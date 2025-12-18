Депутат заявил об "устойчивой практике пыток" в СИЗО и колониях Казахстана

Фото: news.ivest.kz

Рассказать друзьям

Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов в кулуарах мажилиса заявил, что следственные действия по делу КазТАГ проводятся в строгом соответствии с законом, - Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов в кулуарах мажилиса заявил, что следственные действия по делу КазТАГ проводятся в строгом соответствии с законом, сообщает издание "Курсив".





Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального закона", - заверил Санжар Адилов.





По его словам, "выполняются следственные действия. Сначала - со стороной потерпевших. Проводятся необходимые экспертизы. Сейчас по мере процессуальной необходимости проводятся следственные действия непосредственно с подозреваемыми".





В департаменте полиции города Алматы уточнили , что "досудебное расследование в отношении сотрудников редакции КазТАГ начато на основании письменного заявления представителя частной компании по фактам неоднократного распространения заведомо ложной информации, повлекшей причинение существенного вреда их деловым интересам и репутации".





Утверждения главного редактора КазТАГ, гражданина А.К. о несвоевременном уведомлении о начале досудебного расследования не соответствуют действительности. Вызов лиц для проведения следственных действий осуществляется на том этапе, когда возникает процессуальная необходимость. На первоначальном этапе следственные действия проводились с участием заявителя, были собраны первичные материалы, назначены и проведены необходимые экспертизы. После получения соответствующих процессуальных и экспертных данных следствие перешло к допросу лиц, чьи действия подлежат правовой оценке. Следственные действия осуществлялись последовательно и в строгом порядке, обусловленном процессуальной необходимостью", - пояснили в пресс-службе ДП.





Между тем, пишет "Курсив", агентство якобы допустило ошибку в запросе, направленном в АРРФР. Как пояснил изданию адвокат Freedom Finance Александр Камендровский, некорректно составленный запрос привел к искажению информации, опубликованной агентством. В частности, по его предположению, в запросе были указаны неверные персональные данные ранее осужденного экс-сотрудника компании.





Напомним, КазТАГ опубликовал ряд материалов о Freedom Holding Corp. В компании считают, публикации КазТАГ носят односторонний негативный характер и в совокупности формируют негативное общественное мнение относительно Freedom Finance и Тимура Турлова без представления достоверных доказательств приведенных утверждений. Позже полиция завела уголовное дело на генерального директора КазТАГа Асета Матаева и главного редактора Амира Касенова. В Алматы 15 декабря допросили генерального директора агентства и главного редактора.





При этом, в департаменте полиции подчеркнули , что "доводы главного редактора КазТАГ о применении недозволенных методов следствия, в том числе о пытках являются необоснованными и не подтверждаются объективными данными. Сам по себе вызов в органы полиции для дачи показаний либо участия в следственных действиях не является и не может рассматриваться как применение незаконного метода воздействия. Следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, все процессуальные решения принимаются по согласованию с надзирающим прокурором".





В Генеральной прокуратуре Казахстана также прокомментировали ситуацию.





В масс-медиа отдельные лица распространяют ложную информацию о применении пыток органами следствия по уголовным делам, возбужденным по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации). К пыткам они умышленно относят законные и предусмотренные УПК РК такие следственные действия, как вызов на допрос, проведение самого допроса, избрание судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Тем самым, намеренно вводят общественность в заблуждение", - заявили в ведомстве.





В пресс-службе подчеркнули, что в казахстанском законодательстве четко определено понятие пыток.





Под пытками понимается умышленное применение должностным лицом физической силы либо психологического давления. Это в полной мере соответствует нормам ратифицированной нашей страной Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Стамбульскому протоколу. На сегодня прокуратурой каких-либо незаконных действий и пыток со стороны следователей в отношении участников данных дел не зафиксировано. Все процессуальные действия проводятся с полным соблюдением норм УПК РК. Таким образом, указанные лица распространяют ложную информацию в целях формирования выгодного для себя общественного мнения, дискредитации правоохранительных органов и создания препятствий по обеспечению полноты, всесторонности и объективности расследования уголовных дел", - добавили в Генеральной прокуратуре.





Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов прокомментировал журналистам информационную ситуацию вокруг компании. Он подчеркнул, что Freedom Holding Corp. намерена действовать исключительно в рамках закона.





Кроме того, в компании прокомментировали информацию о Виталии Световом и уточнили, что он не является топ-менеджером Freedom Finance. Также отмечается, что компания еще в феврале 2025 года сделала заявление по данному кейсу.





В Freedom Finance задаются вопросом, почему заявление компании не было использовано в публикациях в соответствии со стандартами журналистской практики.





При этом в СМИ была опубликована информация о том, что якобы он продолжал работать после своего ареста.





Никаких подтверждающих данное утверждение материалов или доказательств не представлено. Информация об отстранении и увольнении Светового в августе 2024 года есть и в официальном заявлении компании, и в заключении об итогах внутренней служебной проверки в материалах дела. Публикуя такие голословные утверждения, КазТАГ распространяет ложные сведения", - заявил адвокат Александр Камендровский.





Также адвокат уточнил, что уголовное дело в отношении бывшего работника Виталия Светового в настоящее время находится в производстве Петропавловского городского суда СКО, подчеркнув, что Freedom Finance признана потерпевшей стороной от действий Виталия Светового и выступает в суде именно в этом статусе.





Вместе с делом в отношении Светового, активно обсуждалось на платформе КазТАГ уголовное дело по заявлению Капаровой в отношении бывшего работника Т. Бекова и компании Freedom Finance и их акционера Т.Турлова. Хотим пояснить, заявление Капаровой о привлечении Бекова и работников Freedom Broker было необоснованным и незаконным изначально. По результатам расследования в действиях Бекова правоохранительными органами не установлены признаки преступления и прокуратурой в июне 2025 года вынесено постановление о прекращении досудебного расследования по заявлению Капаровой за отсутствием в действиях Бекова состава какого-либо преступления. Данное процессуальное решение прокуратуры признано законным и вышестоящими государственными органами", - сообщил Александр Камендровский.





Что касается сообщений о лицензиях, компания заявила, что публикации о якобы отсутствии у Freedom Finance и FFIN Brokerage Services лицензий для выхода на американскую биржу не соответствуют действительности. В компании подчеркнули, FFIN Brokerage Services имела лицензию международной комиссии по финансовым услугам Белиза (IFSC), что давало право на брокерские операции, включая работу с иностранными ценными бумагами через партнерские отношения с брокерами, имеющими доступ к торгам на американских биржах.





Кроме того, финансовые организации группы официально зарегистрированы и имеют лицензии в своих юрисдикциях. Например, АО "Фридом Финанс" лицензирована Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Freedom Finance Global - комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг AFSA, а Freedom Broker Uzbekistan - Министерством финансов Республики Узбекистан и т.д. Эти лицензии позволяют компаниям вести брокерскую деятельность и работать с иностранными ценными бумагами.





Также в публикациях сообщалось, что якобы никто из вкладчиков не был в прибыли. Между тем на различных интернет-ресурсах представители компании часто озвучивают статистику по инвестиционным идеям. Например, в публикации optimism.kz директор департамента финансового анализа Freedom Broker Ерлан Абдикаримов заявил, что в прошлом году аналитики усилили работу над активными, то есть краткосрочными, перспективными инвестиционными идеями с потенциалом роста дохода на фондовом рынке. Аналитики стремились повысить их частоту и эффективность, и в целом им это удалось: статистика по инвестиционным идеям, представленным департаментом в 2024 году, демонстрирует среднюю доходность в 28,5%, а общее количество сгенерированных идей - 734.