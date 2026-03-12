Токаев назначил заместителя министра обороны Казахстана

Фото: Depositphotos

Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют провести аукцион по продаже рогов сайгака. Об этом сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев.





В год 10 тонн мы имеем право реализовывать в соответствии с решением заседания конвенции, которое проходило в Самарканде. Теперь в этом году вместе с Министерством торговли мы отрабатываем систему реализации. Я думаю, что через пару месяцев объявим аукцион и будем продавать рога. Деньги пойдут на сохранение биоразнообразия, охрану сайгаков", - сказал министр на брифинге в мажилисе.





По его словам, на данный момент на складах находится более 20 тонн рогов. Промаркированные рога хранятся в специальных холодильных установках в Алматы.





Напомним, в декабре 2025 года на 20-й Конференции сторон Конвенции CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) в Самарканде было принято решение о снятии нулевой экспортной квоты на рога сайгака казахстанской популяции.





Как сообщалось ранее, в 2023 году депутаты агропартии "Ауыл" предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.





Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков.





По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.





В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.





С 1 июля по 30 ноября прошлого года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям.





Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"





46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".