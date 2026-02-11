В проекте новой Конституции Казахстана уточнили формулировку о статусе русского языка

Рассказать друзьям

Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане - В Астане прошло очередное заседание конституционной комиссии. В проект новой Конституции Казахстана внесли изменения с учетом предложений граждан, общественных организаций, ученых и юристов.





Заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов проинформировал, что продолжается работа по совершенствованию текстов проекта Конституции на государственном и русском языках, принимаются меры по оптимизации формулировок для обеспечения понятности содержания правовых норм.





Как сообщает sputnik.kz , речь идет о втором пункте 9 статьи проекта новой Конституции, в действующей Конституции это 7 статья.





Девятая статья была уточнена: слово "тең" (наравне) заменено на "қатар" (наряду)", - цитирует издание Бакыта Нурмуханова.





Отмечается, что раньше этот пункт был сформулирован следующим образом: "В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык". При этом в словаре Ожегова слова "наряду" и "наравне" являются синонимами.





Также зампредседателя Конституционного суда сообщил, что в адрес комиссии поступили предложения о закреплении на конституционном уровне волонтерской деятельности. С учетом действующего закона "О волонтерской деятельности" и важности волонтерства в развитии общества и защите окружающей среды данная инициатива была поддержана.





В пункте 2 статьи 31 сделано дополнение, что в РК поощряются добровольное социальное страхование, создание иных форм социального обеспечения, волонтерская деятельность и благотворительность", - сказал Нурмуханов.





Он добавил, что реализация этой идеи органично дополняет другие положения проекта новой Конституции. В частности, преамбулу и основополагающие принципы, в числе которых продвижение идей ответственного и созидательного патриотизма, утверждение ценностей трудолюбия и так далее.





Кроме того, по его словам, продолжается работа по совершенствованию текстов проекта Конституции на государственном и русском языках, принимаются меры по оптимизации формулировок для обеспечения понятности содержания правовых норм.





Вместе с тем профессор НАО "Университет Нархоз" Виктор Малиновский представил развернутую позицию по статье 14 проекта новой Конституции, посвященной правовому положению личности, обозначив ряд принципиальных конституционных уточнений.





В пункте 3 статьи 14 проекта Конституции необходимо прямо и недвусмысленно закрепить, что гражданину Республики Казахстан права и обязанности принадлежат в силу гражданства, то есть вытекают из устойчивой политико-правовой связи человека с государством. Такое конституционное уточнение имеет принципиальное значение, поскольку позволяет четко разграничить права человека и права гражданина, что является общепризнанным подходом в теории и практике конституционного права. Права человека носят абсолютный, неотчуждаемый и универсальный характер, принадлежат каждому от рождения и не зависят от гражданства, правового статуса, места проживания или иных условий. Они выступают высшей конституционной ценностью и предопределяют смысл, содержание и применение всего действующего права. Гражданские права принадлежат лицу исключительно в силу гражданства и выражают его особый правовой статус как члена политического сообщества государства", - подчеркнул профессор.





Аналогичное мнение выразила и директор Института законодательства и правовой информации Индира Аубакирова, которая подчеркнула, что проект Конституции четко разграничивает права и свободы человека и права и обязанности гражданина.





Вопрос не столько в формальном уточнении, вопрос в смысловой логике. Четко разделяется: права человека - это более широкий характер, права граждан - это права казахстанцев, которые имеют казахстанский паспорт. Права у иностранцев и лиц без гражданства возникают не автоматически, а только если Курултай большинством голосов примет соответствующий закон, в котором будет четко определен объем этих прав, условий их использования и обязанности других лиц и государства по отношению к обладателю этих прав", - сказала Индира Аубакирова.





В свою очередь депутат мажилиса парламента Азат Перуашев предложил закрепить более широкое определение форм собственности в новой Конституции РК. А именно изложить пункт 1 статьи 8 в следующей редакции: "В Республике Казахстан признаются, гарантируются и равным образом защищаются все формы собственности".





Это подразумевало бы поддержку и защиту не только государственной и частной собственности, но и всех других возможных форм, что открыло бы возможность более широкого вовлечения в экономический оборот ресурсов и потенциала бизнеса, общества и государства в целях диверсификации экономики и обеспечения роста благосостояния нации", - подчеркнул Азат Перуашев.





Также депутат мажилиса Мурат Абенов прокомментировал норму проекта Конституции, подразумевающую возможность установления специального правового режима.





Нельзя допускать даже малейших сомнений в административной и тем боле территориальной целостности нашей страны. Казахстан остается унитарным государством с единым правовым пространством. Алатау - это не автономия и не особая территория. Это наш казахстанский город. В нем предусматривается определенная финансовая самостоятельность, ускоренные процедуры для бизнеса, чтобы создать новые рабочие места, привлечь инвестиции. И все это в рамках Конституции, в рамках унитарного государства", - сказал Мурат Абенов.





Политолог Марат Шибутов подчеркнул, что каждая формулировка, предлагаемая в новую Конституцию РК, прошла через насыщенные обсуждения внутри конституционной комиссии и сопровождалась открытой общественной оценкой.





Это был сложный, иногда неудобный, но честный процесс. В результате на текущем этапе мы имеем проект, который является результатом совместного труда и различных подходов, опыта и мировоззрений экспертов из разных сфер. Именно поэтому считаю, что проект Основного закона готов для вынесения на всенародное голосование", - заключил Марат Шибутов.





В свою очередь мажилисмен, председатель РОО "Организация ветеранов" Бактыкожа Измухамбетов подчеркнул, что в проект новой Конституции включены важные для старшего поколения нормы.





В проекте новой Конституции каждому гражданину гарантируется право на минимальный размер заработной платы и пенсии, а также на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни или инвалидности. Кроме того, государство берет на себя обязательство содействовать развитию различных форм социальной поддержки и благотворительности, что создает дополнительные гарантии безопасности для людей пожилого возраста", - отметил Бактыкожа Измухамбетов.





Еще одной значимой нормой для старшего поколения стало конституционное закрепление обязанности совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях. Эта норма направлена на укрепление преемственности поколений и семейной солидарности.





Бактыкожа Измухамбетов сообщил, что ветеранское сообщество страны поддерживает разработанный проект новой Конституции.





Свою поддержку проекту новой Конституции выразила и Федерация профсоюзов Казахстана. Об этом сообщил ее председатель Сатыбалды Даулеталин. Он также акцентировал внимание на состоявшемся в регионах обсуждении, когда люди говорили о безопасности труда, о будущем своих детей.