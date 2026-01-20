19.01.2026, 11:07 30961
Жительницу Жаркента задержали по подозрению в жестоком избиении собственного ребенка
В соцсетях появилось шокирующее видео, на котором женщина жестоко избивает малыша
Талдыкорган. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции Жетысуской области прокомментировали видео жестокого избиения ребенка.
По факту видеозаписи, распространенной в WhatsApp-группах города Жаркента, сотрудниками полиции Панфиловского района незамедлительно проведена проверка. Установлено, что 28-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему малолетнему ребенку. По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий и водворена в изолятор временного содержания", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что двое детей в целях обеспечения их безопасности помещены в центр поддержки семьи до полного выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В адрес органа опеки и попечительства будет направлено соответствующее представление для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав. Ход расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции. По итогам следствия виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - подчеркнули в полиции.
19.01.2026, 13:01 23941
Разыскиваемого за особо тяжкое преступление задержали в Уральске
Задержанный водворен в изолятор временного содержания
Фото: pixabay.com
Уральск. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Находившегося в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления - убийства задержали в городе Уральске, сообщает Polisia.kz.
В розыске он находился с 2024 года. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что задержание проведено на основании полученной оперативной информации.
Ранее в Шымкенте арестовали подозреваемого по делу об убийстве девушки.
19.01.2026, 12:20 27711
Ущерб на 321 млн тенге: бюджетные средства похитили в университете на юге Казахстана
Фото: Depositphotos
Шымкент. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бюджетные средства похитили в Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В числе подозреваемых - бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций. Подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам", - говорится в сообщении.
По данным АФМ, "денежные средства, перечисленные на счета аффилированных индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, впоследствии обналичивались и распределялись между соучастниками".
К примеру, по данной схеме руководством университета приобретено одно кресло стоимостью 20 млн тенге, тогда как его рыночная цена не превышала 200 тыс тенге. С целью сокрытия отсутствия фактических поставок подозреваемые формально списывали изношенные товарно-материальные ценности с баланса, продолжая использовать их в дальнейшем. При этом новые товары, которые должны были заменить списанные, фактически не поставлялись. В результате государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 264 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на их имущество - 4 жилых дома, 1 автомашину, денежные средства в сумме 40 млн тенге на банковских счетах. Уголовное дело направлено в суд", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алматы осудили троих бывших сотрудников Fly Arystan за хищение более миллиарда тенге.
19.01.2026, 09:57 35391
В полиции Алматы прокомментировали слухи о готовящихся терактах в школах
Фото: Polisia.kz
Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение о якобы готовящихся террористических актах в ряде школ Алматы. В департаменте полиции Алматы прокомментировали ситуацию.
Сообщаем официально, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. В настоящее время обстановка в учебных заведениях города находится под контролем. Полиция и другие оперативные службы работают в усиленном режиме, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности детей и педагогов. По факту распространения ложной информации начаты оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается автор и источник фейкового сообщения. Лицо, причастное к его распространению, будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством", - подчеркнули в полиции.
Граждан призывают сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации - сообщениям государственных органов и правоохранительных структур.
Распространение заведомо ложной информации, особенно касающейся безопасности детей, является серьезным правонарушением и влечет за собой ответственность. Просим не пересылать и не тиражировать непроверенные сообщения", - отметили в пресс-службе департамента полиции города.
18.01.2026, 18:01 52426
В Караганде по подозрению в сбыте наркотиков задержали двух женщин
Фото: polisia.kz
Караганда. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны две женщины, сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска по месту их проживания обнаружены мобильные телефоны различных марок, электронные весы, упаковочные материалы, а также наркотические вещества растительного и порошкообразного происхождения. В частности, изъято более 30 свертков с веществом зеленого цвета типа "спайс" общим весом около 30-40 граммов, а также свертки с порошкообразным веществом белого и коричневого цветов общим весом свыше 10 граммов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, задержанные водворены в изолятор временного.
Подозреваемые с августа 2025 года осуществляли противоправную деятельность в качестве курьеров одного из интернет-магазинов, специализирующегося на сбыте наркотиков (...) По данному факту возбуждено уголовное дело", - добавил в полиции.
Ранее сообщалось, что повар ночного клуба в Алматы подозревается в торговле наркотиками.
