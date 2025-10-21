Социальная деградация: развращение школьницы, инциденты с участием полицейских и жестокие убийства

Фото: Pixabay

Рассказать друзьям

Доктор PhD по специальности "ядерная физика" Махамбет Алин рассказал Sputnik Казахстан , как строительство атомной электростанции скажется на лечении онкобольных в стране.





При лечении онкозаболеваний доза облучения подбирается с предельной точностью. Она должна быть ровно такой, какую назначил врач-онколог - ни больше ни меньше. Меньшая доза может попросту не сработать: процесс разрушения опухолевых клеток не запустится. А избыточная - наоборот, способна нанести вред уже здоровым тканям. Разброс в расчетах здесь допускается не более чем на 5%", - говорится в сообщении.





Как отметил физик Махамбет Алин, такой точности без четкого контроля невозможно. Здесь же и проявляется один из нюансов казахстанской системы - в стране нет государственного эталона по 17-му виду, именно он отвечает за ионизирующие излучения.





По словам специалиста, в медучреждениях четвертого уровня, таких как онкоцентры, национальные научные клиники или больницы по типу управделами президента, система контроля ионизирующего оборудования выстроена четко. Там работают инженерно-дозиметрические службы, специалисты которых ежедневно проводят калибровку аппаратов и следят за их техническим состоянием.





Поскольку сами аппараты не считаются средствами измерения, для проверки их точности применяются медицинские дозиметры и фантомы - специальные устройства, имитирующие параметры человеческого тела. После дозиметры собирают и отправляют на независимую проверку в стороннюю организацию. Заключение договора с которой - обязательное условие", - пишет sputnik.kz.





Отмечается, что данные организации по большей части частные лаборатории, а их всего около 10 по всей стране.





На сегодняшний день реалии таковы, что частные лаборатории вынуждены обеспечивать себя сами. Так как у нас государственных эталонов нет, они своими силами сейчас калибруют свои эталоны за рубежом. Чаще всего в ближнем зарубежье: в России, Беларуси", - добавил физик-ядерщик Махамбет Алин.





Сообщается, что строительство атомной электростанции в Казахстане - дело не только стратегическое, но и технологически тонкое. Еще до начала основных работ ведется серьезная подготовка, в том числе и метрологическая. Это значит, что государство заранее планирует, какими средствами измерений будет оснащаться объект и как будет обеспечена их точность.





По словам физика, на этапе проектирования уже разрабатывается совместный план действий: специалисты заранее определяют, какие приборы и эталоны понадобятся как при изысканиях и выборе площадки, так и на самой АЭС. Причем особое внимание уделяется созданию собственной калибровочной и поверочной лаборатории прямо на территории станции.





Заблаговременно мы должны подготовить техническую базу для того, чтобы в последующем у нас не возникало проблем по метрологическому обеспечению. Как правило, на таких больших объектах, как атомная электростанция, на территории должна быть своя лаборатория, которая обеспечивает те средства измерения, которые, допустим, могут быть не транспортабельными, которые требуют непосредственной поверки на местах", - отметил эксперт.





При этом и сама лаборатория должна быть оснащена по всем стандартам, в том числе с участием государственного метрологического центра, который и будет поставлять ей эталоны.





Будут ли пользоваться 17-м видом и вторичные лаборатории или же они предпочтут и дальше сотрудничать с иностранными компаниями - вопрос открытый. Однако эксперты не исключают ни один из исходов, отмечая, что возможно все.