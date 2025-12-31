30.12.2025, 12:15 16491
В Мангистауской области изъято около 400 граммов героина
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Актау. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау сотрудники полиции изъяли около 400 граммов героина, подозреваемые задержаны, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
При получении почтовой посылки подозреваемые попытались скрыться на автомобиле, не выполнив законное требование полиции об остановке. В ходе преследования они выбросили упаковку и продолжили движение, после чего совершили дорожно-транспортное происшествие. Подозреваемые были задержаны при попытке скрыться пешком. На месте происшествия обнаружена и изъята упаковка. Согласно заключению экспертизы, внутри находилось наркотическое средство героин общим весом около 400 граммов", - проинформировали в МВД.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Оба подозреваемых прошли медицинское освидетельствование, по результатам которого выявлены следы наркотических веществ", - уточнили в министерстве.
По решению суда в отношении водителя применена административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку. Кроме того, оба подозреваемых помещены в специальный приемник за немедицинское потребление наркотических средств, что влечет административную ответственность в соответствии с законодательством.
Перевозка, хранение и распространение наркотических средств влечет строгую ответственность, а управление транспортным средством в состоянии опьянения и попытка скрыться от сотрудников полиции усугубляют последствия правонарушений", - напомнили в ведомстве.
новости по теме
30.12.2025, 17:57 9666
Автомобиль наехал на детей в Абайской области: водитель приговорен к 9 годам
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Семей. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес обвинительный приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии в селе Бестерек, в результате которого погибли четверо детей и двое пострадали, сообщили в пресс-службе суда.
Подсудимый, зная о том, что с 2013 года состоит на диспансерном учете с диагнозом "эпилепсия", периодически управлял автомобилем. 19 августа подсудимый, находясь за рулем автомашины, из-за приступа эпилепсии потерял контроль, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на малолетних детей, находившихся возле ограждения дома. В результате дорожно-транспортного происшествия четверо детей скончались, еще двое получили тяжкие телесные повреждения", - проинформировали в суде.
Как уточнили в пресс-службе, суд признал подсудимого виновным по части 4 статьи 345 УК РК и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 7 лет.
Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшей стороны 50 млн тенге в счет возмещения морального вреда.
Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Позже из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП.
29.12.2025, 11:07 39916
Подозреваемый в совершении тяжких преступлений экстрадирован из Грузии в Казахстан
Фото: скриншот из видео
Рассказать друзьям
Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Грузии экстрадирован гражданин России, подозреваемый в совершении тяжких преступлений, сообщили в Генеральной прокуратуре.
Он подозревается в том, что в 2022 году в Алматы принимал участие в совершении похищений граждан и насильственном завладении их имуществом. Фигурант более трех лет скрывался от правосудия и находился в международном розыске", - проинформировали в Генпрокуратуре.
В сентябре текущего года он был задержан в Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества", - уточнили в ведомстве.
28.12.2025, 18:45 58526
В Темиртау конфликт из-за форточки в автобусе закончился поножовщиной
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Темиртау. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Темиртау Карагандинской области конфликт из-за форточки в автобусе закончился поножовщиной, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту нанесения ножевого ранения в ногу 18-летнему жителю города Темиртау, произошедшего 26 декабря в салоне маршрутного автобуса, возбуждено уголовное дело. Нарядом полиции на месте установлен и задержан 30-летний подозреваемый. Он водворен в изолятор временного содержания. Предварительно установлено, что между потерпевшим и подозреваемым произошел словесный конфликт на бытовой почве - из-за попытки открыть форточку в автобусе", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и всестороннее расследование произошедшего.
Ранее мужчину ранили ножом на столичном вокзале.
27.12.2025, 10:55 110171
Разыскиваемого за ущерб государству на 1,3 млрд тенге казахстанца экстрадировали из Грузии
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемый за причинение государству ущерба на сумму более 1 млрд тенге гражданин Казахстана экстрадирован из Грузии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
По данным следствия, в 2023-2024 годах в Алматы подозреваемый, возглавляя коммерческую организацию, действуя в группе лиц по предварительному сговору, организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В результате государству был причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,3 млрд тенге.
После совершения преступления мужчина скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2025 года его задержали на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.
В Генпрокуратуре также напомнили, что в апреле 2025 года соучастница данного преступления уже была приговорена к реальному лишению свободы.
26.12.2025, 15:30 139226
Жительница Акмолинской области оформила кредиты на пенсионеров на сумму более 7 млн тенге
Суд приговорил мошенницу к двум годам и четырем месяцам лишения свободы
Рассказать друзьям
Кокшетау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Судом Сандыктауского района рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы села, которая обманным путем оформила кредиты на сумму более 7 млн тенге на своих соседей и местных пенсионеров, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
Как установило следствие, подсудимая, находясь в доверительных отношениях с пенсионерами, предлагала им помощь в оформлении социальных выплат и других услуг. Получив доступ к их документам, персональным данным и мобильным телефонам, она без их ведома оформляла банковские кредиты, а полученные денежные средства использовала в собственных интересах, причинив потерпевшим материальный ущерб.
В итоге мошенница была приговорена судом к двум годам и четырем месяцам лишения свободы.
