Обслуживающий более 200 наркошопов криптосервис ликвидирован в Казахстане

Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов. Об этом президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложил глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, - В Казахстане ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов. Об этом президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложил глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, сообщает Акорда.





По словам Элиманова, в Казахстане изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.





Также президент был проинформирован о завершении расследования 720 уголовных дел, ликвидации 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональных.





Кроме того, агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность 2 подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге. Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.





Жанат Элиманов рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан. По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.





По итогам встречи Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности АФМ.