В Павлодаре экс-начальника колонии осудили за разглашение гостайны

Шымкент. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам личного приема осужденного, проведенного региональным представителем по городу Шымкенту, выявлены факты жестокого обращения в исправительном учреждении, по которым начато уголовное расследование, - По итогам личного приема осужденного, проведенного региональным представителем по городу Шымкенту, выявлены факты жестокого обращения в исправительном учреждении, по которым начато уголовное расследование, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.





Во время приема осужденный сообщил, что в июне 2025 года сотрудники учреждения применили к нему насилие: надели наручники, оставили подвешенным на железной решетке на несколько часов, а также избивали по стопам дубинкой. Кроме того, был установлен факт избиения другого осужденного, в результате которого ему сломали челюсть.





Региональный представитель незамедлительно принял меры реагирования по выявленным фактам. За несвоевременное оказание медицинской помощи были привлечены к ответственности медицинские работники учреждения. В отношении сотрудников колонии зарегистрировано досудебное расследование по Уголовного кодекса РК "Превышение власти или должностных полномочий".





Правозащитный институт направил обращение в высший надзорный орган с требованием пересмотра правовой оценки действий сотрудников учреждения ввиду наличия в них признаков пыток. Генеральная прокуратура поддержала данную позицию, и в конце прошлого года расследование было переквалифицировано на статью УК РК "Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки".





В настоящее время три сотрудника учреждения взяты под стражу.





