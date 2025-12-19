18.12.2025, 09:11 37051
Токаев провел встречу с императором Японии
Фото: Акорда
Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Японию начался со встречи с императором Японии Нарухито, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства выразил признательность за оказанное гостеприимство.
Президент подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. По его словам, наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах.
В свою очередь император Нарухито выразил уверенность, что визит президента Касым-Жомарта Токаева станет значимым событием в летописи отношений Японии и Казахстана, а также выведет их на качественно новый уровень.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и император Нарухито обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также международной тематике.
Напомним, 17 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию. В рамках визита также запланированы встречи с премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии.
Кроме этого, президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия - Япония".
новости по теме
19.12.2025, 09:07 1086
Подписан Меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии
Фото: Акорда
Токио. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с губернатором Токио Юрико Коикэ заключен Меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии. Документ подписали аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио, сообщила пресс-служба Акорды.
На встрече Касым-Жомарт Токаев и Юрико Коикэ обсудили вопросы сотрудничества в сфере цифровизации, развития технологий Smart city, искусственного интеллекта, устойчивого развития города, внедрения инновационных решений в городское управление.
Также были рассмотрены вопросы создания более комфортной, экологичной, безопасной и инклюзивной среды для жителей и гостей мегаполисов.
Глава государства подчеркнул, что видит большой потенциал в сотрудничестве двух столиц по интеграции искусственного интеллекта в городское управление.
В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена концепция Smart city города Токио, которая подразумевает использование передовых технологий для повышения качества жизни, эффективности управления и устойчивого развития.
Далее президент осмотрел Ситуационный центр Токио по чрезвычайным ситуациям, который является центральным звеном системы гражданской защиты и управления кризисами города.
Основная задача центра - обеспечение непрерывного мониторинга обстановки и координации действий органов власти в условиях чрезвычайных ситуаций, анализ данных о возможных и происходящих бедствиях (землетрясения, тайфуны и наводнения, крупные техногенные аварии, террористические акты).
Большое внимание в работе уделяется противодействию распространению фейковой информации в СМИ и социальных сетях. Этим занимается специальное подразделение, осуществляющее круглосуточный мониторинг.
В обычное время центр занимается планированием и совершенствованием системы управления кризисами, разработкой региональных планов гражданской защиты, подготовкой и проведением учений, а также развитием информационных ресурсов по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий для населения.
18.12.2025, 16:08 24096
Инвестиции, логистика и энергетика: о чем говорили Токаев и премьер-министр Японии Дополнено
Фото: Акорда
Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в ходе переговоров обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.
Данный визит - это действительно важная веха в отношениях Казахстана с Японией, которую мы всегда считали нашим проверенным временем и надежным партнером в Азии. Сегодня Япония - это гармоничная и развитая страна, которой удается сочетать многовековую мудрость и уникальные традиции с современными инновациями. Хотелось бы отметить, что под Вашим мудрым и сильным руководством проводятся масштабные реформы, направленные на дальнейшее укрепление роли Японии на международной арене. Мы часто говорим, что Япония - наш далекий сосед, но в то же время близкий и надежный друг. Наши связи имеют глубокие исторические корни", - заявил лидер Казахстана.
Премьер-министр Японии выразила уверенность, что официальный визит президента Казахстана придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству двух стран.
Искренне рада приветствовать вас. Прошел уже 21 год с момента проведения первого совещания министров иностранных дел в формате "Центральная Азия + Япония", на котором председательствовал господин Касым-Жомарт Токаев. Сегодня же Вы принимаете участие в первом совещании глав государств в формате "Центральная Азия + Япония" уже в качестве президента. Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права", - подчеркнула Санаэ Такаичи.
Дополнено 18.12.2025, 17.00
По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Санаэ Такаичи подписали совместное заявление, сообщает Акорда.
Членами официальных делегаций двух стран были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов", - говорится в сообщении.
Дополнено 18.12.2025, 18.00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем, председателем правления и генеральным директором Rakuten Group Хироши Микитани, сообщает Акорда.
Глава государства приветствовал интерес Rakuten к расширению присутствия в Казахстане и установление тесных контактов с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. В частности, сообщается, что Казахстан заинтересован в разработках компании в сфере биотехнологий, направленных на лечение раковых заболеваний.
