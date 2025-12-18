Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Японию   

Они обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также международной тематике

Фото: Акорда

Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Японию начался со встречи с императором Японии Нарухито, - Первый официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Японию начался со встречи с императором Японии Нарухито, сообщила пресс-служба Акорды.





Глава государства выразил признательность за оказанное гостеприимство.





Президент подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. По его словам, наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах.





В свою очередь император Нарухито выразил уверенность, что визит президента Касым-Жомарта Токаева станет значимым событием в летописи отношений Японии и Казахстана, а также выведет их на качественно новый уровень.





Глава государства Касым-Жомарт Токаев и император Нарухито обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также международной тематике.









Напомним, 17 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию. В рамках визита также запланированы встречи с премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии.





Кроме этого, президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия - Япония".