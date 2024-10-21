О миллиардных потерях и коррупции в КТЖ рассказал в открытом обращении к президенту экс-сотрудник компании
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший работник АО "НК "КТЖ" Салмен Амрин записал открытое обращение к президенту, в котором рассказал о миллиардных хищениях и коррупционных схемах руководства компании.
Видеообращение Амрина опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Салмен Амрин - стипендиат имени Frank H. Dotterweich Университета Техаса, магистр наук в области управления промышленными предприятиями и слушатель докторантуры Purdue University. В КТЖ он работал с 2019 по 2023 год, возглавлял команду IT-специалистов, выпускников программы "Болашак".
Наша команда достигла больших успехов. Мы помогли КТЖ сэкономить свыше 36 миллиардов тенге. Эта сумма соизмерима с чистым годовым доходом национальной компании KEGOC. Наши результаты неоспоримы. Но мы столкнулись с катастрофическими проблемами, которые угрожают будущему КТЖ", - заявил Амрин.
Он рассказал, что его команда инициировала независимый IT-аудит с привлечением немецких экспертов из компании SAP.
Итоги аудита оказались ужасающими. КТЖ ежегодно теряет колоссальные суммы денег. К примеру, в 2023 году потери могли составлять 33 миллиарда тенге. Однако казахстанские эксперты утверждают, что реальная цифра еще страшнее: около 170 млрд тенге в год. Это сотни миллиардов тенге, которые можно было направить на обновление всех пассажирских вагонов и ремонт вокзалов", - рассказал эксперт.
В своем видео он показал, в каком состоянии находятся вагоны пассажирских составов КТЖ, и сравнил их с современными поездами в Грузии или Узбекистане. По словам Амрина, Казахстан мог иметь такие же составы намного раньше, тем более что КТЖ поднимает цены на билеты, аргументируя это устаревшим парком пассажирских вагонов.
Он напомнил о результатах госаудита, которые озвучил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. Напомним, 12 июня на заседании мажилиса он заявил, что долг КТЖ на начало года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти. Он подчеркнул, что по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления компания находится в "красной" зоне риска, на грани выживания и близка к банкротству.
Однако вместо того, чтобы поддержать наше стремление улучшить КТЖ, сократить потери, мы встретили огромное сопротивление от отдельных руководителей КТЖ", - поделился Амрин.
Он рассказал, что в прокуратуре на их обращение не отреагировали и дали возможность КТЖ самим расследовать свои же коррупционные схемы. Амрина и его коллег уволили, а потом возбудили против них уголовное дело.
То, что происходит - не просто нарушение закона. Это циничное предательство интересов страны. С учетом того, что наша страна сейчас нуждается в квалифицированных кадрах, данные действия правоохранительных органов и отдельных лиц могут привести к большому оттоку специалистов. Сейчас наша единственная надежда на справедливость - это вы", - обратился Амрин к президенту.
Дополнено 20.10.2024, 19.29
Сегодня КТЖ сообщила о выявленных "мертвых душах" в одном из своих филиалов - АО "НК "ҚТЖ" - "Дирекция автоматизации и цифровизации".
Установлено, что формально трудоустроенные люди по поручению руководителя филиала участвовали в строительстве частного жилого дома", - говорится в пресс-релизе компании.
Департамент Антикора Астаны провел по факту досудебное расследование и доказал ущерб на сумму 21 миллион тенге.
Материалы проверок переданы в правоохранительные органы", - сообщили в КТЖ.
Ранее столичный департамент АЗРК начал расследование в отношении ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" за период 2020 года и 7 месяцев 2021 года по факту злоупотребления доминирующим положением на рынке перевозки грузов. Позже Верховный суд РК признал расследование АЗРК законным.
В ноябре прошлого года глава компании Нурлан Сауранбаев заявил, что КТЖ будет поднимать тарифы, поскольку нынешние цены на перевозки не позволяют возместить все расходы, связанные с оказанием услуг, недостаточны для поддержания и развития инфраструктуры, своевременного обновления локомотивного парка и подвижного состава и модернизации информационных систем.