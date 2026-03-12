11.03.2026, 17:11 49941
Токаев назначил заместителя министра обороны Казахстана
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Назначен заместитель министра обороны Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Джумакеев Алмаз Дженишевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Алмаз Джумакеев родился 6 марта 1970 года в городе Пржевальске (Киргизской ССР). С марта 2022 года он занимал должность командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.
новости по теме
11.03.2026, 18:49 41556
Будущее казахстанско-иранских инвестпроектов прокомментировали в МИД
Основные договоренности будут в силе
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров ответил на вопросы журналистов о перспективах реализации совместных проектов между Казахстаном и Ираном.
Думаю, основные договоренности будут в силе. Но надо быть реалистами. Реализация конкретных инвестпроектов будет зависеть от иранской стороны. Им сейчас немного не до этого, пусть сначала там все наладится", - цитирует замминистра zakon.kz.
Также Алибек Куантыров сообщил СМИ, что при необходимости Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь Ирану.
Ранее в МИД РК сообщили о приостановлении работы 11 избирательных участков в десяти странах.
11.03.2026, 17:23 47961
В Казахстане планируют провести аукцион по продаже рогов сайгака
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют провести аукцион по продаже рогов сайгака. Об этом сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев.
В год 10 тонн мы имеем право реализовывать в соответствии с решением заседания конвенции, которое проходило в Самарканде. Теперь в этом году вместе с Министерством торговли мы отрабатываем систему реализации. Я думаю, что через пару месяцев объявим аукцион и будем продавать рога. Деньги пойдут на сохранение биоразнообразия, охрану сайгаков", - сказал министр на брифинге в мажилисе.
По его словам, на данный момент на складах находится более 20 тонн рогов. Промаркированные рога хранятся в специальных холодильных установках в Алматы.
Напомним, в декабре 2025 года на 20-й Конференции сторон Конвенции CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) в Самарканде было принято решение о снятии нулевой экспортной квоты на рога сайгака казахстанской популяции.
Как сообщалось ранее, в 2023 году депутаты агропартии "Ауыл" предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков.
По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
С 1 июля по 30 ноября прошлого года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
11.03.2026, 13:22 57921
Более 9,5 тыс. казахстанцев возращены из зоны военных действий на Ближнем Востоке - МИД
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При содействии государственных органов и дипломатических представительств Казахстана из Ближневосточного региона в Казахстан возвращены 9517 казахстанцев, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В настоящее время продолжается работа по эвакуации граждан из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Королевства Саудовская Аравия. Вместе с тем Министерство иностранных дел завершает эвакуационные мероприятия из Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирана, Кувейта, Ливана и Омана", - сообщили в пресс-службе министерства.
Отмечается, что дипломатические представительства Республики Казахстан в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками и оказывают необходимое содействие гражданам.
Напомним, по данным МИД, среди погибших и пострадавших на Ближнем Востоке казахстанцев нет.
10.03.2026, 20:56 99546
Токаев осудил ракетные обстрелы с иранской территории на ОАЭ
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев осудил ракетные обстрелы и атаки беспилотников с иранской территории на Объединенные Арабские Эмираты с многочисленными жертвами среди населения и повреждениями гражданской инфраструктуры, сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
Глава государства считает подобные акции неприемлемыми, поскольку они ведут к опасной по своим последствиям эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, применение дипломатических средств - это единственно правильный метод решения всех спорных международных вопросов.
10.03.2026, 19:19 101901
Казахстан приостановил работу 11 избирательных участков за рубежом
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев сообщил о приостановлении работы 11 избирательных участков в десяти странах из-за обострения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства.
В связи с обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, а также низким уровнем безопасности в Украине и Эфиопии, принято решение о приостановлении работы 11 участков в 10 странах (при посольствах РК в Иране, Израиле, Иордании, Катаре, ОАЭ, Омане, Ливане, Кувейте, Украине и Эфиопии, а также при Генеральном консульстве РК в г.Дубай). Таким образом, во время референдума будет функционировать 71 участок в 54 странах", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что общее количество избирателей за рубежом составило 14 230 человек.
На сегодня планируется участие 336 международных наблюдателей от 10 международных и региональных организаций, 27 центральных избирательных комиссий иностранных государств, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане. Освещать референдум планируют 185 представителей 68 иностранных СМИ из 31 страны", - рассказали в МИД.
Ранее в МИД сообщили сколько казахстанцев находятся в странах Ближнего Востока.
