Социальная деградация: развращение школьницы, инциденты с участием полицейских и жестокие убийства
Фото: depositphotos.com
Вопрос защиты детей от преступных посягательств остается одной из наиболее острых и чувствительных тем в Казахстане. Несмотря на принимаемые государственные меры и ужесточение законодательства, случаи преступлений против несовершеннолетних продолжают фиксироваться в различных регионах страны. Эти преступления варьируются от бытового насилия и жестокого обращения до преступлений против половой неприкосновенности.
К примеру, в начале октября в Уральске задержали подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку. По предварительной информации, нападавший душил школьницу, а затем изнасиловал. Все случилось буквально в сотне метров от школы. Подозреваемый затащил девочку в лесополосу. Накануне полицейские искали там вещественные доказательства. Произошедшее напугало горожан, многие стали опасаться отпускать детей на улицу без сопровождения.
Между тем в Актюбинской области 13 октября 14-летняя школьница родила ребенка.
В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемое лицо установлено и арестовано (подозреваемое в преступлении в отношении несовершеннолетней. - Прим. ред.).
Еще один шокирующий случай произошел в Алматинской области. В середине октября в соцсетях появилась информация о том, что группа лиц совершила противоправные действия в отношении девочки-сироты в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Сообщается, что произошедшее засняли на видео и разместили его в интернете. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Позже уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала факт развращения семиклассницы в селе Каргалы Жамбылского района. По ее словам, было установлено семь несовершеннолетних.
16 октября появилась информация о приговоре насильнику 15-летней девушки, который намеревался на ней жениться, в Карагандинской области. Подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
На следующий день стало известно, что суд Атырауской области приговорил убийцу и насильника семилетней школьницы к пожизненному заключению. 7-летняя девочка возвращаясь домой после прогулки вдоль берега реки Курcай, заблудилась и встретила на дороге подсудимого, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом предложил показать ей дорогу домой и пойти вместе с ним. Введя девочку в заблуждение, он отвел ее к берегу реки, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал.
Еще одной обсуждаемой темой в обществе стала жестокость в детской и подростковой среде. Явление, которое все чаще вызывает обеспокоенность у казахстанцев. Конфликты между сверстниками нередко перерастают в случаи физического насилия, унижений и систематического буллинга. В целом, по данным Первого кредитного бюро, в Казахстане резко выросло число попавшихся на правонарушениях подростков. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В частности, в начале октября в соцсетях появилось сообщение, что в Кызылординской области подростки пытали и прижигали ноги ребенку с инвалидностью. В департаменте полиции региона сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - несовершеннолетний задержан и водворен в ИВС. В настоящее время ведется расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Позже в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника. Еще в прошлом году в Темирском районе 11- и 10-классники, посчитав, что девятиклассники проявляют неуважение, избили их, в результате чего один из учеников 9-го класса скончался на месте от полученных травм. Они осуждены на различные сроки лишения свободы.
Между тем в Астане на школьников, подравшихся из-за девочки, завели административное дело. Об этом стало известно 11 октября. Один из подростков заступился за девочку, после чего между участниками возник словесный конфликт, переросший в драку на улице. В отношении несовершеннолетних возбуждено административное производство по факту хулиганства в общественном месте.
17 октября сообщалось, что в Кызылорде заведено уголовное дело по факту жестокого избиения школьника. Все подозреваемые - несовершеннолетние задержаны и доставлены в полицию.
Через несколько дней стало известно, что в Павлодаре школьник схватил учительницу за шею. Информация о поведении подростка распространилась в Сети. Сообщалось, что инцидент произошел на осеннем балу. По факту инцидента полицией проведена проверка.
В Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
Кроме того, за последние несколько недель произошло несколько инцидентов с участие полицейских. В частности, в начале октября в Караганде в одном из опорных пунктов полиции обнаружили тело женщины. Также на месте происшествия был обнаружен сотрудник полиции без сознания. В кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа, подключен департамент собственной безопасности, параллельно ведется служебное расследование.
В середине месяца произошел еще один шокирующий инцидент с участием полицейского. Казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. В Алматинской области 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. На кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра. Позже ситуацию прокомментировал министр внутренних дел Ержан Саденов. По его словам, инциденту будет дана оценка в рамках Уголовного кодекса.
Еще одной актуальное проблемой является жестокой обращение с животными. В начале октября стало известно, что житель Семея в общественном месте оставил в пакете щенков и уехал. Его действия вызвали возмущение среди пользователей Сети. Полицейские установили личность нарушителя. В отношении него составлен административный протокол за жестокое обращение с животными.
Также стоит отметить, что проблема незаконного оборота наркотиков и связанных с этим преступлений остается одной из наиболее острых в Казахстане. К распространению наркотиков привлекают даже несовершеннолетних.
В частности, в начале октября в городе Рудном Костанайской области 16-летнего подростка задержали с крупной партией мефедрона. Также в арендуемой квартире подростка обнаружено более 200 аналогичных свертков, готовых к сбыту.
Позже молодого жителя Астаны задержали с крупной партией синтетических наркотиков. По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый водворен в ИВС.
