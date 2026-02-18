17.02.2026, 20:02 51261
Жительница Алматы обвинила курьера в домогательстве
Материалы направлены в суд
Рассказать друзьям
Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы возбуждено административное производство по факту обращения гражданки о противоправных действиях со стороны курьера, сообщили в департаменте полиции города.
Мужчина установлен и доставлен в полицию. В настоящее время проверяются доводы заявительницы и объяснения второй стороны, изучаются все обстоятельства произошедшего. Материалы направлены в суд, где действиям участника будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК", - говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях казахстанка опубликовала видео, в котором она обвиняет курьера в домогательстве на пороге собственной квартиры.
Напомним, в прошлом году в Казахстане введена уголовная ответственность за принуждение к браку, домогательства и преследование.
новости по теме
18.02.2026, 10:06 3846
13-летнюю девочку пытались похитить в Таразе
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Рассказать друзьям
Тараз. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в попытке похищения 13-летней девочки, сообщили в департаменте полиции Тараза.
В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных на автомашине пытались похитить находившуюся на остановке девочку. По данному факту начато досудебное расследование. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Любые посягательства на безопасность детей находятся на особом контроле и будут пресекаться самым жестким образом в рамках действующего законодательства", - заверили в ведомстве.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео инцидента. На нем видно, как двое неизвестных попытались посадить в машину и увезти с остановки девочку. В этот момент мужчина, находившийся рядом, вмешался, после чего неизвестные покинули место.
17.02.2026, 19:21 52836
В Казахстане за 2025 год зарегистрировано 164 преступления по признакам торговли людьми
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, в ходе которого участники подвели итоги работы за 2025 год, сообщили в пресс-службе ведомства.
Только за 2025 год специальные социальные услуги были оказаны 171 жертве торговли людьми. В разрезе категорий получателями услуг стали 94 мужчины, 52 женщины и 25 детей. Казахстан обеспечивает защиту вне зависимости от гражданства - поддержку также получили 93 иностранца. Пострадавшим предоставлялось временное жилье, медицинская и психологическая помощь, а также содействие в трудоустройстве и восстановлении документов", - сказал глава ведомства Аскарбек Ертаев.
По данным МВД Казахстана, в 2025 году зарегистрировано 164 преступления, связанных с торговлей людьми. В рамках операции "STOP трафик" проведено 4 этапа рейдов. Пограничной службой КНБ пресечено 29 каналов незаконной миграции, а в международных аэропортах Астаны и Алматы предотвращен незаконный вывоз иностранными гражданами трех несовершеннолетних казахстанцев.
Министр труда и соцзащиты указал на необходимость полной цифровизации и интеграции информационных систем госорганов для отслеживания судьбы каждой жертвы и мониторинга прибывающих лиц. Также был поднят вопрос развития инфраструктуры: акиматам поручено взять на контроль создание и оснащение кризисных центров в регионах.
Отдельное внимание министр акцентировал на защите детей. Аскарбек Ертаев призвал детально разобраться с рисками, связанными с попытками вывоза несовершеннолетних граждан за рубеж (в том числе в рамках суррогатного материнства) и при необходимости внести жесткие корректировки в законодательство.
Ранее сообщалось, что число случаев торговли людьми возросло втрое в Казахстане.
17.02.2026, 17:05 57131
Схватила за воротник и ударила кулаком: жительницу Кызылорды осудили за нападение на врача
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кызылорда. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительницу Кызылорды приговорили к ограничению свободы за нападение на медработника, сообщили в пресс-службе судов Кызылординской области.
Согласно материалам дела, подсудимая зашла в кабинет врачебной амбулатории, где потерпевшая вела прием пациентов, и устроила скандал. В свою очередь медработник потребовала соблюдать очередь. На это подсудимая схватила потерпевшую за воротник и ударила кулаком.
Суд признал подсудимую виновной в нанесении легкого вреда здоровью и назначил ей ограничение свободы сроком на один год.
Напомним, врач скончался от ножевого ранения в Жанаозене. На жителя Уральска завели уголовное дело после нападения на медработника.
3 января президент подписал дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан, которые направлены на усиление защиты медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении ими профессиональных обязанностей. За насилие, опасное для жизни и здоровья медработника, предусматривается лишение свободы от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах - от 7 до 12 лет.
17.02.2026, 15:30 59706
Школьник бегал с топором в одной из школ Кульсары: в МВД рассказали подробности инцидента
Возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан Галым Саргулов на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал подробности инцидента в одной из школ Кульсары, где ученик 10-го класса бегал с топором по учебному заведению, передает корреспондент агентства.
Мы неоднократно предоставляли свое видение и рекомендации по этому вопросу. Вопрос касается Министерства просвещения и создания условий для недопущения проноса оружия и колющих предметов. Со своей стороны МВД уже дало рекомендации о том, как это должно осуществляться. Организована работа с охранными организациями, проведены инструктажи, проведены неоднократные встречи по этому вопросу. В то же время конкретная реализация остается за директорами школ: они сами решают, какую охрану нанять, как заключить договор и какие пункты включить в него, а также как организовать контроль. В первую очередь именно на директорах лежит ответственность за выполнение этих мер", - цитирует zakon.kz Галыма Саргулова.
Также заместитель председателя Комитета административной полиции Галым Саргулов сообщил, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса "Хулиганство", пишет tengrinews.kz.
