Лаборатории по производству "синтетики" ликвидировали в двух регионах Казахстана  

Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Лаборатории по производству синтетических наркотиков ликвидировали в городе Талдыкоргане и в Карасайском районе Алматинской области, - Лаборатории по производству синтетических наркотиков ликвидировали в городе Талдыкоргане и в Карасайском районе Алматинской области, сообщает Polisia.kz.





В частном доме на окраине в Талдыкоргане при непосредственном изготовлении задержан 30-летний мужчина, который наладил масштабное производство синтетических наркотиков. С места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также 800 кг прекурсоров", - заявили в полиции.









Между тем в Карасайском районе задержан 25-летний житель и его сожительница.





В доме изъяты 1,5 кг мефедрона, лабораторное оборудование и 20 литров прекурсора. По обоим фактам организации нарколабораторий начаты досудебные производства по части 3 статьи 297-1 Уголовного кодекса. Теперь организаторам наркопроизводства грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.





Стоит отметить, что наркоторговля является одним из наиболее опасных преступлений, наносящих прямой ущерб здоровью и безопасности общества.





Ранее стало известно, что повар ночного клуба в Алматы подозревается в торговле наркотиками. Задержание произошло непосредственно на рабочем месте. В ходе обыска у повара были изъяты порошкообразные вещества и растительная масса со специфическим запахом, предположительно являющиеся психотропными и наркотическими средствами. Изъятые вещества направлены на экспертизу. Подозреваемый взят под стражу.





Также в Караганде по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны две женщины. В ходе обыска по месту их проживания обнаружены мобильные телефоны различных марок, электронные весы, упаковочные материалы, а также наркотические вещества растительного и синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело.