Дополнено 18.12.2025, 18.39
Президент РК Касым-Жомарта Токаев встретился с профессиональным борцом сумо Ерсином Балтагулом, сообщает Акорда.
Токаев подчеркнул, что соотечественники гордятся достижениями Ерсина Балтагула.
Как отметили в Акорде, получив образование в Японии, борец уже десять лет достойно выступает на мировом уровне, демонстрируя выдающиеся результаты.
Отечественный сумоист получил имя Кимбозан в честь горы, возвышающейся над префектурой Кумамото, малой родиной знаменитого тренера и основателя собственной школы сумо, ояката Кисэ.
Ранее сообщалось, что свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Японию.
18.12.2025, 15:30 25636
Казахстанские дипломаты в ряде стран провели переговоры по развитию двустороннего сотрудничества
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты в ряде стран провели серию встреч в Катаре, Словении и Египте, посвященных развитию межпарламентского диалога, привлечению инвестиций, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в сферах высоких технологий, инфраструктуры и высшего образования.
В Дохе посол Республики Казахстан в Государстве Катар Арман Исагалиев провел встречу с председателем Консультативного совета Государства Катар Хасаном бен Абдуллой Аль-Ганимом. В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия как важной составляющей двусторонних отношений. Особое внимание было уделено вопросам инвестиционного сотрудничества. Стороны положительно оценили существенный рост объема катарских инвестиций в Казахстан с 156,4 млн долларов США в 2024 году до 1 млрд 167 млн долларов США по итогам второго квартала 2025 года, отметив, что данная динамика является свидетельством высокого уровня взаимного доверия и обоюдной заинтересованности в развитии долгосрочных проектов.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с директором Агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта "Spirit Slovenia" Тамарой Зайц Балажич обсудил практические меры по реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в марте 2025 года визита президента Словении в Казахстан и казахско-словенского бизнес-форума. Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в таких перспективных сферах, как фармацевтика, взаимодействие в сферах искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий, транспортно-логистическая инфраструктуры с участием порта Копер и Среднего коридора, а также в области гидроэнергетики, тепличных технологий и современного сельского хозяйства, включая внедрение инновационных и устойчивых решений.
Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Аскар Женис провел встречу с ректором Американского университета в Каире Ахмедом Даллалом, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере высшего образования и активизации межвузовских связей. Аскар Женис проинформировал египетскую сторону о реализуемых в Казахстане мерах по интеграции национальной системы высшего образования в международное образовательное пространство, включая открытие филиалов ведущих зарубежных университетов, в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В этом контексте он отметил текущее состояние и перспективы казахстанско-египетского сотрудничества в области науки и образования, подчеркнув, что в настоящее время основная часть казахстанских студентов в Египте обучается в университетах Аль-Азхар, Каирском и Айн-Шамс.
В рамках рабочего визита посла Казахстана в Турции Еркебулана Сапиева в провинции Адана и Газиантеп проведены встречи с рядом крупных промышленных предприятий, а также с председателем промышленной палаты Аданы Зеки Кыванчем и губернатором провинции Газиантеп Кемальем Чебером. В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, а также вопросы углубления межрегиональных связей.
Между тем посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан Валихан Туреханов провел брифинг для представителей средств массовой информации и экспертного сообщества Таджикистана, в ходе которого подробно осветил текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Таджикистаном. В ходе брифинга участникам был представлен информационный бюллетень о политических и экономических реформах в Казахстане под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.
Также посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков встретился со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия между Астаной и Кишиневом.
Тем временем в рамках празднования Дня независимости Республики Казахстан в библиотеке Рами впервые состоялось торжественное открытие "Научно-литературного уголка Казахстана". Инициатива была реализована по предложению Республиканского государственного предприятия "Ғылым ордасы", подведомственного Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан, при поддержке генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле.
Посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с руководством компании "MN.ALLOYS&Reductant Consulting W.L.L.", выразившей заинтересованность в строительстве двух феррокремниевых заводов на территории Казахстана.
В посольстве Казахстана в Греции состоялся круглый стол с участием представителей ведущих греческих инновационных компаний и научно-исследовательских институтов, проявляющих интерес к реализации совместных проектов и развитию сотрудничества с Казахстаном в высокотехнологичных секторах экономики.