10.03.2026, 18:22 104831
Рост экономики Туркестанской области составил 113,9%
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова о социально-экономическом развитии региона и перспективах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Нуралхан Кушеров доложил, что рост экономики региона составил 113,9%. Налоговые поступления в государственный бюджет достигли 1 трлн тенге. В 2025 году в экономику области привлечено 1,7 трлн тенге инвестиций, из которых 1,4 трлн тенге - частные инвестиции. Объем прямых иностранных инвестиций достиг 1,4 млрд долларов", - проинформировали в пресс-службе.
Глава региона рассказал, что в прошлом году реализовано 58 инвестиционных проектов на сумму 340 млрд тенге, благодаря чему создано более 8 тысяч рабочих мест.
В регионе функционирует 21 индустриальная зона. На территории специальной экономической зоны Turan реализуются 26 проектов на сумму 315 млрд тенге. В сельском хозяйстве развиваются хлопково-текстильный, кукурузный и мясной кластеры. Ожидается, что после их полного запуска к 2027 году производство сельскохозяйственной продукции увеличится на 479,5 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Аким представил информацию, что за последние три года число получателей адресной социальной помощи сократилось в два раза.
Мерами занятости было охвачено 148 тысяч человек, уровень безработицы составил 4,6%. Нуралхан Кушеров сообщил о строительстве объектов образования и здравоохранения, культуры, развитии дорожной инфраструктуры, газификации и обеспечении питьевой водой населенных пунктов.
Глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций, развитию сельского хозяйства и промышленности. Президент подчеркнул необходимость уделять особое внимание повышению качества жизни населения, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры.
10.03.2026, 14:30 125236
МИД: Дипломаты Казахстана провели ряд встреч за рубежом
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и мероприятий за рубежом, посвященных обсуждению конституционных реформ в стране, развитию межпарламентского диалога и расширению международного сотрудничества, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
В Иордании посольство Казахстана организовало брифинг для представителей ведущих СМИ и экспертного сообщества. Посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай рассказал о проводимых в стране конституционных преобразованиях, направленных на повышение эффективности государственного управления и его прозрачности. Участникам представили ключевые положения проекта новой Конституции, включая усиление роли Конституционного суда, расширение гарантий прав граждан, введение института вице-президента, переход к однопалатному парламенту и создание Народного совета с правом законодательной инициативы.
В Болгарии в посольстве Казахстана в Софии прошел круглый стол с участием представителей экспертного и научно-академического сообщества, СМИ и членов "Клуба друзей Казахстана". Посол Виктор Темирбаев представил основные положения проекта новой Конституции и отметил, что обновленный Основной закон направлен на модернизацию политической системы и более сбалансированное распределение полномочий между ветвями власти. Болгарские эксперты подчеркнули, что реформы могут способствовать укреплению демократических институтов и расширению участия граждан в управлении государством.
В Испании посол Казахстана Данат Мусаев встретился в сенате с представителями испанских парламентариев, включая вице-президента Ассамблеи Антонио Гутьерреса Лимонеса и председателя Комитета по иностранным делам Пилара Рохо. Стороны обсудили развитие межпарламентского диалога между Казахстаном и Испанией, а также взаимодействие с Советом Европы. Отдельное внимание было уделено предстоящему республиканскому референдуму по вопросу принятия новой Конституции Казахстана и значению политических реформ для укрепления роли парламента и защиты прав человека.
В Чехии посол Казахстана Кайрат Абдрахманов провел встречи с руководителями ведущих технологических и промышленных компаний страны. С председателем совета директоров ZVVZ Engineering Мартином Воячеком обсуждались возможности локализации производства промышленных фильтров в Казахстане. На переговорах с руководством компании OMNIPOL рассматривались перспективы сотрудничества в авиационной сфере, включая создание сервисного центра по обслуживанию самолетов L-410 NG. Также дипломат посетил предприятия MEGA и Sklostroj, где ознакомился с технологиями водоочистки и производством оборудования для стекольной промышленности.
Кроме того, в Женеве постоянный представитель Казахстана при ВТО и других международных экономических организациях Кайрат Торебаев встретился с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, подготовку специалистов и реализацию совместных проектов, включая создание национального учебного центра по интеллектуальной собственности и программы поддержки стартапов в области искусственного интеллекта.