26.12.2025, 13:03 143406
Оборот более 50 млн тенге: в Актобе ликвидирован интернет-наркомагазин
Изъято более 10 килограммов психотропных веществ
Рассказать друзьям
Актобе. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актобе ликвидирован интернет-магазин по продаже психотропных веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
Общий оборот магазина составил более 50 млн тенге. Преступная схема канала интернет-наркомагазина организована в приложении Telegram в форме бесконтактной связи, движение денег проводилось по банковским картам дропперов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по всем указанным фактам проведены досудебные расследования.
По результатам оперативно-следственных мероприятий установлены и задержаны 6 лиц на территории Карагандинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях и в городе Астане. Изъято более 10 килограммов психотропных веществ. В результате наступательных процессуальных действий следственных органов интернет-магазин полностью ликвидирован",- добавили в прокуратуре.
Напомним, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, продолжают фиксироваться в разных регионах страны.
К примеру, 4 декабря сообщалось, что в Шымкенте выявили международную наркосеть, действовавшую через Telegram. Задержано 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты дропперов и нелицензированные криптобиржи.
8 декабря появилась информация о том, что лабораторию по выращиванию запрещенных растений выявили полицейские в одной из квартир Ауэзовского района города Алматы. Возбуждено уголовное дело.
Позже появилась информация о задержании подозреваемого в организации интернет-магазина по продаже наркотиков в ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также продолжаются следственно-оперативные мероприятия. 14 декабря в пункте пропуска "Айша-биби" Жамбылской области Пограничной службой КНБ пресечена попытка провоза крупной партии наркотических веществ. Обнаружено 36 упаковок с подозрительным веществом, на отдельных из которых имелась маркировка "999". Экспертизой установлено, что изъятые вещества общим весом более 30 кг являются наркотиками, из которых: героин - 0,999 кг, опий - 3,620 кг и гашиш - 25,949 кг.
26.12.2025, 11:19 146276
В 2025 году в Казахстане возбуждено 70 уголовных дел по фактам создания ОПГ
Фото: news.ivest.kz
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2025 году возбуждено 70 уголовных дел по фактам создания ОПГ. Об этом рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс, сообщает Polisia.kz.
Возбуждено 70 дел в отношении преступных структур. Это по фактам создания, руководства и участия в ОПГ. Возбуждено 10 дел по транснациональным ОПГ", - сказал Куандык Алпыс.
Он отметил, что сегодня организованная преступность все чаще смещает акцент в экономическую сферу, используя сложные финансовые схемы, легализацию преступных доходов и транснациональные связи.
Кроме того, представитель МВД рассказал о самых крупных спецоперациях за этот год.
В этом году на территории Жамбылской области нашими коллегами была ликвидирована целая схема, связанная с незаконным хищением золотосодержащего материала. Ликвидировано восемь подпольных цехов. Ущербы большие - свыше 400 млн тенге. Задержано более 50 лиц. В настоящее время привлекаются к ответственности. Уголовное дело еще расследуется", - сообщил Куандык Алпыс.
Также, по его словам, была выявлена законспирированная схема в Костанайской области.
Организатор схемы под видом разрешения соответствующей работы, связанной с вырубкой леса и лесозаготовкой, на самом деле занимался незаконной вырубкой леса, лесных насаждений. По своим незаконным каналам он их реализовывал. Задержано около 20 человек. Расследование проводится. Устанавливаются объем вырубленного леса и ущерб, нанесенный государству", - отметил он.
26.12.2025, 10:20 142941
АФМ расследует хищение имущества "АрселорМитталТемиртау"
Фото: АФМ
Рассказать друзьям
Темиртау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении директора ТОО "АлбаСтройДор" по факту хищения имущества АО "АрселорМиттал Темиртау" (правопреемником является АО "Qarmet"), сообщили в пресс-службе агентства
По данным АФМ, "в 2015 году между АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТОО "АлбаСтройДор" заключен договор на переработку доменного шлака без права распоряжения остаточными продуктами переработки". Однако директор ТОО, "используя свободный доступ к производственным объектам, организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода".
С целью обеспечения беспрепятственного вывоза похищенного имущества к преступной схеме привлечено аффилированное охранное предприятие - ТОО "Кузет 2050", сотрудники которого фактически обеспечивали бесконтрольный доступ автотранспорта", - уточнили в ведомстве.
Похищенное имущество подозреваемый легализовал через подконтрольные ТОО.
В результате противоправных действий похищено более 31 тыс. тонны продукции на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.
Подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
30.12.2025, 09:35В течение года президент Казахстана совершил 23 зарубежных визита 30.12.2025, 10:0856551План законопроектных работ на 2026 год представили в правительстве 30.12.2025, 12:4248861В Казахстане появится альтернатива ArtSport 30.12.2025, 14:5042091Глава комитета по возврату активов освобожден от должности 30.12.2025, 15:0540336Глава государства подписал пакет законов по вопросам профилактики правонарушений 24.12.2025, 18:18325106Расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал - Минторговли 25.12.2025, 09:14299876Расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров утвердили в Казахстане 25.12.2025, 10:42295156Запрет на вывоз моркови планирует ввести Казахстан 25.12.2025, 16:08282906Единую ставку НДС в 5% предложили ввести для сферы здравоохранения в Казахстане 25.12.2025, 16:40281661От модели контроля и наказаний к партнерству с бизнесом - Токаев о новом Налоговом кодексе 05.12.2025, 14:50833891В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки830636Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16760496Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19757456Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25754081В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?