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял исполняющего обязанности представителя управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии (УВКБ) Думитру Липкану по случаю завершения его миссии.
18.12.2025, 12:10 31601
Президент Казахстана посетил крупнейший синтоистский храм Токио
Фото: Акорда
Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе официального визита в Японию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу - крупнейший синтоистский храм Токио, проинформировали в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге почетных гостей.
Храм Мэйджи Джингу - символ нерушимого единства и национальной самобытности, имеющий глубокое историческое значение для японского народа. Желаю процветания Стране восходящего солнца!" - написал глава государства.
Комплекс, возведенный в 1920 году, имеет статус императорского святилища. На его территории расположен живописный парк, насчитывающий около 120 тысяч деревьев и кустов.
Храм посвящен императору Мэйджи, чье правление было ознаменовано глубокими политическими и социально-экономическими реформами, благодаря которым Япония превратилась в одну из наиболее развитых стран мира.
Напомним, президент Казахстана находится с официальным визитом в Японии. Токаев провел встречу с императором с императором Японии Нарухито, также планируется встреча с премьер-министром Санаэ Такаичи и представителями деловых кругов Японии. Кроме этого, президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия - Япония".
17.12.2025, 20:55 52291
Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Японию
Фото: Акорда
Токио. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию, сообщает Акорда.
В международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что завтра глава государства проведет переговоры с императором Японии Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаичи.
Ранее Министерство иностранных дел представило инфографику, отражающую ключевые направления казахско-японского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области ядерного нераспространения.
17.12.2025, 12:55 65501
МИД Казахстана провело ряд переговоров и мероприятий Дополнено
Фото: МИД РК
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде зарубежных стран состоялись встречи, переговоры и международные мероприятия с участием представителей Республики Казахстан, направленные на развитие политического диалога, укрепление культурных связей, расширение инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, а также обсуждение перспектив взаимодействия с ключевыми международными партнерами.
Посол Республики Казахстан Даулет Батрашев провел ряд встреч и переговоров с руководством Боснии и Герцеговины, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы и перспективы развития двусторонних отношений.
В Музее музыкальных инструментов Бельгии состоялась церемония передачи двух традиционных казахских инструментов - домбры и сазсырная. Инструменты были переданы посольством Республики Казахстан в Бельгии совместно с концертной организацией "Алатау Әуендері", что стало важным шагом в укреплении культурного диалога между Казахстаном и Бельгией. Также посольство совместно с киностудией "Казахфильм" и Французской ассоциацией казахского кино организовало в Брюсселе Дни казахского кино, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Бельгийской публике были представлены фильмы "Бақыт құшағында" и "Жаужүрек мың бала", отражающие важные страницы истории, духовные ценности и богатство культурного наследия казахского народа.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков встретился со старшим директором Государственного инвестиционного фонда королевства Мульхамом Аль-Бакри. Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных инвестиционных проектов. Менилбеков проинформировал об инвестиционном потенциале и социально-экономическом развитии Казахстана и представил инвестиционные возможности страны в приоритетных секторах экономики. В свою очередь, руководство фонда отметило высокий инвестиционный потенциал РК и выразило заинтересованность в расширении инвестиционного сотрудничества с казахстанской стороной. По итогам встречи стороны согласовали дальнейшие шаги по развитию инвестиционного взаимодействия.
В Гонконге состоялся круглый стол, посвященный обсуждению экспортного потенциала Республики Казахстан. Основным элементом программы стала презентация, в которой были представлены возможности казахстанского рынка для гонконгской стороны. Участники отметили высокий потенциал казахстанской продукции, особенно в секторах пищевой промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики. По итогам были выработаны рекомендации по укреплению сотрудничества между Казахстаном и Гонконгом. Участники договорились о продолжении совместных мероприятий для поддержки казахстанских экспортёров и продвижения их продукции на рынке Гонконга и станет важным шагом к улучшению торговых отношений между двумя регионами.
Круглый стол на тему "Казахстан - Европейский союз: Сможет ли это партнерство принести больше пользы и что для этого потребуется?" состоялся в Европейском институте азиатских исследований (EIAS) в Брюсселе. Круглый стол позволил сторонам обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и Евросоюзом.