В середине месяца сообщалось, что подозреваемого в организации интернет-магазина по сбыту психотропных веществ задержали полицейские в Северо-Казахстанской области. Подозреваемый - 27-летний житель области, ранее судимый за имущественное преступление. В ходе обыска в арендованной квартире полицейскими изъяты 85 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое является α-PVP общим весом 130 граммов. Также обнаружены упаковочный материал, весы и мерные ложки.
В целом, по данным правительства, в Казахстане за 9 месяцев 2025 года выявлено 6210 наркоправонарушений, изъято 26,1 тонны наркотиков.
Также за последние несколько недель произошло несколько громких задержаний. В частности, в начале октября несколько членов ОПГ задержали в Астане. Организатором преступной схемы оказалась 49-летняя жительница села Талапкер Целиноградского района. Она разыскивала иностранных граждан, прибывших на территорию Республики Казахстан, и предлагала оформить разрешение на временное пребывание, временную прописку или вид на жительство.
В середине октября сообщалось, что бывшего адвоката из Казахстана задержал Интерпол.
Хищения остаются одной из наиболее распространенных форм преступности в Казахстане. Речь идет как о мелких кражах и карманных хищениях, так и о масштабных случаях присвоения, мошенничества и растраты в сфере бизнеса и госуправления.
К примеру, 12 сентября в ночное время трое мужчин в масках проникли в дом в Медеуском районе города Алматы и, угрожая пистолетом, завладели ювелирными изделиями, часами дорогих брендов и деньгами. Общий ущерб составил 500 миллионов тенге. Были задержаны трое подозреваемых, двое из них жители города Алматы и один житель Алматинской области, ранее не судимы. А в начале октября стало известно, что Казахстанца задержали за кражу в Южной Корее.
6 октября сообщалось, что в Астане на семь лет осудили главу строительной компании по делу о присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса.
На следующий день появилась информация о хищении выделенных по программе "Нұрлы жер" 152 млн тенге в Акмолинской области.
Также на заседании правительства министр финансов Мади Такиев рассказал о фактах хищения госсредств по программе "Ауыл аманаты". По его словам, почти 2 тысячи заемщиков получили кредиты на общую сумму 13 млрд тенге на цели, не связанные с развитием сельского хозяйства.
13 октября стало известно, что в Аксу бывшего руководителя отдела строительства города и подрядчика осудили по делу о хищении 291 млн тенге. Они приговорены к 7 годам лишения свободы.
Через три дня на брифинге в сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил, что уголовное дело по факту хищения бюджетных средств завели на "СК-Фармацию". Также он сообщил что, задержан один из трех подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу денег из Единого накопительного пенсионного фонд.
Позже появилась информация о том, что департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО "QazConstructions" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство 11 социальных объектов в семи районах Восточно-Казахстанской и Абайской областей.
Мошенничество, включая деятельность финансовых пирамид, остается одной из самых динамично развивающихся форм преступности в Казахстане. Используя доверие граждан, недостаток финансовой грамотности, злоумышленники создают схемы, которые наносят серьезный ущерб как частным лицам, так и экономике в целом.
В частности, в конце сентября сообщалось, что в столице вынесен приговор нескольким членам преступной группировки по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов. Следствие установило, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО "Банк ЦентрКредит" два кредита на общую сумму 115 млн тенге, воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ". Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
В начале октября стало известно, что деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth пресекли в Алматы. В настоящее время потерпевшими признаны более 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму 230 млн тенге. Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца. Тем временем в Кокшетау 136 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Кокшетау.
16 октября сообщалось, что в ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group. В пирамиду вовлечено 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Тем временем в Костанайской области сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности пресекли схему незаконной активации и аренды SIM-карт, использовавшихся в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Подозреваемый несколько месяцев активировал SIM-карты мобильных операторов, регистрировал их в WhatsApp, а затем сдавал в аренду через Telegram.С помощью активированных им SIM-карт мошенники обманули жителей Костаная и Тобыла по схеме "Вам поступила посылка" - ущерб превысил 2 млн тенге.
7 октября сообщалось, что в Астане застройщика жилого комплекса "Жана Арка" задержали по подозрению в мошенничестве. По данным прокуратуры, вкладчикам причинен особо крупный ущерб в размере 4 млрд тенге и затронуты интересы более 300 семей. А в Мангистауской области 550 дольщиков вложили 5,5 млрд тенге в долевое строительство, но жилье так и не получили. 17 октября стало известно, что виновные руководители ТОО "Интерьер Строй Ақтау" были осуждены за мошенничество.
Также в Казахстане продолжают происходить случаи незаконной добычи полезных ископаемых.
В частности, в начале октября в Карагандинской области ущерб от незаконных карьеров составил сотни миллиардов тенге. По одному из фактов возбуждено дело, арестовано имущество на сумму 500 млн тенге.
Позже более десяти случаев незаконной добычи полезных ископаемых выявили в Павлодарской области. Незаконным недропользованием занимались еще 11 предприятий. В восьми случаях на карьерах добычу полезных ископаемых вели за пределами контрактных территорий. Также выявлены факты незаконного продления сроков действия контрактов на добычу.
8 октября сообщалось, что в ВКО выявили незаконную добычу драгоценных металлов. Добыча велась в течение двух лет без лицензии, с применением тяжелой спецтехники и вмешательством в природное русло реки. В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.