В Португалии посол Казахстана Жан Галиев был принят вице-председателем ассамблеи Республики, главой делегации в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Эдит Эштрелой. Собеседники провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и многосторонней повестки, уделив особое внимание укреплению межпарламентского диалога и институционального партнерства.
Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу с министром-президентом правительства Фландрии Маттиасом Диепендале. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и регионом Фландрия, уделив особое внимание торгово-экономическому, промышленному, логистическому и инновационному взаимодействию. Василенко отметил, что Казахстан рассматривает Фландрию как одного из наиболее динамичных и индустриально развитых регионов Бельгии с мощной промышленной базой, развитой логистической инфраструктурой и сильной инновационной экосистемой. В этой связи Казахстан заинтересован в развитии долгосрочного, проектно-ориентированного партнерства с ведущими европейскими регионами.
В генконсульстве Казахстана во Франкфурте-на-Майне состоялся круглый стол, посвященный обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан в рамках подготовки к предстоящему республиканскому референдуму. Участникам была представлена информация о ключевых направлениях конституционных реформ, направленных на дальнейшее развитие политической системы страны, укрепление принципов верховенства закона, совершенствование механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина, а также расширение участия граждан в процессах государственного управления.
Посол Казахстана в Эфиопии Жалгас Адилбаев встретился с министром инноваций и технологий Эфиопии Белете Моллой Гетахуном. В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в сфере инноваций, цифровой трансформации, а также внедрения искусственного интеллекта, подчеркнув общность целей и задач двух стран в данной сфере.
Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков провел встречу с министром информации Республики Беларусь Маратом Марковым.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанского-белорусского сотрудничества в информационной сфере, отметив необходимость его расширения, учитывая высокий уровень политического диалога двух стран, а также успешно развивающиеся торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. По итогам встречи стороны подтвердили готовность активизировать тесное взаимодействие в информационной сфере.
В Анкаре турецкие эксперты обсудили проект новой Конституции Казахстана. Участники отметили масштабные реформы, начавшиеся после избрания Касым-Жомарта Токаева, подчеркнули новаторство документа, усиление статей о правах человека, семейных ценностях и национальных традициях, а также внимание к вопросам науки, культуры и окружающей среды. Эксперты дали проекту высокую оценку, назвав стремление Казахстана принять новый Основной закон в нынешнюю эпоху смелым шагом.
Посол Казахстана в Руанде Барлыбай Садыков вручил верительные грамоты президенту Руанды Полю Кагаме. В ходе церемонии стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, активизацию политического диалога, а также взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Особое внимание уделялось итогам официального визита Поля Кагаме в Казахстан в мае 2025 года, достигнутым договоренностям и перспективам совместных проектов в цифровизации, сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности. Президент Руанды отметил важность Казахстана как партнера и пожелал послу успехов в развитии двусторонних отношений.
10.03.2026, 10:50 101001
С начала эвакуации из стран Ближнего Востока возвращены 8585 казахстанцев
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжают работы по возвращению наших граждан из зоны ближневосточного конфликта.
Всего с начала эвакуации из стран Ближнего Востока домой возвращены 8585 казахстанцев", - сообщили в МИД РК.
Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками.
Ранее в МИД сообщили, сколько казахстанцев находятся в странах Ближнего Востока.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.03.2026, 09:28В Генпрокуратуре не планируют проверку 97 квартир казахстанцев в Дубае 12.03.2026, 11:083456В Казахстане камеры смогут выявлять дополнительные нарушения: вступили в силу поправки в КоАП 12.03.2026, 10:502926В Темиртау вынесен приговор по делу о незаконном майнинге на 185 млн тенге 12.03.2026, 09:162806Президент Ирана потребовал репарации и гарантии для завершения войны 12.03.2026, 11:32286В Атырау расследуют истязание девушки, подозреваемый задержан 05.03.2026, 11:05419751Halyk и Visa объявили о предстоящем запуске 5 юбилейной волны She’s Next в Казахстане 06.03.2026, 20:20414286В МИД Казахстана состоялось торжественное собрание по случаю Международного женского дня 05.03.2026, 17:51412236Запрета на работу самозанятых по найму не будет - КГД 06.03.2026, 16:10406196В Казахстане сформировали портфель национального крипторезерва в $350 млн 06.03.2026, 17:00405111С июля казахстанцам станет сложнее получить кредит: в Нацбанке назвали причину 20.02.2026, 13:051541066В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 24.02.2026, 18:561158871ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:301074171Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 16.02.2026, 16:45517101Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 20.02.2026, 16:35489711Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?