Делегация Казахстана во главе с вице-министром экологии и природных ресурсов Мансуром Ошурбаевым приняла участие в 7-ой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде на тему "Развитие устойчивых решений для жизнеспособной планеты". Ассамблея приняла министерскую Декларацию и ряд важных резолюции по расширению сотрудничества в области охраны окружающей среды. Участники сессии признали необходимость срочных и совместных действий для противодействия крупнейшим экологическим угрозам XXI века, мобилизации международного сотрудничества для обмена знаниями, лучшими практиками и инновационными решениями в различных сферах защиты окружающей среды.
Дополнено 17.12.2025, 15.10
В Ташкенте во Дворце национального киноискусства имени Алишера Навои прошли Дни казахского кино. Узбекскому зрителю представлены художественные фильмы "Әміре", "Дос-Мұқасан" и "Паралимпиец", отражающие богатое культурное наследие и современные достижения казахстанского кинематографа.
В преддверии Дня независимости в посольстве Казахстана в Баку состоялся круглый стол, посвященный казахско-азербайджанским отношениям. Эксперты отметили, что беспрецедентная интенсивность двустороннего политического диалога способствует росту сотрудничества по всем направлениям и придает импульс для реализации ряда совместных стратегических проектов в области энергетики и транспорта.
В Вене в исторической церкви миноритов состоялось выступление Казахского государственного симфонического оркестра "Qazaq сoncert" и соло народной артистки Казахстана, выдающейся скрипачки Айман Мусаходжаевой, сыгравшей на легендарной скрипке Антонио Страдивари произведения мировой и казахстанской классики.
Посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы провел встречу с государственным секретарем по вопросам экономического развития и промышленности Министерства национальной экономики Венгрии Мате Лога, а также с заместителем государственного секретаря Мартоном Бокаи.
17.12.2025, 12:08 67376
Центр ЮНЕСКО по изучению ледников продолжит работать в Казахстане
ЦАРГЦ получит статус центра категории 2 сроком на восемь лет
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение между правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО. Документ был подписан 19 июня 2025 года в городе Астане.
Соглашение направлено на укрепление международного научного сотрудничества в области изучения горных ледников, снега и вечной мерзлоты, а также оценки их влияния на водные ресурсы региона в условиях изменения климата.
Согласно документу, ЦАРГЦ получит статус центра категории 2 сроком на восемь лет. Центр продолжит свою научно-исследовательскую, образовательную и координационную деятельность, сосредоточившись на гляциологии и водных ресурсах Центральной Азии.
В рамках соглашения будет создан Совет управляющих, включающий представителей правительства Казахстана, ЮНЕСКО и государств региона. Казахстан обеспечит функционирование центра ежегодным финансированием в размере не менее 414 млн тенге, а также предоставит помещения, оборудование и административную поддержку.
Кроме того, соглашение открывает возможности для проведения совместных проектов, семинаров и обучающих программ с участием международных экспертов, а также открытого обмена научными данными и продвижения современных технологий в области мониторинга и сохранения ледников.
17.12.2025, 11:43 67416
Мажилис ратифицировал соглашение с Францией о реадмиссии граждан
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц, совершенное 5 ноября 2024 года в городе Париже.
Основная цель соглашения - создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в вопросах реадмиссии лиц, находящихся на территориях двух стран в нарушение требований национальных законодательств. Документ предусматривает возвращение в страну своего гражданства лиц, нарушивших условия пребывания, например, по утрате документов.
Казахстанцы смогут вернуться из Франции в случае уведомления компетентных органов об утрате документов, удостоверяющих личность, либо незаконного пребывания в этой стране - без применения каких-либо санкций. При этом Министерство внутренних дел Франции будет оказывать им помощь в оформлении документов для возвращения на Родину.
Кроме того, соглашение обеспечивает согласованность и упорядоченность совместных действий в процедурах приема, передачи и транзита граждан третьих стран и лиц без гражданства в государства их гражданства или постоянного проживания.
Реадмиссия - процедура, при которой одно государство соглашается принять обратно своих граждан, чей въезд, пребывание или проживание в другом государстве признаны незаконными. В Казахстане институт реадмиссии активно функционирует с 22 странами. За последний год рассмотрены 273 обращения по вопросам реадмиссии.
