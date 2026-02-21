Казахстанца приговорили к пожизненному по делу об убийстве жены и сына

Рассказать друзьям

Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за год выявили 206 поддельных денежных знаков, сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.





Национальным банком Казахстана и банками второго уровня за 2025 год было выявлено 206 поддельных денежных знаков (203 банкноты и 3 монеты) на сумму 1 122 150 тенге, что на 90,7% больше по сравнению с 2024 годом (108 фальшивых денежных знаков), сообщили в Нацбанке.





Отмечается, что наиболее часто подделывались банкноты номиналом 5000 тенге - 174 штуки, что составило 84,5% от общего количества выявленных подделок. Далее идут банкноты номиналом 10 000 тенге - 22 шт. (10,7%), 2000 тенге - 6 шт. (2,9%), 20 000 тенге - 1 шт. (0,5%), остальные 1,4% приходятся на монеты.