Напомним, инцидент произошел 5 февраля. В полицию поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
17.02.2026, 14:10 61251
Нацбанк предупредил о новой схеме мошенничества с банковскими картами
Злоумышленники обращаются в контакт-центры финансовых организаций от имени клиента с ложным сообщением об утере карты
Рассказать друзьям
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупредил об участившихся случаях телефонного мошенничества, связанных с несанкционированной блокировкой платежных карт граждан, передает корреспондент агентства.
Злоумышленники, используя личные данные граждан, взятые из открытых источников, обращаются в контакт-центры финансовых организаций от имени клиента с ложным сообщением об утере карты, что приводит к ее незамедлительной блокировке. Далее злоумышленники звонят гражданам, представляясь работниками службы безопасности банка или правоохранительных органов. Под предлогом "разблокировки карты" или перевода денежных средств на "безопасный счет" они пытаются получить данные для доступа к счетам: SMS-кодам, паролям от интернет-банкинга или CVV/CVC-кодам", - заявили в банке.
Как пояснили в пресс-службе, в случае блокировки платежной карты рекомендуется обратиться в официальный call-центр банка по номеру, указанному на оборотной стороне карты или в мобильном приложении.
Также злоумышленники, находясь в непосредственной близости от банкоматов и ссылаясь на "блокировку карты", ее повреждение или превышение лимитов, просят граждан помочь с переводом денежных средств третьим лицам, обещая за это финансовое вознаграждение. В этой связи напоминаем, что совершение подобных переводов может считаться дропперством и является противозаконным", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что базу потенциально пострадавших от мошенников будут формировать операторы связи в Казахстане.
16.02.2026, 16:35 86041
В Кокшетау предпринимателя осудили на 2 года за хищение по программе ArtSport
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кокшетау. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау Акмолинской области предпринимателя осудили на 2 года ограничения свободы за хищение по программе ArtSport, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Приговором городского суда гражданка Н. признана виновной в хищении бюджетных средств и осуждена к 2 годам ограничения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 3 года", - заявили в пресс-службе.
По информации прокуратуры, государству причинен ущерб в размере более 1,4 млн тенге.
Гражданка Н., зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, получила право участия в программе ArtSport и посредством ваучерного финансирования фиктивно заполняла табели учета посещаемости и акты оказанных услуг, на основании которых из государственного бюджета на ее счет были перечислены денежные средства", - добавили в ведомстве.
Напомним, в 2024 году сообщалось, что в Кокшетау похитили выделенные по программам ArtSport и DamuBala бюджетные средства.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
16.02.2026, 13:39 91696
Уголовное дело завели после избиения солдата-срочника в Жамбылской области
Фото: кадр из видео Минобороны РК
Рассказать друзьям
Тараз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Военная полиция Гвардейского гарнизона возбудила уголовное дело по факту применения физической силы в отношении военнослужащего. На время следствия ряд должностных лиц отстранен от исполнения обязанностей.
Информация о жестоком избиение военнослужащего срочной службы в Отаре появилась в соцсетях. В материале говорится, что солдат получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и носа.
В настоящее время пострадавший проходит лечение в военном клиническом госпитале в Алматы.
Материалы зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований. Проводится всесторонняя проверка. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех причастных, а также должностных лиц воинской части, своевременно не доложивших о факте неуставных взаимоотношений вышестоящему командованию", - прокомментировали в Министерстве обороны Казахстана.
По итогам расследования виновных привлекут к ответственности. Также сообщается, что на период расследования ряд должностных лиц отстранен от службы.
Ранее Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане.
Напомним, в январе военнослужащий погиб в Жамбылской области.
В воинской части Усть-Каменогорского гарнизона срочник погиб во время караульной службы.
В начале января в Шымкенте скончался военнослужащий воинской части 6506.
16.02.2026, 12:06 93576
Лжепосредники похитили у женщины 16 млн тенге при покупке автомобиля
Они приговорены к лишению свободы
Рассказать друзьям
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане суд вынес приговор мошенникам за аферу с онлайн-покупкой машины.
Двое злоумышленников, выдавая себя за посредников по доставке машины из-за границы, убедили свою жертву перевести почти 16 млн тенге якобы на оплату автомобиля и сопутствующих расходов, сообщили в прокуратуре Астаны.
При этом переговоры велись через мессенджеры с использованием вымышленных данных. В результате потерпевшая не получила ни автомобиль, ни возврат средств.
Приговором суда виновные лица осуждены к 5 годам и 6 годам 8 месяцам лишения свободы.
Гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба удовлетворен.
Напомним, в Астане глава строительной компании осужден за хищение 2,1 млрд тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.02.2026, 10:37КНБ проводит расследование в отношении замакима ВКО 18.02.2026, 10:06303613-летнюю девочку пытались похитить в Таразе 18.02.2026, 09:172181Как выступили казахстанские спортсмены в 11-й день Олимпиады в Италии 18.02.2026, 11:081896Казахстан и Саудовская Аравия нацелены на углубление двустороннего сотрудничества 18.02.2026, 09:581526Средний размер пенсии в Казахстане составляет порядка 157 тыс. тенге 16.02.2026, 16:45393546Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 13.02.2026, 19:30337626"Нацфонд - детям": свыше $35 млн использовали юные казахстанцы на жилье и образование 11.02.2026, 13:47326111Где построят четвертый казахстанский НПЗ 12.02.2026, 12:45324026Референдум по новой Конституции: средства будут выделены из резерва правительства 11.02.2026, 12:28319981Решение о снятии моратория на рост цен на топливо пока не принято - Минэнерго 02.02.2026, 17:391220901В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:541148846В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:561148426Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:581147996В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001147576Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?