17.01.2026, 17:38 94861
Повар ночного клуба в Алматы подозревается в торговле наркотиками
Подозреваемого задержали на рабочем месте
Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сотрудники полиция и прокуратура провели спецоперацию по пресечению продажи психотропных веществ в местах массового отдыха горожан, сообщает Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, в одном из развлекательных заведений города был задержан сотрудник кухни, подозреваемый в распространении наркотиков.
Задержание произошло непосредственно на рабочем месте. В ходе обыска у повара были изъяты порошкообразные вещества и растительная масса со специфическим запахом, предположительно являющиеся психотропными и наркотическими средствами.
Изъятые вещества направлены на экспертизу. Подозреваемый водворен под стражу.
16.01.2026, 16:17 141761
Полиция расследует заявление о многолетней травле и попытке суицида школьницы в Уральске
Фото: Depositphotos
Уральск. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция проводит расследование после заявлений о многолетней травле и попытке суицида девочки-подростка в Уральске.
Согласно информации, появившейся в соцсетях, в Уральске ученица 10-го класса в течение многих лет терпела издевательства и травлю со стороны сверстников. В итоге девочка пыталась свести счеты с жизнью, выпрыгнув с пятого этажа.
Девочка получила тяжелые травмы и сейчас проходит лечение и психологическую реабилитацию дома - отец подчеркивает, что она категорически отказывается возвращаться в прежнюю школу", - говорится в публикации.
В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что по данной информации проводится всестороннее и объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, с приоритетным обеспечением прав и безопасности несовершеннолетнего.
Все доводы и заявления родственников приняты и находятся на контроле, проверяются в установленном законом порядке. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сказано в сообщении полиции.
Иная информация в интересах следствия, а также в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетней не подлежит разглашению до завершения необходимых процессуальных действий.
Ранее стало известно о зверских издевательствах школьников над 13-летней девочкой в Актау. Школьницу насиловали, избивали и снимали происходящее на телефон. После случившегося девочка погрузилась в сильную депрессию, ей потребовалось тяжелое медикаментозное лечение. Несколько раз она пыталась свети счеты с жизнью. Сейчас она переведена на домашнее обучение.
16.01.2026, 15:41 144221
Ущерб в 6,5 млрд тенге: из Грузии экстрадировали возглавлявшую финпирамиду казахстанку
Ей грозит до 12 лет лишения свободы
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан экстрадирована организатор финансовой пирамиды, незаконно привлекшей более 6,5 млрд тенге, которая длительное время скрывалась от следствия за рубежом, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
В Казахстан экстрадирована гражданка РК, подозреваемая в организации и руководстве финансовой пирамидой World Busines Consulting. По данным следствия, в 2018-2022 годах через сеть подразделений компании в различных регионах страны было незаконно привлечено более 6,5 млрд тенге под предлогом получения высокой доходности.
Сообщается, что структура действовала в Астане и ряде других городов, а к противоправной деятельности были причастны несколько соучастников, которые ранее уже осуждены к реальному лишению свободы.
После совершения преступления подозреваемая скрылась от органов следствия и была объявлена в международный розыск. В ноябре 2025 года она была задержана на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее в области Абай была пресечена деятельность финпирамиды под видом потребительского кооператива.
16.01.2026, 14:45 132411
Расследование жестокого убийство девушки в Шымкенте: создана спецгруппа
Фото: polisia.kz
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел сделало заявление о расследовании уголовного дела о жестоком убийстве девушки в Шымкенте, передает корреспондент агентства.
Ход расследования уголовного дела по факту убийства девушки в городе Шымкенте находится на контроле Министерства внутренних дел. По всем изложенным в публичном пространстве фактам и доводам, касающимся возможного непринятия своевременных мер со стороны сотрудников полиции Шымкента, назначена служебная проверка. В настоящее время подозреваемый с санкции суда арестован. Создана специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников", - говорится в сообщении.
В МВД заверили, что в рамках уголовного дела по результатам проводимых следственных действий будет дана правовая оценка всем действиям подозреваемого.
Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых тщательно проверяются и анализируются все поступающие сведения, в том числе видеозаписи с камер видеонаблюдения", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Шымкенте задержали подозреваемого в жестоком убийстве 21-летней девушки. Она погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Вчера стало известно, что подозреваемого арестовали.
Ранее в Шымкенте несовершеннолетняя заявила о похищении и изнасиловании.
