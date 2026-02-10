09.02.2026, 14:45 73346
Лаборатории по производству "синтетики" ликвидировали в двух регионах Казахстана
Фото: Polisia.kz
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Лаборатории по производству синтетических наркотиков ликвидировали в городе Талдыкоргане и в Карасайском районе Алматинской области, сообщает Polisia.kz.
В частном доме на окраине в Талдыкоргане при непосредственном изготовлении задержан 30-летний мужчина, который наладил масштабное производство синтетических наркотиков. С места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также 800 кг прекурсоров", - заявили в полиции.
Между тем в Карасайском районе задержан 25-летний житель и его сожительница.
В доме изъяты 1,5 кг мефедрона, лабораторное оборудование и 20 литров прекурсора. По обоим фактам организации нарколабораторий начаты досудебные производства по части 3 статьи 297-1 Уголовного кодекса. Теперь организаторам наркопроизводства грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что наркоторговля является одним из наиболее опасных преступлений, наносящих прямой ущерб здоровью и безопасности общества.
Ранее стало известно, что повар ночного клуба в Алматы подозревается в торговле наркотиками. Задержание произошло непосредственно на рабочем месте. В ходе обыска у повара были изъяты порошкообразные вещества и растительная масса со специфическим запахом, предположительно являющиеся психотропными и наркотическими средствами. Изъятые вещества направлены на экспертизу. Подозреваемый взят под стражу.
Также в Караганде по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны две женщины. В ходе обыска по месту их проживания обнаружены мобильные телефоны различных марок, электронные весы, упаковочные материалы, а также наркотические вещества растительного и синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с обзором "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
09.02.2026, 20:54 55746
Нападавший на одноклассников с топором продолжает посещать занятия
Фото: Кадр из видео в соцсетях
Актобе. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области прошло первое заседание суда по делу десятиклассника, напавшего на сверстников с топором, сообщает МИА "Казинформ".
С учетом несовершеннолетнего возраста школьника, криминогенной ситуации в регионе и просьбы родителей подросток отправлен под домашний арест. Школьнику разрешено ходить только в школу и медицинские организации. Эти ограничения будут действовать до завершения следственных действий. Ученик сегодня был на уроках", - цитирует издание руководителя управления образования Атырауской области Марата Абуова.
По его словам, полицейские не смогли найти предмет, похожий на топор, после чего была проведена совместная проверка управления образования, департамента полиции и областной прокуратуры. Выявлен ряд недостатков. Ученики, причастные к ситуации, взяты на учет, с ними ведется воспитательная работа.
Напомним, инцидент произошел 5 февраля. В полицию поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
09.02.2026, 19:40 58346
Из Турции экстрадирован подозреваемый в хищении 6 млрд тенге при строительстве ЖК в Алматы
Фото: Генпрокуратура РК
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола МВД РК экстрадирован гражданин Турции для привлечения к уголовной ответственности за хищение денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствием установлено, что подозреваемый, являясь руководителем строительной компании, в период с 2022 по 2024 годы путем заключения фиктивных договоров и перевода денежных средств через аффилированные организации похитил свыше 6 млрд тенге, предназначенных для строительства жилых комплексов в Алматы", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Как отметили в пресс-службе, после совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В марте 2025 года его установили и задержали в Черногории, откуда по запросу Генпрокуратуры экстрадировали в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - сообщили в ГП.
Ранее сообщалось, что из Грузии экстрадировали возглавлявшую финпирамиду казахстанку.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
09.02.2026, 15:02 71991
Житель Семея пропагандировал терроризм в соцсетях
Суд приговорил его к семи годам лишения свободы
Семей. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам города Семея рассмотрено уголовное дело в отношении жителя города Семея, обвиняемого в пропаганде терроризма с использованием онлайн-платформ, сообщили в прокуратуре области Абай.
По данным ведомства, в период с июля 2024 года по апрель 2025 года обвиняемый через анонимные аккаунты в TikTok, а также в ходе личных бесед с гражданами распространял террористические материалы. Они содержали идеологию насилия и оправдывали террористическую деятельность.
Приговором суда он признан виновным по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и осужден к 7 годам лишения свободы.
Приговор суда вступил в законную силу.
Прокуратура области Абай обращает внимание граждан на установленную законом уголовную ответственность за распространение, репост, а также хранение материалов террористического и экстремистского содержания в интернете и призывает сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
09.02.2026, 13:01 80066
Уголовное дело возбуждено из-за ложного сообщения о теракте в Атырауском аэропорту Дополнено
Пассажир заявил, что в ручной клади есть взрывчатое вещество
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело возбуждено из-за ложного сообщения о террористическом акте в аэропорту города Атырау, сообщает Антитеррористический центр Республики Казахстан.
В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент эвакуации пассажиров. Позже эта информация была официально подтверждена пресс-службой областного департамента полиции транспорта. Согласно сообщению, во время регистрации мужчина распространил заведомо ложную информацию, заявив, что в ручной клади есть взрывчатое вещество. В ходе проверки спецслужб эта информация не подтверждена. По данному факту департамент полиции на транспорте возбудил уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение о террористическом акте)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после завершения проверки работа в аэропорту возобновилась в обычном режиме.
Дополнено 09.02.2026, 15.00
В Астане расследуется серия заведомо ложных сообщений о террористической угрозе в одной из школ города, сообщает Антитеррористический центр Республики Казахстан.
