Задержан один из подозреваемых по делу о незаконном выводе денег из ЕНПФ Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан один из трех подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу денег из Единого накопительного пенсионного фонд, сообщил на брифинге в сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов.
Заочно ему была предъявлена квалификация, судом определена мера пресечения - содержания под стражей. Он был объявлен в розыск. Лицо на сегодняшний день уже задержано, суд подтвердил санкцию. Следствием полностью доказан факт (...) именно в создания этих четырех клиник и те суммы, которые были получены следствием полностью установлены", - заявил он.
По данным некоторых СМИ, речь идет об Аслане Дуйсенове.
Дополнено 16.10.2025, 13.40
Еще одним способом незаконного вывода средств из ЕНПФ, по словам Жениса Елемесова, могли стать выплаты на приобретение жилья. Предположительно, такие факты будут выявлены в нескольких регионах страны.
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
Несколько дней назад на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.