любого несанкционированного доступа к персональной информации.
Каждая утечка персональных данных серьезно подрывает доверие к государству", - заявил президент, добавив, что, если граждане поддержат проект нового Основного закона, защита персональных данных станет конституционной обязанностью.
Продолжая свое выступление, президент особо подчеркнул, что в стратегии Digital Qazaqstan необходимо сделать акцент на кардинальной перестройке внутренних процессов и устранении избыточных согласований.
Цифровизация и бюрократия несовместимы как "лед и пламень". Необходимо работать по-новому, не пытаться подстраивать современные технологии под устаревшие бюрократические лекала. Зачем забивать "гвозди микроскопом"?! Современное цифровое государство обязано быть адаптивным к искусственному интеллекту, легко ориентироваться в массиве больших данных. Вы специалисты в этой новой, сложной сфере, во всяком случае таковыми называетесь. Вам и карты в руки. Нам нужны результаты. Я постоянно читаю новости, касающиеся ИИ, он так стремительно развивается, что становится тревожно за цифровое будущее Казахстана. Мне кажется, что идет замедление всего процесса", - отметил он.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу обеспечить глубокую трансформацию госаппарата. Куратором и координатором данного процесса должно стать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Он подчеркнул, что ведомство до конца года должно показать пример и первым перейти на новый формат взаимодействия с гражданами, бизнесом и государственными органами.
Отдельно хочу остановиться на банковских услугах для граждан. По моему поручению Национальным банком создана цифровая финансовая инфраструктура, в рамках которой действуют межбанковские QR-платежи и переводы, расчеты с цифровым тенге. Это существенно снижает издержки за счет сокращения цепочки платежных посредников. Обязательность подключения к инфраструктуре для всех банков закреплена законодательно, но крупнейшие банки затягивают с исполнением этого требования", - отметил президент.
Также в выступлении была поднята тема развития криптоиндустрии. Было отмечено, что законодательные изменения, формирующие полноценную регуляторную среду в этой сфере, вступят в силу в мае текущего года.
В завершение президент поручил финансовым регуляторам совместно с правительством и правоохранительными органами разработать план развития отрасли цифровых активов без ущерба финансовой стабильности, с эффективным противодействием мошенничеству и незаконному выводу капитала.
Отметим, что тема защиты персональных данных в Казахстане в последние годы стала одной из наиболее обсуждаемых в сфере цифровой безопасности. В 2025 году утечка могла затронуть около 16 миллионов записей. После появления этих данных в Сети уполномоченные органы начали проверку и возбудили уголовное дело.
Одной из возможных точек утечки премьер-министр Олжас Бектенов назвал медицинские организации, которые получают доступ к государственным базам для оказания услуг гражданам.
Проблема утечек персональных данных в Казахстане носит системный характер. По данным Министерства ИИ и цифрового развития, в ходе проверок информационных систем государственных органов и организаций регулярно выявляются нарушения требований информационной безопасности. Среди них - недостаточный контроль доступа к базам данных, отсутствие подключения к системам мониторинга киберугроз и несоблюдение правил хранения информации. В связи с этим в стране обсуждаются изменения законодательства, направленные на ужесточение наказания за незаконное распространение персональных данных. В частности, рассматриваются меры по усилению административной и уголовной ответственности за массовые утечки и нарушения правил обработки информации.
13.03.2026, 13:12 130326
Снежанна Имашева назначена уполномоченным по вопросам семьи
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Снежанна Имашева назначена уполномоченным по вопросам семьи в Республике Казахстан - заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Казахстана, сообщает Акорда.
Снежанна Имашева родилась 1981 году в ЗКО. Окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени Утемисова. Работала специалистом розничного кредитования Аксайского филиала ОАО "Банк ТуранАлем", занимала должность генерального директора ТОО "Батыс Энергоресурсы". С марта 2023 года - депутат мажилиса парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО "Партия AMANAT", председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
13.03.2026, 10:14 125536
В Казахстане образована межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Казахстана от 10 марта 2026 года № 1200 образована межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при правительстве РК.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений будет обеспечивать координацию деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений.
Рабочим органом межведомственной комиссии является Министерство внутренних дел РК.
Председателем МВК является премьер-министр РК, его заместителем - министр внутренних дел РК. Секретарем комиссии является председатель Комитета по координации профилактической работы Министерства внутренних дел.
Членами МВК являются по должности:
- генеральный прокурор,
- председатель Комитета национальной безопасности,
- заместитель премьер-министра - министр национальной экономики,
- заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития,
- заместитель премьер-министра - министр культуры и информации,
- министр обороны,
- министр иностранных дел,
- председатель Агентства по финансовому мониторингу,
- председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка,
- председатель Агентства по делам государственной службы,
- советник президента - председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам,
- министр сельского хозяйства,
- министр юстиции,
- министр науки и высшего образования,
- министр здравоохранения,
- министр труда и социальной защиты населения,
- министр транспорта,
- министр финансов,
- министр просвещения,
- министр промышленности и строительства,
- министр торговли и интеграции,
- министр по чрезвычайным ситуациям,
- министр туризма и спорта,
- министр энергетики.
Основными полномочиями межведомственной комиссии являются:
- координация деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений и оценка ее эффективности;
- выработка предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о профилактике правонарушений;
- рассмотрение хода реализации программных документов в области профилактики правонарушений;
- внесение на рассмотрение правительства, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения предложений по совершенствованию мер по профилактике правонарушений;
- подготовка и направление информационных материалов по вопросам профилактики правонарушений в правительство, соответствующие местные представительные и исполнительные органы;
- заслушивание отчетов руководителей и должностных лиц госорганов по вопросам профилактики правонарушений и о проводимой ими работе, выработка предложений по совершенствованию их деятельности;
- рассмотрение рекомендаций межведомственной рабочей группы.