Установлен несовершеннолетний учащийся данной школы. По данным следствия, он действовал под влиянием интернет-контента. Через социальные сети и мессенджеры 13- летний подросток вступил в контакт с анонимным пользователем, который предлагал организовать ложные сообщения о минировании учебных заведений. Следствием установлено, что для совершения таких действий использовались мобильные номера и аккаунты в мессенджерах, доступ к которым предоставлялся третьим лицам. Как пояснил сам несовершеннолетний, каких-либо денежных средств или иных выгод он не получал, а мотивом своих действий стало желание сорвать учебный процесс", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе обыска по месту жительства изъяты мобильные устройства и значительное количество SIM-карт.
Материалы по фактам ложных сообщений зарегистрированы в установленном законном порядке, начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Актюбинской области суд вынес приговор лжетеррористу-рецидивисту.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с обзором "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
09.02.2026, 11:57 85461
Схему многомиллионного хищения бюджетных средств в сфере здравоохранения выявили в Мангистау
Установлены факты оплаты за фактически не оказанные услуги
Актау. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Мангистауской области выявлены системные нарушения в деятельности медицинских организаций. Установлены случаи оказания фиктивных медицинских услуг, несоответствия субъектов здравоохранения квалификационным требованиям, а также вскрыты коррупционные правонарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, в ходе проверки одной из организаций выявлено хищение бюджетных средств свыше 600 млн тенге. Денежные средства незаконно выводились путем замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета", - проинформировали в прокуратуре.
Также, по данным ведомства, "установлены факты оплат за неоказанные услуги, непоставленные лекарства и медицинские изделия".
По указанным обстоятельствам прокуратурой области начаты досудебные расследования, которые осуществляются специальными прокурорами.
09.02.2026, 11:11 91936
Подозреваемого в вымогательстве 20 млн тенге у предпринимателя задержали в Шымкенте
Фото: Depositphotos
Шымкент. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция пресекла факт вымогательства крупной суммы денег у предпринимателя в Шымкенте, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Установлено, что мужчина неоднократно приходил в заведение общественного питания, снимал его на видео, а затем начал оказывать давление на владельца. Злоумышленник угрожал "организовать проверки" со стороны различных органов и закрыть бизнес, ссылаясь на якобы выявленные нарушения. Используя шантаж и запугивание, он потребовал у предпринимателя 20 миллионов тенге", - проинформировали в МВД.
В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
07.02.2026, 11:26 157856
Телефонная ОПГ под руководством иностранца обманула казахстанцев на 125 млн тенге
От уловок мошенников пострадал 21 казахстанец
Туркестан. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Туркестанской области завершила досудебное расследование по делу об организованной группе интернет- и телефонных мошенников, которые за 2024-2025 годы причинили ущерб 21 потерпевшему на сумму свыше 125 млн тенге, рассказали в пресс-службе ведомства.
В Туркестанской области завершено досудебное расследование по уголовному делу о мошенничестве и создании ОПГ.
Как установило следствие, в период 2024-2025 годов иностранец, находясь в Казахстане, создал и возглавил организованную преступную группу, участники которой путем интернет- и телефонного мошенничества причинили материальный ущерб 21 потерпевшему на общую сумму свыше 125 млн тенге.
Мошенники обзванивали своих жертв с мобильных номеров, представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные деньги.
В ходе досудебного расследования потерпевшим возвращено 20 млн тенге. На 3 автотранспортных средства подозреваемых наложен арест. Оставшаяся сумма ущерба будет взыскана в принудительном порядке в судебном процессе.
В отношении 20 подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 2 подозреваемых объявлен международный розыск.
Напомним, мошенники оформили кредиты на 155 млн тенге с помощью фиктивных документов в Астане.
06.02.2026, 15:22 137391
Сотни звонков и слежка: в Мангистауской области расследуют случаи сталкинга
Рассказать друзьям
Актау. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области полицейские расследуют несколько фактов незаконного преследования граждан. По данным полиции, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, один из них водворен в изолятор временного содержания.
13 января в департамент полиции обратилась женщина 1987 года рождения. Она сообщила, что ее преследует ее бывший знакомый, с которым она ране состояла в отношениях, но позже рассталась. Несмотря на это, мужчина вопреки ее воле пытался установить контакт, следил за ней и продолжал незаконное преследование, сообщает Polisia.kz.
По данному факту в отделе полиции Мунайлинского района зарегистрировано уголовное дело по факту незаконного преследования, предусмотренному Уголовным кодексом Республики Казахстан. В ходе досудебного расследования установлено, что ранее потерпевшая уже обращалась в полицию. В частности, по факту, произошедшему в апреле 2025 года, подозреваемый был привлечен к ответственности за мелкое хулиганство с назначением штрафа. Кроме того, в мае 2025 года на основании заявления потерпевшей он был привлечен к ответственности за правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений и подвергнут аресту сроком на 15 суток. Факты незаконного преследования подтверждены видеозаписями.
Еще одна жительница Мангистау сообщила в полицию о том, что ее бывший знакомый с октября 2024 года, несмотря на отказ, преследовал ее, неоднократно звонил с разных номеров и пытался установить контакт против ее воли. Также подозреваемый приходил к дому потерпевшей, на ее работу и в развлекательные заведения города Актау. По словам заявительницы, подозреваемый совершил около 300 звонков с разных номеров.
По данному факту начато досудебное расследование по факту незаконного преследования. В ходе расследования установлено, что в отношении подозреваемого было вынесено защитное предписание и он был поставлен на профилактический учет. Однако он продолжил преследовать потерпевшую. В связи с этим по факту нарушения защитного предписания был составлен административный протокол. В настоящее время гражданин водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Актау.
Ранее замминистра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что в стране заведено 8 уголовных дел по факту сталкинга, но при этом он отметил, что не располагает информацией, дошли ли эти дела до суда.
