Сотрудники филиала КТЖ осуждены за коррупцию в Павлодаре

Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сотрудники полиция и прокуратура провели спецоперацию по пресечению продажи психотропных веществ в местах массового отдыха горожан, - В Алматы сотрудники полиция и прокуратура провели спецоперацию по пресечению продажи психотропных веществ в местах массового отдыха горожан, сообщает Polisia.kz.









Как рассказали в полиции, в одном из развлекательных заведений города был задержан сотрудник кухни, подозреваемый в распространении наркотиков.





Задержание произошло непосредственно на рабочем месте. В ходе обыска у повара были изъяты порошкообразные вещества и растительная масса со специфическим запахом, предположительно являющиеся психотропными и наркотическими средствами.





Изъятые вещества направлены на экспертизу. Подозреваемый водворен под стражу.